Обзор прокси сервиса - NaProxy и пошаговое руководство настройки в Undetectable

Оглавление

Что такое NaProxy?

Почему выбрать NaProxy?

Как купить прокси на NaProxy?

Как получить прокси на NaProxy?

Как настроить NaProxy в Undetectable?

Как настроить прокси с помощью "Менеджера прокси Undetectable"?

Заключение

Введение

В статье представлены основные особенности и преимущества NaProxy как мирового лидера в предоставлении резидентных прокси: 90 миллионов IP-адресов, охватывающих более 200 стран, 99,99% времени безотказной работы и высокая безопасность. Также описывается, как купить и настроить NaProxy в Undetectable, предоставляя руководство для эффективного и безопасного использования.

Что такое NaProxy?

NaProxy — ведущий мировой поставщик высококачественных резидентных прокси-сервисов. Он предлагает более 90 миллионов IP-адресов от ведущих интернет-провайдеров, охватывающих более 200 стран и регионов по всему миру. Эта обширная инфраструктура позволяет пользователям легко обходить географические ограничения и получать доступ к контенту со всего мира.

Услугам NaProxy доверяют более 3000 клиентов по всему миру, включая компании, которые используют прокси для различных приложений, таких как проверка рекламы, мониторинг SEO, мониторинг цен и защита бренда. Независимо от того, проводится ли исследование рынка, сбор данных или просмотр видеоконтента с географическими ограничениями, NaProxy обеспечивает беспрепятственное подключение.

Почему стоит выбрать NaProxy?

Как ведущий мировой поставщик резидентных IP, NaProxy предлагает более 90 миллионов легитимных прокси-узлов. Его сеть обеспечивает исключительно высокие скорости доступа!

Глобальный пул прокси - Обширная и широко распределенная сеть прокси NaProxy охватывает страны и регионы по всему миру. Это позволяет пользователям менять свои IP-адреса, обходить географические ограничения и получать доступ к глобальному контенту и данным. Независимо от того, проводится ли исследование рынка, сбор данных или просмотр мультимедийного контента с географическими ограничениями, NaProxy обеспечивает бесперебойное подключение. Легкий доступ к общедоступным данным - Используя глобальный пул прокси NaProxy, пользователи могут эффективно собирать и анализировать данные. Стабильные соединения и высокий процент успешных подключений обеспечивают пользователям легкий доступ к необходимым общедоступным данным, избегая перебоев, вызванных ограничениями или блокировками IP. Прокси-сервисы NaProxy особенно подходят для задач, требующих высокой анонимности и масштабного сбора данных, таких как поисковая оптимизация (SEO), проверка рекламы, мониторинг цен и защита бренда. Высокая анонимность и безопасность - NaProxy использует передовые технологии шифрования для обеспечения безопасности и конфиденциальности данных пользователей во время передачи, предотвращая утечки данных и несанкционированный доступ. Высокое время безотказной работы и быстрая реакция - NaProxy NaProxy гарантирует 99,99% времени безотказной работы и среднее время отклика 0,6 секунды, обеспечивая стабильные и быстрые подключения для удовлетворения потребностей пользователей в эффективном доступе к данным.

Как купить прокси на NaProxy?

Просмотр пакетов: После входа в учетную запись просмотрите пакеты услуг, предлагаемые NaProxy. NaProxy предлагает три типа пакетов прокси: Вращающиеся Резидентные Прокси, Прокси с Неограниченным Трафиком и Статические Резидентные Прокси.

Выбор пакета: Выберите пакет прокси-сервисов, который наилучшим образом соответствует вашим бизнес-потребностям.

Вращающиеся резидентные прокси: Подходят для общих целей и защиты конфиденциальности, эффективно справляются с обычными задачами трафика, обеспечивая хорошую анонимность.

Прокси с неограниченным трафиком: Идеальны для задач с высоким объемом передачи данных и частым доступом, особенно выгодны при обработке высоких требований к трафику.

Статические резидентные прокси: Прекрасно подходят для задач, требующих долгосрочных стабильных IP-адресов, обеспечивая стабильность и безопасность для длительного доступа.

После того, как вы определили необходимый тип прокси, вы можете выбрать способ оплаты. Мы предлагаем различные варианты оплаты, включая оплату валютой, оплату через цифровой кошелек, местную оплату и другие способы оплаты.

Если у вас возникнут вопросы или потребуются индивидуальные настройки во время использования, вы можете в любое время связаться с вашим личным IT-специалистом. Они предоставят круглосуточную поддержку, чтобы ваши проблемы были решены оперативно.

Как получить прокси от NaProxy?

Получение информации о прокси: После покупки пакета, нажмите на свой зарегистрированный адрес электронной почты в правом верхнем углу, что перенаправит вас на страницу учетной записи. Здесь в качестве примера рассматриваются резидентные прокси.

Нажмите на “Аутентификация учетной записи" под "Получить прокси", чтобы увидеть информацию о прокси, которые вы приобрели.

Создание субаккаунта: Нажмите "To create", чтобы перейти на страницу создания субаккаунта.

Заполните имя и пароль Субпользователя для создания субаккаунта. В поле "Тип" введите тип прокси:

Чтобы добавить Субпользователя с вращающимися резидентными прокси, выберите Вращающиеся Резидентные Прокси.

Чтобы добавить Субпользователя с статическими резидентными прокси, выберите Статические Резидентные Прокси.

Чтобы добавить Субпользователя с прокси с неограниченным трафиком, выберите Прокси с Неограниченным Трафиком.

Затем установите лимит использования трафика (0 означает безлимит), и, наконец, нажмите "Подтвердить", чтобы успешно добавить субаккаунт. Вы сможете в любое время контролировать использование трафика субаккаунта.

Вернитесь на страницу аутентификации учетной записи и выберите только что созданного Субпользователя.

Выберите страну, штат или город, порт хоста, время и сессию (по желанию), которые вы хотите создать. Например, выберите Соединенные Штаты, штат Алабама и регион Америки.

После выбора нажмите "Создать API ссылку" внизу, чтобы сгенерировать учетные данные, затем нажмите "Скопировать ссылку."

Как настроить NaProxy в Undetectable?

Шаг 1: Скачайте браузер Undetectable

Нажмите здесь, чтобы выбрать и скачать браузер Undetectable, подходящий для вашей системы. Затем зарегистрируйтесь и войдите в систему.

Шаг 2: Создание нового профиля

После успешного входа в систему нажмите "+Новый пользовательский профиль", чтобы создать настроенный файл прокси.

Шаг 3: Настройка операционной системы

Сначала введите название "Нового пользовательского профиля". Затем в настройках выберите операционную систему и браузер, которые вы хотите настроить, а также размер экрана, ядра процессора, память и язык. В качестве примера здесь используется операционная система "Windows 11" и браузер "Chrome".

Шаг 4: Создание нового прокси

После настройки нажмите на вкладку "Главная" слева (с иконкой шестеренки), затем в выпадающем меню прокси нажмите "Новый прокси".

Шаг 5: Настройка прокси

Введите информацию в поле прокси в формате - [Хост:Порт:Имя пользователя:Пароль].

Например, информация о прокси, сгенерированная в NaProxy, выглядит следующим образом:

proxy server: us.naproxy.net

port: 1000

username: proxy-A12345678_area-US_state-alabama

password: 123456789

Отредактированный формат будет:

us.naproxy.net:1000:proxy-A12345678:123456789

Скопируйте и вставьте в поле прокси. Затем нажмите на значок "⇄" рядом с информацией о прокси. Если данные введены правильно, будут отображены IP-адрес и местоположение вашего прокси-сервера.

Шаг 6: Проверка прокси, Настройка WebRTC

После подтверждения правильной работы нажмите на вкладку "Расширенные" справа. После входа в интерфейс выберите "Авто" в раскрывающемся меню рядом с "WebRTC". После выбора нажмите "Создать" внизу, чтобы завершить настройку.

Шаг 7: Настройка WebRTC

После завершения настройки просто нажмите на значок "треугольник" под недавно созданным прокси слева, чтобы открыть окно браузера и начать использовать его.

Как настроить прокси с помощью "Менеджера прокси Undetectable"?

Шаг 1: Откройте браузер Undetectable

Откройте браузер Undetectable и войдите в систему. Затем нажмите кнопку "Прокси" на левой стороне окна.

Шаг 2: Настройка прокси

В окне "Менеджер прокси", которое появится, нажмите на значок "+" вверху.

Шаг 3: Добавьте информацию о прокси

В окне введите имя прокси и сгенерированные данные: хост, порт, имя пользователя и пароль. Если данные введены правильно, будут отображены IP-адрес и местоположение вашего прокси-сервера.

Шаг 4: Проверьте прокси

После заполнения данных нажмите кнопку "Проверить" внизу, чтобы убедиться, что прокси работает правильно. Если данные введены правильно, будут отображены IP-адрес и местоположение вашего прокси-сервера.

Шаг 5: Сохраните прокси

После подтверждения нажмите "Сохранить прокси" внизу, чтобы сохранить только что созданные данные.

Заключение

NaProxy - как ведущий мировой поставщик резидентных прокси-сервисов, предлагает более 90 миллионов высококачественных IP-адресов, охватывающих более 200 стран и регионов. Это обеспечивает превосходную анонимность и безопасность, заслужив доверие более 3000 клиентов по всему миру. В этой статье подробно описаны ключевые особенности и преимущества NaProxy, включая 99,99% времени безотказной работы и быструю реакцию. Также предоставляется подробное руководство по покупке и настройке прокси NaProxy. С NaProxy пользователи могут легко проводить рыночные исследования, сбор данных и доступ к контенту с географическими ограничениями, обеспечивая эффективное и безопасное использование.