ROIstat – CRM系统概述

ROIstat – CRM系统概述前往合作伙伴网站
ROIstat - 是一种基于人工智能的营销分析服务，可以分析您的所有广告活动的盈利水平。ROIstat从客户关系管理系统（CRM）、广告渠道和网站中收集数据。ROIstat在几秒钟内生成40多个业务指标的报告，这些指标提供了从每个关键字到最终销售的营销分析。ROIstat可以确定您的付费广告是否带来任何利润，从而帮助使用ROIstat的公司更有效地分配广告预算并增加收入。
ROIstat的优势是什么？
ROIstat服务为营销人员和商人提供了一系列优势，例如：
- 跟踪所有广告渠道的效果，包括上下文、定向、社交、电子邮件广告等。
- 确定每个渠道、活动、广告和关键字的客户获取成本（CAC）和营销投资回报率（ROI）。
- 自动分配潜在客户给经理，并跟踪销售漏斗的转化率。
- 与流行的CRM系统、网络分析服务、即时通讯工具和电话跟踪集成。
- 提供方便易用的界面，可以轻松配置和查看各种报告。
- 提供快速和高质量的技术支持，帮助安装、集成和解决任何问题。
用户对ROIstat的评价如何？
使用ROIstat服务的用户对其工作给予了积极的评价。在Startpack网站上，可以找到超过290条真实用户的评价，他们推荐ROIstat并称赞其功能、可靠性、易用性、外观、价格和支持。该服务的平均评分为4.9（满分5分）。在G2网站上，也可以找到用户对ROIstat的评价，证实了其高质量和易用性。该网站对该服务的平均评分为4.5（满分5分）。
如何开始使用ROIstat？
要开始使用ROIstat服务，需要在roistat.com网站上注册并选择适合的套餐。该服务提供三种套餐计划：起步、商业和高级，根据功能、网站数量、渠道数量、计数器数量和其他参数的不同而有所区别。套餐价格从239美元/月起。注册并支付套餐费用后，需要在网站上安装计数器代码，将服务与CRM系统和广告渠道集成。可以在网站上找到详细的说明书，或者咨询技术支持人员以完成这些步骤。然后，您可以开始查看和分析营销分析报告，并优化您的广告策略。
结论
ROIstat是一种强大而方便的营销分析服务，可以通过有效分配广告预算来帮助公司增加利润。该服务可以跟踪所有广告渠道，确定其成本和回报，控制销售漏斗，并与各种服务集成。使用ROIstat的用户对其工作给予了积极的评价，并向其他人推荐。要开始使用ROIstat，需要在网站上注册，选择套餐，安装计数器代码，并将服务与CRM系统和广告渠道集成。该服务提供详细的说明书和高质量的技术支持。如果您想提高营销效率并增加收入，不妨试试ROIstat服务。