ROIstat – обзор CRM системы

ROIstat - это сервис маркетинговой аналитики на основе искусственного интеллекта, который анализирует все ваши рекламные кампании до уровня прибыли. ROIstat собирает данные из CRM-системы клиентов, рекламных каналов и сайта. За считанные секунды ROIstat строит отчеты по 40+ бизнес-метрикам, которые предоставляют маркетинговую аналитику от каждого ключевого слова до финальной продажи. ROIstat позволяет определить, приносит ли ваша платная реклама какую-либо прибыль, что в свою очередь помогает компаниям, использующим ROIstat, эффективнее распределять рекламный бюджет и увеличивать свои доходы.

Какие преимущества дает ROIstat?

Сервис ROIstat дает ряд преимуществ для маркетологов и бизнесменов, таких как:

Отслеживание эффективности всех рекламных каналов, включая контекстную, таргетированную, социальную, email-рекламу и другие.

Определение стоимости привлечения клиента (CAC) и отдачи от инвестиций в маркетинг (ROI) по каждому каналу, кампании, объявлению и ключевому слову.

Автоматическое распределение заявок по менеджерам и отслеживание конверсии по всем этапам воронки продаж.

Интеграция с популярными CRM-системами, сервисами веб-аналитики, мессенджерами и коллтрекингом.

Удобный и понятный интерфейс, который позволяет легко настраивать и просматривать отчеты по различным параметрам.

Быстрая и качественная техническая поддержка, которая помогает с установкой, интеграцией и решением любых вопросов.

Какие отзывы оставляют пользователи о ROIstat?

Пользователи, которые пользуются сервисом ROIstat, оставляют положительные отзывы о его работе. На сайте Startpack можно найти более 290 отзывов реальных пользователей, которые рекомендуют ROIstat и хвалят его функциональность, надежность, удобство, внешний вид, цену и поддержку. Средняя оценка сервиса составляет 4,9 из 5 звезд. На сайте G2 также можно найти отзывы пользователей о ROIstat, которые подтверждают его высокое качество и удобство. Средняя оценка сервиса на этом сайте составляет 4,5 из 5 звезд.

Как начать пользоваться ROIstat?

Для того, чтобы начать пользоваться сервисом ROIstat, необходимо зарегистрироваться на сайте roistat.com и выбрать подходящий тариф. Сервис предлагает три тарифных плана: Старт, Бизнес и Премиум, которые отличаются по функционалу, количеству сайтов, каналов, счетчиков и другим параметрам. Цены на тарифы начинаются от 239 долларов в месяц. После регистрации и оплаты тарифа, необходимо установить коды счетчиков на сайт, интегрировать сервис с CRM-системой и рекламными каналами. Для этого можно воспользоваться подробной инструкцией на сайте или обратиться к специалистам технической поддержки. После этого можно начать просматривать и анализировать отчеты по маркетинговой аналитике и оптимизировать свою рекламную стратегию.

Вывод

ROIstat - это мощный и удобный сервис маркетинговой аналитики, который помогает компаниям увеличивать свою прибыль за счет эффективного распределения рекламного бюджета. Сервис позволяет отслеживать все рекламные каналы, определять их стоимость и отдачу, контролировать воронку продаж и интегрироваться с различными сервисами. Пользователи, которые пользуются ROIstat, оставляют положительные отзывы о его работе и рекомендуют его другим. Для того, чтобы начать пользоваться ROIstat, необходимо зарегистрироваться на сайте, выбрать тариф, установить коды счетчиков и интегрировать сервис с CRM-системой и рекламными каналами. Сервис предоставляет подробную инструкцию и качественную техническую поддержку для этого. ROIstat - это сервис, который стоит попробовать, если вы хотите повысить эффективность своего маркетинга и увеличить свои доходы.