NetNut - обзор прокси-сервиса

NetNut - обзор прокси-сервисаПерейти на сайт партнёра
Немалое число пользователей Undetectable browser работают с использованием прокси NetNut. Вы ещё не приняли решение или заказали услуги у другого сервиса? В любом случае имеет смысл получить краткую, но емкую информацию об этом провайдере прокси. Причем информация дополняется существенным бонусом – скидкой на четверть цены!
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Прокси-сервис NetNut – 85 миллионов резидентных IP по всей планете и 99,9% времени безотказной работы
Мы размещаем на сайте объективные обзоры, в которых нет рекламных ходов и преувеличений. Поэтому при позиционировании NetNut не будем употреблять словосочетаний вроде «мировой лидер». Правильнее сказать, что это надежный середняк, но середняк именно глобального масштаба. Сервис имеет постоянных пользователей во всем мире в первую очередь потому, что:
- проводит привлекательную ценовую политику,
- работает с высокой надежностью.
Пул IP сервиса состоит из 85 миллионов адресов, по этому показателю, NetNut в разы уступает некоторым конкурентам. Но практика показывает, что и этого числа IP более чем достаточно для решения задач не только среднего, но и большого масштаба. В отзывах пользователей этот вывод подтверждается, а акцент делается на других важных плюсах:
- 2 миллиона IP-адресов от американских дата-центров, вызывающих доверие у антиспам-систем,
- 1 миллион статических резидентных IP-адресов,
- IP-адреса от интернет-провайдеров,
- Быстрая работа прокси-серверов,
- Нет ограничений по числу одновременных запросов,
- Возможность использования динамической P2P прокси-сети.
Итак, пользователи NetNut имеют все возможности использовать различные подходы для выполнения соответствующих задач. Например, в одних случаях надежнее использовать статические резидентные прокси и IP-адреса, работать в сети через солидные дата-центры США. В других – для обхода антиспам-алгоритмов выгоднее посылать запросы целевым ресурсам с множества постоянно меняющихся адресов. В любом случае NetNut предоставляет возможность подобрать оптимальный вариант подключения.
Не менее важно, что согласно статистике этот прокси-сервис 99,9% времени работает безотказно. Высокий показатель должным образом оценят опытные пользователи, которым неоднократно приходилось при пользовании бесплатными или сомнительными прокси сталкиваться с зависаниями процесса парсинга, долгими разбирательствами со службой поддержки из-за технических сбоев.
Используем Undetectable browser с прокси от NetNut
После заказа и оплаты услуг в необходимом объеме, сервис NetNut предоставляет пользователю список параметров прокси-серверов. Это хост (адрес), порт и тип сервера, в также логин и пароль для доступа к нему. Если для выполняемых задач необходимо в Undetectable browser пользоваться небольшим числом серверов (1-4), то их параметры несложно ввести в программу отдельно. Для этого в окне настройки профиля воспользуйтесь элементом «Прокси».
При необходимости использования множества серверов, удобнее воспользоваться Менеджером прокси. В этом случае нужно подготовить размеченный специальными символами тестовый файл со списком серверов. Сделать это несложно благодаря тому, что Менеджер в любой момент сгенерирует шаблон-подсказку. Из готового файла множество параметров вводятся в профили Undetectable browser нажатием всего одной кнопки!