关于Proxymus.net服务的指南文章以及Undetectable

无论你是刚刚开始涉足浏览器和电脑数据匿名化的旅程，还是已经是专业人士寻找方便的服务和应用来优化你的流程，这篇文章都适合你。我们将向您介绍我们认为最方便的工具的设置，帮助您简化匿名化的流程。这篇指南旨在为初学者和专业人士设计。毕竟，当您手边有简单明了的指导时，处理设置就容易得多。

今天，保护隐私和确保在线匿名性变得越来越重要。对于营销专家、数据抓取、流量套利等需要频繁切换账户和地区的领域尤其如此。其中最佳解决方案之一是结合使用代理服务和防检测浏览器。在本指南中，我们将探讨如何高效地使用 Proxymus.net与Undetectable配合，并突出这些工具的关键优势。

快速可靠的代理提供商

Proxymus.net - 是一家现代可靠的服务，提供高质量的移动、服务器和住宅代理，覆盖全球。该服务提供对各种任务非常合适的IP地址：从绕过地理限制到保护在社交网络和网站上工作时的个人数据。其优势包括：

高速和稳定。 Proxymus.net 服务器提供快速数据传输，延迟最小，这对需要大流量的任务至关重要。

服务器提供快速数据传输，延迟最小，这对需要大流量的任务至关重要。 庞大的IP地址池。 用户可以访问超过120个国家/地区的移动和住宅IP，灵活配置以适应不同地区的工作需求。您可以为任何任务选择所需的地理位置 —— 无论是访问在您国家受限的网站还是绕过地区封锁。在创建机器人或向特定区域的社交媒体群体吸引关注者时尤为重要。

用户可以访问超过120个国家/地区的移动和住宅IP，灵活配置以适应不同地区的工作需求。您可以为任何任务选择所需的地理位置 —— 无论是访问在您国家受限的网站还是绕过地区封锁。在创建机器人或向特定区域的社交媒体群体吸引关注者时尤为重要。 可靠的住宅、服务器和移动代理。 Proxymus.net 提供住宅和移动IP，非常适合流量套利、营销、SMM和网络安全等行业。代理服务器备受网站信任，降低帐户被封禁的风险并确保高度匿名性。

提供住宅和移动IP，非常适合流量套利、营销、SMM和网络安全等行业。代理服务器备受网站信任，降低帐户被封禁的风险并确保高度匿名性。 无日志记录。 与 Proxymus.net 合作时，数据隐私是工作的关键。您的操作不会被跟踪，信息也不会与第三方共享。

与 合作时，数据隐私是工作的关键。您的操作不会被跟踪，信息也不会与第三方共享。 高稳定性（99.9%） —— 确保稳定连接，最大程度地减少IP地址“被烧坏”的风险。

—— 确保稳定连接，最大程度地减少IP地址“被烧坏”的风险。 支持各种协议。 代理支持HTTP(S)和SOCKS5协议，使它们适用于任何任务或平台。

代理支持HTTP(S)和SOCKS5协议，使它们适用于任何任务或平台。 用户友好的界面和简单设置。 该服务提供直观的界面来管理代理，在这里所有必要的设置 — 从选择地理位置到IP配置 — 都在一个地方。您可以轻松为任何软件，包括类似于 Undetectable 的反检测浏览器，组织代理使用。

该服务提供直观的界面来管理代理，在这里所有必要的设置 — 从选择地理位置到IP配置 — 都在一个地方。您可以轻松为任何软件，包括类似于 的反检测浏览器，组织代理使用。 与反检测浏览器完全兼容，比如Undetectable，使Proxymus.net成为匿名上网活动的完美解决方案。

我们为什么需要一款Undetectable反检测浏览器？

Undetectable - 是一款专门的浏览器，通过使用指纹替换技术，允许您在单个应用程序中创建大量具有个性化特征的配置文件。多亏了浏览器的丰富功能，Undetectable 浏览器是处理多个帐户在不同网络资源上工作的绝佳工具，而无需担心被封锁或去匿名化。

这个浏览器是如何工作的？该程序创建多个虚拟配置文件，每个都有独特的参数，如屏幕分辨率、语言、时区、浏览器指纹、操作系统数据、硬件信息、语言设置等。由于这些特征的替代，网站安全系统会将创建的配置文件视为独立的真实用户，从而防止其行为被阻止。

使用Undetectable与 Proxymus.net 代理的优势是明显的：每个浏览器配置文件都可以与其自己的IP地址关联，大大降低被屏蔽的风险，提高在线安全性。

Undetectable的主要功能包括：

完全指纹替换；

支持同时高达5,000个配置文件；

数据（代理，Cookie，书签）的批量导入和导出；

具备完整自动化的API支持；

将配置文件存储在您自己的服务器上。

现在，让我们看一下如何将从Proxymus.net购买的代理集成到Undetectable反侦测浏览器中，以实现安全和私密的浏览。

在Undetectable浏览器中设置 Proxymus.net 代理的指南

步骤1：注册并从Proxymus.net获取代理

首先，您需要在 Proxymus.net 上注册并选择适当的计划。根据您的任务，您可以购买具有必要地理位置的移动、服务器或住宅代理。选择所需的类别，确定国家、代理数量和使用期限。

选择并支付服务后，您将获得访问控制面板的权限，可以配置代理连接。使用Undetectable与移动和住宅代理最有效。对于初学者，这是一个快速的解释：住宅代理基本上是分配给真实人员的真实IP地址，使它们在各种阻止系统中看起来非常合法。移动代理也适用相同情况，因为您的IP将被视为来自智能手机。

然而，最终选择取决于您希望实现的因素和任务的数量。幸运的是，Proxymus.net 提供了广泛的高质量地址和供应商选择。到目前为止，并未出现从任何黑名单接收 IP 的情况。但是足够谈论理论，让我们继续实际部分。现在，进入下一步。

步骤 2：代理设置

购买代理后，请复制连接详细信息：IP地址、端口、登录名和密码。您需要这些信息才能在 Undetectable 浏览器中连接到代理。

步骤 3: 将代理与 Undetectable 集成

在您的设备上打开反检测浏览器 Undetectable。首先，我们需要创建一个新配置文件，可以通过点击相应名称的按钮来完成。指定一个配置文件名称以及一个用于将配置文件组织成组的文件夹。这非常方便，特别是当您的工作涉及不同任务时，将所有内容放在一个地方可以降低效率。

接下來，您將配置特定瀏覽器配置文件的外觀，因此請隨意設置所有參數，從操作系統到模擬計算機的細節。還有一個註釋部分，我們建議留下評論，因為在創建多個配置文件時很容易忘記重要細節。

一旦您设置了浏览器指纹，接下来就是使用从Proxymus.net购买的代理来隐藏您的IP地址。在这里，您有两种选择以便继续。让我们更仔细地看看这两种选择。

方法1：手动设置

在这一步中，我们需要导航到“代理”部分。在这个窗口中可能不会立即显而易见，因此我们已经包含了相应的屏幕截图来帮助您。您可以通过单击一个看起来像是人和齿轮的按钮来访问该部分。

在这里，您可以手动添加一个新的代理服务器。

在 “代理” 类别中，从下拉列表中选择 “新代理”。

类别中，从下拉列表中选择 “新代理”。 在打开的窗口中，指定连接类型（HTTP(S) 或 SOCKS5）。

粘贴之前从 Proxymus.net 复制的数据。请注意，登录名和密码不是在不同的字段中输入。您需要将所有内容都输入到一行中：IP 地址、端口、登录名和密码。当您悬停在字段上时， Undetectable 提供格式建议，但为了您的方便，这里有一个正确格式的示例： IP 地址:端口:登录名 。请用您的详细信息替换这些内容 (例如，70.3.2.19:4577:eruy) 。

复制的数据。请注意，登录名和密码不是在不同的字段中输入。您需要将所有内容都输入到一行中：IP 地址、端口、登录名和密码。当您悬停在字段上时， 提供格式建议，但为了您的方便，这里有一个正确格式的示例： 。请用您的详细信息替换这些内容 。 单击“创建”按钮保存设置。

我们还建议使用左侧的相应按钮测试代理功能，我们已在图像中用一个圆圈标出。如果成功，将会亮起一个国旗。如果您看到一个叉号，说明出现问题或代理不起作用。我们确信您会做得很好！

方法2：批量导入

如果您有多个代理连接，您可以将此列表从您的Proxymus.net仪表板导出为一个 .txt 文件。

在“我的代理”部分，有一个名为“导出”的按钮。

指示导出格式。在这里，您可以直接导出数据，也可以将其保存为文本文件。幸运的是，导出格式的详细说明直接在导出窗口中提供。点击“导出”按钮，指定文件名，并选择计算机上保存文件的位置。

接下来，打开 Undetectable 程序。

窗口的左侧有一排关键按钮。我们感兴趣的是标有“代理”的那个。我们在图像中用箭头指示了它的位置。

点击 "导入" 按钮在Undetectable浏览器中，然后选择之前保存的代理文件。所有代理信息将会被自动导入，您就可以在工作中使用它们了。代理列表将会出现在程序对应的窗口中。请注意，在Undetectable程序中，批量导入功能仅在基础套餐中可用。因此，如果您还没有该套餐并且仍在测试阶段，请参考我们指南中先前的步骤，并手动填写所有细节。

第4步：连接检查和配置文件选择

在添加代理后，请确保连接已经正确建立。在 Undetectable 浏览器中，连接状态将显示为 "Active"。另一种检查方式是直接在填写浏览器快照和代理本身细节的窗口中。相应的按钮看起来像两个箭头。为了方便起见，我们已经为您制作了一张屏幕截图。

现在您可以将代理链接到所需的个人资料并开始工作。如果出现任何问题，请仔细检查您输入的数据，因为错误通常源自不正确的信息。如果问题仍然存在，请联系支持部门。

您也可以使用第三方服务对您的连接进行额外的检查。例如，对于大量的地址，您可以随机验证IP的合规性和匿名程度。像www.whoer.net 这样的服务可能会对您有所帮助。如果IP地址与您从Proxymus.net 购买的IP地址匹配，那么一切都正常工作。此外，请注意匿名级别。预期地，一切都应该运行完美。

结论

使用 Proxymus.net 上的代理与Undetectable防检测浏览器一起使用是确保在互联网上保持匿名和安全的绝佳方法。无论您的目标是流量套利、管理多个账户还是安全浏览，这些工具的结合将为您提供可靠的保护和高生产力。