NetNut - 代理服务评价

有相当数量的 Undetectable 浏览器用户使用 NetNut 代理工作。 您还没有做出决定或从其他服务订购服务吗？ 无论如何，获取有关此代理提供商的简要但简洁信息是有意义的。 该信息还附带一个重要的奖励 - 价格的四分之一折扣！

获得NetNut折扣的条件

折扣适用于该服务的新用户，并适用于首次购买。所有超过100美元的购买享有25%的折扣。要获得折扣，您需要点击链接注册NetNut，并输入促销代码UNDETECTABLE25。

NetNut代理服务-全球8500万个住宅IP和99.9%的正常运行时间

我们在网站上发布客观的评论，没有广告或夸张。因此，在审查NetNut时，我们不会使用诸如“世界领先者”之类的短语。更正确的说法是这是一个可靠的普通表现者，但在全球范围内是一个普通的表现者。该服务在全球范围内拥有常规用户，主要是因为：

它执行有吸引力的定价政策，

它以高可靠性运作。

IP服务池包含8500万个地址，根据这个指标，NetNut比一些竞争对手差几倍。但实践表明，这个数量的IP地址已经足够解决中等规模甚至大规模的问题。用户评论证实了这个结论，并强调了其他重要优势：

来自美国数据中心的2M+ IP地址，被反垃圾邮件系统信任，

100万个静态居民IP地址，

来自互联网服务提供商的IP地址，

代理服务器快速运行，

没有同时请求数量限制，

能够使用动态P2P代理网络。

因此，NetNut用户有机会利用不同的方法来执行相应的任务。例如，在某些情况下，使用静态驻留代理和IP，在网络上通过声誉良好的美国数据中心工作更可靠。在其他情况下，为了绕过反垃圾邮件算法，从许多不断变化的地址发送请求到目标资源更有优势。无论如何，NetNut提供了选择最佳连接选项的机会。

根据统计数据，同样重要的是，这个代理服务在99.9%的时间里运行无缺陷。这一高指标将得到有经验的用户的高度赞赏，他们曾多次不得不应对使用免费或可疑代理时出现的挂起解析过程，以及由于技术故障而不得不与支持服务进行长时间的协商。

使用一个来自NetNut的代理的Undetectable浏览器

在订购并支付所需范围的服务后，NetNut服务会向用户提供代理服务器参数列表。这包括主机（地址）、端口和服务器类型，以及用于访问的登录名和密码。如果您需要在执行的任务中在Undetectable浏览器中使用少量服务器（1-4个），将它们的参数单独输入到程序中并不困难。为此，请在配置文件设置窗口中使用“代理”元素。

如果您需要使用多个服务器，最方便的方法是使用代理管理器。在这种情况下，您需要准备一个带有服务器列表的标有特殊字符的测试文件。由于管理器随时会生成提示模板，因此这并不难做到。从准备好的文件中，许多参数会在点击按钮时输入到Undetectable浏览器配置文件中！