Статья-гайд о сервисе Proxymus.net совместно с Undetectable

Каждый из вас либо начинает свой путь в области анонимизации реальных данных браузера и компьютера, либо уже является профессионалом и ищет удобный сервис и приложение, которые помогут оптимизировать его процессы. Мы предлагаем вам ознакомиться с настройками самых удобных, на наш взгляд, сервиса и приложения, которые помогут вам оптимизировать процессы анонимизации. Эта статья предназначена не только для новичков, но и для профессионалов. Ведь куда проще разобраться с настройками, когда простая и понятная инструкция у вас под рукой.

В наше время защита приватности и анонимность в сети становятся все более важными задачами. Это особенно актуально для специалистов, работающих в области маркетинга, парсинга данных, арбитража трафика и других направлений, связанных с частыми переходами между аккаунтами и регионами. Одним из лучших решений для этого является использование прокси-сервисов совместно с антидетект-браузерами. Сегодня рассмотрим, как эффективно работать с сервисом Proxymus.net в связке с Undetectable и раскроем ключевые преимущества этих инструментов.

Быстрый и надежный прокси-провайдер

Proxymus.net — это современный и надежный сервис, предлагающий высококачественные мобильные, серверные и резидентные прокси с широким покрытием по всему миру. Сервис предоставляет IP-адреса, которые идеально подходят для различных задач: от обхода гео-ограничений до защиты личных данных при работе с социальными сетями и веб-сайтами. Среди его преимуществ:

Высокая скорость и стабильность. Сервера Proxymus.net обеспечивают быструю передачу данных с минимальными задержками, что особенно важно для задач, требующих большого объема трафика.

Сервера обеспечивают быструю передачу данных с минимальными задержками, что особенно важно для задач, требующих большого объема трафика. Большой пул IP-адресов. В распоряжении пользователей находятся мобильные и резидентные IP в более чем 120 странах, что позволяет гибко настраивать работу в разных регионах. Вы сможете выбрать нужную геолокацию для решения любых задач — будь то работа с сайтами, доступ к которым ограничен в вашей стране, или обход региональных блокировок. Особенно актуально, когда речь идет о создании ботов из подписчиков, у которых должна быть строго определена региональная привязанность, что типично при наполнении групп в социальных сетях.

В распоряжении пользователей находятся мобильные и резидентные IP в более чем 120 странах, что позволяет гибко настраивать работу в разных регионах. Вы сможете выбрать нужную геолокацию для решения любых задач — будь то работа с сайтами, доступ к которым ограничен в вашей стране, или обход региональных блокировок. Особенно актуально, когда речь идет о создании ботов из подписчиков, у которых должна быть строго определена региональная привязанность, что типично при наполнении групп в социальных сетях. Надежные резидентные, серверные и мобильные прокси . Proxymus.net предлагает как резидентные, так и мобильные IP-адреса, что делает сервис идеальным для работы в таких сферах, как арбитраж трафика, маркетинг, SMM и кибербезопасность. Прокси-серверы имеют высокую степень доверия со стороны сайтов, что снижает риск блокировки ваших аккаунтов и обеспечивает высокую степень анонимности.

. предлагает как резидентные, так и мобильные IP-адреса, что делает сервис идеальным для работы в таких сферах, как арбитраж трафика, маркетинг, SMM и кибербезопасность. Прокси-серверы имеют высокую степень доверия со стороны сайтов, что снижает риск блокировки ваших аккаунтов и обеспечивает высокую степень анонимности. Отсутствие логов. Полная конфиденциальность данных — важный аспект работы с Proxymus.net. Ваши действия не отслеживаются, а информация не передается третьим лицам.

Полная конфиденциальность данных — важный аспект работы с Proxymus.net. Ваши действия не отслеживаются, а информация не передается третьим лицам. Высокий аптайм (99,9%) — стабильность соединений и минимальный риск получения "сгоревших" IP-адресов.

— стабильность соединений и минимальный риск получения "сгоревших" IP-адресов. Поддержка различных протоколов. Прокси поддерживают протоколы HTTP(S) и SOCKS5, что делает их универсальными для любых задач и платформ.

Прокси поддерживают протоколы HTTP(S) и SOCKS5, что делает их универсальными для любых задач и платформ. Интуитивно понятный интерфейс и легкость настройки . Сервис предлагает удобный интерфейс для управления прокси, где все необходимые параметры — от выбора геолокации до доступа к настройкам IP — находятся в одном месте. Вы можете легко организовать работу с прокси для использования любыми программами, включая антидетект-браузеры, такие как Undetectable .

. Сервис предлагает удобный интерфейс для управления прокси, где все необходимые параметры — от выбора геолокации до доступа к настройкам IP — находятся в одном месте. Вы можете легко организовать работу с прокси для использования любыми программами, включая антидетект-браузеры, такие как . Полная совместимость с антидетект-браузерами, такими как Undetectable, что делает Proxymus.net идеальным решением для анонимной работы в интернете.

Зачем нужен антидетект-браузер Undetectable?

Undetectable — это специализированный браузер, который, используя технологию подмены фингерпринта, позволяет создавать большое количество профилей с индивидуальными характеристиками в одном приложении. Благодаря широкому набору функций Undetectable browser является отличным инструментом подходящим для работы с несколькими учетными записями на различных веб-ресурсах без риска блокировки или деанонимизации.

Каков принцип работы этого браузера? Программа создает множество виртуальных профилей, каждый из которых имеет уникальные параметры, такие как разрешение экрана, язык, часовой пояс, отпечатки браузера, данные операционной системы, её “железа”, язык и другое. Из-за подмены этих характеристик, системы защиты сайтов воспринимают созданные профили как отдельных реальных людей, не блокируя их действий.

Преимущества использования Undetectable с прокси Proxymus.net очевидны: каждый профиль в браузере может быть привязан к своему IP-адресу, что значительно снижает риск блокировки и повышает безопасность работы в сети.

Основные функции Undetectable:

Полная подмена цифрового отпечатка;

Одновременная поддержка до 5000 профилей;

Массовый импорт и экспорт данных (proxies, cookies, bookmarks);

Поддержка API для полной автоматизации;

Возможность хранить профили на своем собственном сервере.

Теперь давайте рассмотрим, как интегрировать приобретенные прокси от Proxymus.net с антидетект-браузером Undetectable для безопасной и приватной работы.

Гайд по настройке прокси Proxymus.net в браузере Undetectable

Шаг 1. Регистрация и получение прокси в Proxymus.net

Первым делом вам необходимо зарегистрироваться на Proxymus.net и выбрать подходящий тариф. В зависимости от задач, вы можете приобрести мобильные, серверные или резидентные прокси с нужной геолокацией. Сделайте выбор нужной категории, определитесь со страной, количеством и сроком использования.

После выбора и оплаты услуги вы получите доступ к панели управления, где сможете настроить свои прокси-соединения. Наиболее эффективно выстраивать работу с Undetectable лучше на мобильных и резидентских прокси серверах. Для новичков поясним. Резидентские прокси это по сути реальные IP адреса реальных людей, поэтому они выглядят для всевозможных блокировщиков максимально легально. Аналогичная ситуация и с мобильными, ведь для конечного сервера ваш IP будет отображаться как адрес со смартфона. Но конечный выбор может зависеть от большего числа факторов и задач, которые вы перед собой ставите. Благо на Proxymus.net перечень состоит из качественных адресов и провайдеров. Еще ни разу не было такого, чтобы попался какой-то из черных списков. Ну да от лирики переходим к практике. Итак, следующий этап.

Шаг 2. Настройка прокси

После покупки прокси, скопируйте данные для подключения: IP-адрес, порт, логин и пароль. Эти данные будут необходимы для подключения к прокси в браузере Undetectable.

Шаг 3. Интеграция прокси с Undetectable

Откройте приложение антидетект-браузера Undetectable на вашем устройстве. Для работы нам потребуется создать новый профиль, чему соответствует одноименная кнопка. Укажите название профиля и папку для групповой организации профилей. Это очень удобно, ведь направление работ может быть разным, и если все будет в одной куче, то эффективность именно вашей работы может снизиться.

Далее вы определяете как именно должен выглядеть конкретный снимок браузера, поэтому смело указывайте все параметры от операционной системы до деталей имитирующего компьютера. Очень удобно, что есть раздел заметки, где мы рекомендуем вам делать комментарии, поскольку при массовом создании профилей, можно не запомнить какие-то важные детали.

После того как разобрались с отпечатком браузера, пришло время для сокрытия IP адреса с помощью купленных заранее на Proxymus.net прокси, и тут у нас есть два варианта развития событий. Остановимся на них подробнее.

Способ 1: Вручную

Нас интересует переход в раздел "Прокси". Он может показаться неочевидным для этого окна, поэтому сопровождаем соответствующим скриншотом данный раздел. Перейти в него можно с помощью кнопки в виде человечка и шестеренки.

Здесь вы сможете добавить новый прокси-сервер вручную.

В категории “Прокси” выберите из раскрывающегося списка пункт «Новый прокси».

В открывшемся окне укажите тип подключения (HTTP(S) или SOCKS5).

Вставьте ранее скопированные данные с Proxymus.net . Обратите внимание, что логин и пароль не вводится в отдельном поле, нужно будет все вводить именно здесь в одной строка: IP-адрес, порт, логин и пароль. Форматы ввода нам конечно же подсказывает Undetectable при наведении на это поле курсора. Однако для вашего удобства предоставляем вам один из рабочих форматов записи для этой строки. Здесь вам нужно заменить всё на свои данные ( IP сервера:порт:логин:пароль ). Например 70.3.2.19:4577:eruy:ERfv55Sa.

. Обратите внимание, что логин и пароль не вводится в отдельном поле, нужно будет все вводить именно здесь в одной строка: IP-адрес, порт, логин и пароль. Форматы ввода нам конечно же подсказывает Undetectable при наведении на это поле курсора. Однако для вашего удобства предоставляем вам один из рабочих форматов записи для этой строки. Здесь вам нужно заменить всё на свои данные ( ). Например Сохраните настройки, нажав кнопку “Создание”.

Рекомендуем также проверить работоспособность прокси с помощью соответствующей кнопки в левой части Undetectable. Мы обвели кружком её на рисунке. Если все пройдет успешно, то загорится тот или иной флажок страны. В противном случае вы увидите крестик, а значит вы что-то сделали не так или прокси не работает. Уверены, у вас получится.

Способ 2: Массовый импорт

Если у вас не один десяток прокси-соединений, вы можете экспортировать этот список из личного кабинета Proxymus.net в файл формата .txt.

В разделе “Мои прокси”, есть кнопка с названием “Экспорт”.

Указывайте формат отдачи. Здесь вы можете просто экспортировать данные или же сделать вывод с помощью текстового файла. Благо по формату отдачи есть подробные пояснения непосредственно в окне экспорта. Жмем кнопку “Экспорт”, указываем имя файла и место на компьютере куда будет проходить сохранение.

Переходим в программу Undetectable.

Найдите в левой части окна ряд ключевых кнопок, нас интересует “Прокси”. Мы указали стрелкой на рисунке её расположение.

Нажмите кнопку «Импорт» в браузере Undetectable и выберите сохраненный вами ранее файл с прокси.

Вся информация о прокси будет автоматически импортирована, и вы сможете использовать их в работе. Перечень прокси появится у вас в соответствующем окне программы. Обратите внимание, что массовый импорт в программе Undetectable начинает быть доступен на тарифных планах, начиная с Базового. Поэтому, если у вас его пока нет, и вы тестируете, то обращайтесь к предыдущему шагу нашей инструкции, и заполняйте все вручную.

Шаг 4. Проверка подключения и выбор профиля

После добавления прокси убедитесь, что соединение установлено корректно. В браузере Undetectable будет отображен статус подключения - «Активный». Еще один способ проверки доступен непосредственно в окне, в котором вы проводите заполнение данных о снимке браузера и самого прокси. Выглядит соответствующая кнопка в виде двух стрелок. Для удобства мы сделали для вас скриншот.

Теперь вы можете привязать прокси к нужному профилю и начать работу. Если возникли проблемы, проверьте правильность введенных данных, как правило, если что-то пошло не так, то именно в этом дело. В крайнем случае обратитесь в поддержку.

Дополнительную проверку вашего соединения можно также провести с помощью сторонних сервисов, в частности при большом количестве адресов, можно рандомно проверить на предмет соответствия IP, а также степени анонимизации. Например на сайте www.whoer.net. Если IP адрес совпал с тем, что вы приобрели в Proxymus.net, значит все работает успешно. Кроме того, сразу обращайте внимание на степень анонимизации. В данном случае, как и предполагалось, всё работает отлично.

Заключение

Использование прокси-серверов от Proxymus.net совместно с антидетект-браузером Undetectable — это отличный способ обеспечить анонимность и безопасность в интернете. Независимо от ваших целей — будь то арбитраж трафика, работа с множеством аккаунтов или безопасный серфинг — эта комбинация инструментов обеспечит вам надежную защиту и высокую продуктивность.