代理服务评论 - NaProxy 和逐步设置指南在Undetectable

内容目录

什么是NaProxy？

为什么选择NaProxy？

如何在NaProxy上购买代理？

如何在NaProxy上获取代理？

如何在Undetectable上设置NaProxy？

如何使用“Undetectable代理管理器”设置代理？

结论

介绍

本文介绍了NaProxy作为全球领先的住宅代理服务提供商的主要特点和优势，包括覆盖200多个国家的9000万个IP、99.99%的正常运行时间以及高安全性。它还解释了如何在Undetectable购买和设置NaProxy，为有效和安全的使用提供了指南。

什么是 NaProxy？

NaProxy是领先的全球高质量住宅代理服务提供商。它提供来自顶级互联网服务提供商的超过9000万个IP地址，覆盖全球200多个国家和地区。这一庞大的基础设施使用户能够轻松地克服地理限制，访问来自世界各地的内容。

NaProxy的服务得到全球3000多个客户的信任，其中包括依靠代理进行广告验证、SEO监控、价格监控和品牌保护等各种应用的企业。无论是进行市场研究、数据收集，还是观看地理限制的视频流，NaProxy都确保连接体验无缝流畅。

为什么选择 NaProxy？

作为领先的全球住宅IP提供商，NaProxy 拥有超过9000万个合法代理节点。其网络提供极快的访问速度！

全球代理池 - NaProxy的广泛和分布式代理网络覆盖了全球各个国家和地区。这使用户能够更改他们的IP地址，绕过地理限制，访问全球内容和数据。无论是进行市场调研，数据爬取，还是流媒体播放地理限制的多媒体内容，NaProxy提供了无缝的连接体验。 轻松访问公共数据 - 利用NaProxy的全球代理池，用户可以有效地收集和分析数据。其稳定的连接和高成功率确保用户可以轻松访问他们需要的公共数据，避免由IP限制或封锁导致的中断。NaProxy的代理服务特别适用于需要高匿名性和大规模数据收集的任务，如搜索引擎优化（SEO），广告验证，价格监控和品牌保护。 高匿名性和安全性 - NaProxy采用先进的加密技术，确保用户数据在传输过程中的安全性和隐私性，防止数据泄霩和未经授权的访问。 高运行时间和快速响应 - NaProxy保证99.99％的运行时间和0.6秒的平均响应时间，提供稳定且快速的连接，满足用户对有效数据访问的需求。

如何在NaProxy上购买代理？

浏览套餐：登录您的帐户后，查看NaProxy提供的服务套餐。NaProxy提供三种类型的代理套餐：旋转住宅代理、无限住宅代理和静态住宅代理。

选择一个套餐：选择最适合您业务需求的代理服务套餐。

旋转住宅代理: 适用于一般用途和隐私保护，能有效处理常规流量任务，同时提供良好的匿名性。

无限住宅代理: 适用于高数据传输和频繁访问任务，特别适合处理高流量需求。

静态住宅代理: 非常适合需要长期稳定IP的任务，确保长时间访问的稳定性和安全性。

一旦您确定了所需的代理类型，您就可以选择您的付款方式。我们提供各种付款选项，包括货币支付、数字钱包支付、本地支付和其他付款方法。

如果在使用过程中遇到任何问题或有定制需求，您可以随时联系您专门的IT专家。他们将提供全天候支持，以确保您的问题能够迅速解决。

如何从 NaProxy 获取代理？

获取代理信息：购买完成后，点击右上角的已登录电子邮件地址，将您重定向到账户页面。在这里，我们以住宅代理为例。

点击下面的“获取代理”下的“帐户认证”以查看您已购买的代理的详细信息。

创建子账户：点击“创建”以转到子账户创建页面。

填写次级用户名称和密码以创建次级账户。在“类型”字段中输入代理类型：

要添加一个旋转住宅代理的子用户，请选择旋转住宅代理。

要添加静态住宅代理子用户，请选择静态住宅代理。

要添加一个无限住宅代理子用户，请选择无限住宅代理。

然后设置数据使用限制（0表示没有限制），最后点击“确认”成功添加子账户。随时可以监视子账户的数据使用情况。

返回帐户验证页面并选择新创建的子用户。

选择您要生成的国家、州或城市、主机端口、时间和会话（可选）。例如，选择美国、阿拉巴马州和美洲地区。

在选择完成后，单击下方的“生成API链接”以创建帐户凭据，然后单击“复制链接”。

在 Undetectable 设置 NaProxy 的步骤如何？

步骤 1：下载Undetectable浏览器

单击此处选择并下载适合您系统的Undetectable浏览器。然后，继续注册并登录。

步骤 2：创建一个新配置文件

成功登录后，点击“+新用户配置文件”以创建配置代理文件。

步骤 3：设置操作系统

首先，输入“新用户配置文件”的名称。然后，在设置中，选择要配置的操作系统和浏览器，以及屏幕大小、CPU核心、内存和语言。在这里，我们以“Windows 11”操作系统和“Chrome”浏览器为例。

步骤 4：创建新代理

设置完成后，点击左侧的“主”选项卡（带有齿轮图标），然后在代理下拉菜单中点击“新代理”。

步骤5：设置代理

请以以下格式在代理框中输入信息：[主机:端口:用户名:密码]。

例如，在 NaProxy 生成的代理信息是：

代理服务器: us.naproxy.net

端口: 1000

用户名: 代理-A12345678_地区-US_州-阿拉巴马

密码：123456789

调整后的格式将是：

us.naproxy.net:1000:proxy-A12345678:123456789

复制粘贴到代理框中。然后单击代理信息旁边的“⇄”图标。如果输入正确，将显示代理服务器的IP地址和位置。

步骤 6: 检查代理，设置WebRTC

一切确认正常运作后，点击右侧的“高级”选项卡。进入界面后，在“WebRTC”旁边的下拉菜单中选择“自动”。选择后，点击下方的“创建”完成设置。

第7步：设置 WebRTC

设置完成后，只需点击左侧新创建的代理下方的“三角形”图标即可打开浏览器窗口，然后您就可以开始使用了。

如何使用"Undetectable代理管理器"设置代理？

步骤 1：打开浏览器 Undetectable

打开浏览器并登录。然后，在窗口左侧点击“代理”按钮。

第二步：设置代理

在弹出的“代理管理器”窗口中，点击顶部的“+”图标。

步骤3：添加代理信息

在窗口中，填写代理名称和生成的代理主机、端口、用户名和密码。如果输入正确，您的代理服务器的 IP 地址和位置将显示出来。

第4步：检查代理

填写完详细信息后，请点击下方的“检查”按钮，以验证代理是否正常工作。如果输入正确，将显示您代理服务器的IP地址和位置。

步骤5：保存代理

确认无误后，点击下方的“保存代理”按钮以保存新创建的详情。

结论

NaProxy - 作为领先的全球住宅代理服务提供商，拥有超过 9000 万个高质量 IP 地址，覆盖 200 多个国家和地区，保证卓越的匿名性和安全性，赢得了全球 3000 多个客户的信任。 本文详细介绍了 NaProxy 的关键特点和优势，包括其 99.99% 的正常运行时间和快速响应能力。它还提供了一个关于如何购买和设置 NaProxy 代理的详细指南。使用 NaProxy，用户可以轻松进行市场调研、数据收集和访问地理受限制的内容，确保高效且安全的用户体验。