MPP Group – обзор прокси сервиса

Коротко, но ёмко разберем возможности и преимущества прокси-сервиса MPP Group. Это тем более важно, что в отзывах пользователей провайдера нередко называют «золотой серединой». То есть технический уровень позволяет работать стабильно, но переплачивать за услуги не приходится.

Технические и другие специалисты почти всегда находятся в поиске «золотой середины». Ничем не отличается ситуация и в деле заказа услуг прокси-серверов. Стабильную работу не сможет обеспечить бесплатный или сомнительный сервис, однако и переплачивать за лишние навороты не хочется. Сегодня мы представляем сервис MPP Group, который имеет все шансы оказаться искомой «золотой середины». Провайдер предлагает умеренные цены, высокую надежность, приватные и общие прокси. То есть все необходимое для спокойной и стабильной работы.

Прокси от MPP Group – много плюсов и ни одного минуса

Начнем обзор с раскрытия аббревиатуры из названия компании. MPP – это MyPrivateProxy, что во всей полноте раскрывает сферу деятельности провайдера. Правда, нужно оговориться, что в буквальном смысле в перечне услуг клиентам предлагаются приватные (частные) и общественные или общего пользования прокси. Разница в цене составляет примерно 100% – на момент написания статьи тарифы составляли 1,13 и 0,62 доллара США в месяц соответственно.

Преимущество частного сервера состоит в том, что запросы клиента в сеть идут с IP-адресов, которые больше никто не использует. Соответственно, никогда не придется платить за чужие ошибки. А такое случается, если с одного адреса работают несколько клиентов, причем один из них неосторожен и вызывает реакцию антиспам-системы какого-либо ресурса. После этого IP-адрес попадает в стоп-лист, а перестраивать работу приходится и тому пользователю, который соблюдал меры предосторожности.

Сказанное выше никак не ставит крест на прокси общего пользования. Конечно, здесь риски выше, а потому цена ниже. Но при решении множества задач по парсингу, продвижению в YouTube, Facebook, Twitter и других социальных сетях, сбору коммерческой информации удается получать нужный результат при сниженных вдвое затратах.

Независимо от типа используемого прокси от MPP Group, клиент получает:

Неограниченную пропускную способность

Выбор гео-привязки в 24 странах по выбору

99% времени безотказной работы сети

3 дня гарантированного возврата денег, если услуги покажутся некачественными или неудобными

Непоследовательные IP-адреса

К последнему пункту дадим пояснения: Провайдеры с сомнительной репутацией и минимальной ценой услуг поступают простейшим образом – занимают под прокси одну или несколько подсетей. Соответственно, адреса в них идут последовательно, что позволяет антиспам-системам быстро выявлять подсети и блокировать их целиком. В этом случае клиенты сталкивают с большой проблемой, вся работа останавливается пока провайдер не найдет возможность получить в пользование другой сегмент адресов. Непоследовательные IP в пуле MPP Group позволяют устранить такую опасность изначально.

Покупаем прокси в MyPrivateProxy и настраиваем на работу Undetectable browser

После регистрации на сайте www.myprivateproxy.net и заказа услуг на почту придет письмо с информацией для подключения к прокси-серверам. В частности, в письме указывается хост (адрес), тип сервера, порт, логин, пароль. Остается ввести эти данные в профили Undetectable browser. Сделать это можно двумя способами:

При небольшом объеме введите информацию в соответствующие поля элемента «Прокси» окна настройки профиля

При использовании большого числа серверов – обратитесь к инструменту Менеджер прокси

Во втором случае необходимо по шаблону-примеру (его сгененрирует сам Менеджер) создать текстовый файл со списком прокси и их параметров, разделенных специальными символами. Информация из этого файла вводятся в профили Undetectable browser мгновенно после нажатия кнопки «Импорт».