Сравнение GitHub-репозиториев сервисов распознавания капчи

Обзор популярных сервисов распознавания CAPTCHA

Автоматические сервисы распознавания CAPTCHA позволяют программам обходить капчи при веб парсинге, тестировании и других задачах. На рынке уже давно лидируют решения вроде 2Captcha, SolveCaptcha, Anti-Captcha, Death By CAPTCHA и др. Эти сервисы привлекают тем, что берут на себя сложность распознавания любых капч - от классических изображений с текстом до reCAPTCHA и Cloudflare - обычно с помощью людей, которые решают капчу или гибридных ИИ алгоритмов. Все они предоставляют простой API и открытые библиотеки для интеграции (Python, JS, PHP и т.д.), что позволяет легко подключить решение капчи в свой скрипт или приложение.

В данной статье сравним наиболее известные сервисы распознавания капчи в разрезе качества и актуальности их открытых библиотек.

Поддерживаемые типы CAPTCHA

Ключевой критерий - какие типы капч способен решать сервис. “Полнота базы”,что означает поддержку популярных видов капчи: Google reCAPTCHA (v2, v3, в т.ч. Invisible и Enterprise), Cloudflare Turnstile и бот-челленджи Cloudflare, hCaptcha (вкл. Enterprise), FunCaptcha (Arkose Labs), GeeTest (v3, v4), а также классические графические и текстовые CAPTCHAs. Многие сервисы даже научились обходить более редкие виды капчи: например, Amazon WAF CAPTCHA, DataDome, Imperva/Incapsula, CyberSiara и др.

Для простоты понимания, ниже таблица с видами капчи, которые поддерживаются сравниваемыми сервисами:

Как видно из таблицы, 2Captcha/RuCaptcha и Anti-Captcha обеспечивают наибольшую полноту - они работают со всеми версиями reCAPTCHA (включая Enterprise), FunCaptcha, GeeTest и даже с новыми капчами вроде Cloudflare Turnstile. CapMonster Cloud (сервис от ZennoLab) тоже выделяется - помимо стандартных капч, заявлена поддержка Cloudflare challenge, DataDome, Amazon, Tencent и др. Однако, например, GeeTest v4 CapMonster пока не берет, в отличие от сервисов с ручным решением (2Captcha, Anti-Captcha, DBC) где человек может решить и китайскую капчу.

SolveCaptcha поддерживает все основные виды (reCAPTCHA v2/v3, Arkose, GeeTest v4) через гибридную схему ИИ + человек. DeathByCaptcha исторически поддерживает множество типов (включая Arkose, GeeTest, Turnstile), но не берет Cloudflare JS-челленджи и Imperva. AZCaptcha и аналогичные бюджетные сервисы ограничены базовыми функциями: reCAPTCHA v2 и простые изображения - они дешевле, но не решают сложные капчи.

Качество кода и активность сообществ

Теперь поговорим про сами репозитории. Популярные сервисы не только предоставляют API, но и поддерживают официальные open-source библиотеки (SDK) для удобной интеграции. Эти репозитории на GitHub позволяют оценить качество кода, частоту обновлений и вклад сообщества.

2Captcha : Имеет официальные клиенты на Python, JavaScript, PHP, Java, C#, Go, Ruby и др. Все они активно обновляются. Например, Python-пакет 2captcha-python (≈700 звёзд) обновлён в октябре 2025, отражая своевременное добавление новых типов капчи (таких как Cloudflare Turnstile). Код 2Captcha простой в использовании: достаточно передать ключ API, тип задачи (капчи) и необходимые параметры, сервис сам распределит задачу работникам и вернёт результат. Сообщество у 2Captcha обширное - за годы сервис интегрирован во множество проектов, есть примеры для Selenium, Puppeteer и т.д. (сам 2Captcha публикует примеры решения капч на Python + Selenium).

: Имеет официальные клиенты на Python, JavaScript, PHP, Java, C#, Go, Ruby и др. Все они активно обновляются. Например, Python-пакет 2captcha-python (≈700 звёзд) обновлён в октябре 2025, отражая своевременное добавление новых типов капчи (таких как Cloudflare Turnstile). Код 2Captcha простой в использовании: достаточно передать ключ API, тип задачи (капчи) и необходимые параметры, сервис сам распределит задачу работникам и вернёт результат. Сообщество у 2Captcha обширное - за годы сервис интегрирован во множество проектов, есть примеры для Selenium, Puppeteer и т.д. (сам 2Captcha публикует примеры решения капч на Python + Selenium). SolveCaptcha : Относительно новый игрок, зато сразу ориентирован на разработчиков. Имеется организация GitHub solvercaptcha с официальными SDK на Python, JS/TS, Go, C#, PHP, Ruby, Java - все в открытом доступе. В сентябре 2025 они синхронно обновили все клиенты, добавив поддержку новых типов капч. Количество звёзд пока скромнее (например, ~170 на solvecaptcha-python против сотен у 2Captcha), но код современный и простой. Документация хорошая, имеются примеры интеграции с Selenium/Puppeteer.

: Относительно новый игрок, зато сразу ориентирован на разработчиков. Имеется организация GitHub с официальными SDK на Python, JS/TS, Go, C#, PHP, Ruby, Java - все в открытом доступе. В сентябре 2025 они синхронно обновили все клиенты, добавив поддержку новых типов капч. Количество звёзд пока скромнее (например, ~170 на solvecaptcha-python против сотен у 2Captcha), но код современный и простой. Документация хорошая, имеются примеры интеграции с Selenium/Puppeteer. Anti-Captcha : Также предоставляет официальные библиотеки (например, пакет anticaptchaofficial на PyPI) с поддержкой Python 2/3 и др. Anti-Captcha работает с 2007 года и зарекомендовал себя как надёжный сервис. Код библиотек антикапчи несколько менее “облачён” в современные практики (больше явных классов под каждый тип капчи), но выполняет свою функцию. В GitHub-организации anti-captcha к 2025 году ~10 репозиториев с примерами и обёртками, хотя звёзд немного (сервис старый и известный вне GitHub). Главное, Anti-Captcha поддерживает все виды капч и предлагает даже нестандартные задачи (FriendlyCaptcha, AltCaptcha, шаблоны и пр.) - т.е. команда следит за трендами. Обновления происходят, но не так публично часто, как у 2Captcha.

: Также предоставляет официальные библиотеки (например, пакет на PyPI) с поддержкой Python 2/3 и др. Anti-Captcha работает с 2007 года и зарекомендовал себя как надёжный сервис. Код библиотек антикапчи несколько менее “облачён” в современные практики (больше явных классов под каждый тип капчи), но выполняет свою функцию. В GitHub-организации anti-captcha к 2025 году ~10 репозиториев с примерами и обёртками, хотя звёзд немного (сервис старый и известный вне GitHub). Главное, Anti-Captcha поддерживает все виды капч и предлагает даже нестандартные задачи (FriendlyCaptcha, AltCaptcha, шаблоны и пр.) - т.е. команда следит за трендами. Обновления происходят, но не так публично часто, как у 2Captcha. CapMonster Cloud : Предлагает официальные библиотеки (например, capmonstercloud-client-python на PyPI). Это сервис от разработчиков ZennoLab, у которых сильное сообщество в RPA/арбитраже. Код клиентов качественный, а главное - CapMonster умеет выступать эмуляцией API других сервисов. Например, можно переключить URL на CapMonster и он примет запросы в формате 2Captcha/AntiCaptcha, что упрощает миграцию. Обновления CapMonster следуют за появлением новых видов капч, команда быстро реагирует. Сообщество в основном на форумах арбитражников, GitHub-активность умеренная (офиц. репозитории есть, но звёзд мало, так как продукт коммерческий).

: Предлагает официальные библиотеки (например, capmonstercloud-client-python на PyPI). Это сервис от разработчиков ZennoLab, у которых сильное сообщество в RPA/арбитраже. Код клиентов качественный, а главное - CapMonster умеет выступать эмуляцией API других сервисов. Например, можно переключить URL на CapMonster и он примет запросы в формате 2Captcha/AntiCaptcha, что упрощает миграцию. Обновления CapMonster следуют за появлением новых видов капч, команда быстро реагирует. Сообщество в основном на форумах арбитражников, GitHub-активность умеренная (офиц. репозитории есть, но звёзд мало, так как продукт коммерческий). Другие: DeathByCaptcha и старые сервисы (EndCaptcha, BestCaptchaSolver и пр.) имеют API, но их официальные клиенты менее заметны. DBC, например, предоставляет Java/Python примеры на своём сайте, но репозитории обновляются редко. DBC известен агрессивным маркетингом и тем, что тоже внедряет гибридные методы. У остальных перечисленных сервисов с репозиториями посложнее, они слабо поддерживаются.

Вывод: открытые библиотеки всех упомянутых сервисов в целом поддерживаются и позволяют легко интегрировать решение капчи. 2Captcha и Anti-Captcha проверены временем и имеют большое сообщество пользователей. SolveCaptcha и CapMonster - новички с качественным кодом и активным развитием, быстро добавляют новые функции. При выборе можно заглянуть в их репозитории: частые коммиты и недавние релизы - хороший признак, что сервис не заброшен и адаптируется под новые капчи.

Тестирование решений в изолированных профилях через Undetectable

Перед тем как выбрать подходящий репозиторий, необходимо все проверить. Для разработчика или тестировщика, в связи с этим, важно иметь безопасную среду, где можно такую проверку реализовать, не рискуя "спалить" реальные аккаунты или получить бан основного рабочего места. Антидетект-браузер Undetectable отлично подходит для этой цели. Он позволяет создавать изолированные браузерные профили, каждый со своим уникальным отпечатком, набором куки и IP-адресом (через прокси). Сайты воспринимают такие профили как независимых реальных пользователей, без связи друг с другом. Ниже вариант, как можно организовать тестирование различных решений, для распознавания капчи через Undetectable:

Создайте отдельные профили в Undetectable под каждое решение или сценарий. Например, Profile1 для теста 2Captcha, Profile2 для SolveCaptcha и т.д. Каждый профиль инициализируйте разными конфигурациями - это задаст разные параметры устройства (User-Agent, время, язык, WebGL и прочие характеристики браузера). Даже при одной базе конфигураций Undetectable добавляет случайные вариации, так что профили не будут идентичными. Назначьте прокси каждому профилю. В Undetectable встроен менеджер прокси: можно привязать HTTP(S)/SOCKS прокси к нужному профилю. Таким образом, каждый тест будет идти с отдельного IP-адреса. Это убережет ваши реальные IP и аккаунты от возможных блокировок при неудачных попытках обхода капчи. Запустите профили и автоматизируйте браузеры через API Undetectable. Браузер предоставляет локальный HTTP API (по умолчанию на localhost:25325 ) для управления профилями. Вы можете использовать знакомые инструменты - Selenium, Puppeteer, Playwright - и подключить их к Undetectable как к удалённому браузеру. Например, Selenium WebDriver можно направить на адрес локального хоста Undetectable, указав нужный profileID - тогда все команды ( get(url) , поиск элементов, ввод текста и т.д.) будут выполняться в контексте выбранного антидетект-профиля. Интегрируйте вызов решения капчи в сценарий. Когда скрипт наталкивается на капчу (скажем, на странице присутствует reCAPTCHA v2), используйте соответствующую библиотеку/API-клиент выбранного сервиса. В Profile1 (для 2Captcha) - вызовите метод решателя reCAPTCHA с вашим API-ключом, во втором профиле - аналогично через SDK SolveCaptcha и т.д. Все эти библиотеки работают одинаково: отправляют капчу на сервис и периодически опрашивают результат. В Undetectable вы можете даже запускать несколько профилей параллельно (в разных потоках) - это позволит одновременно протестировать несколько сервисов без конфликтов, так как каждый профиль изолирован (разные куки, разные IP). Получите ответ и выполните проверку. Библиотека вернёт решённый текст или токен капчи. Скрипт вводит этот ответ на сайте (например, вставляет g-recaptcha-response в скрытое поле и отправляет форму для reCAPTCHA, или вводит разгаданный текст в поле ввода текстовой капчи). Продолжите автоматизированный сценарий - если капча пройдена успешно, профиль сможет войти или получить доступ к защищенному ресурсу. Анализируйте результаты, не рискуя боевыми данными. Если решение не сработало (например, сервис дал неверный токен и сайт не пустил), это негативно отразится только на тестовом профиле Undetectable. Его можно удалить или сменить fingerprint и повторить попытку, не боясь, что реальные аккаунты пострадают. Все накопленные cookies и локальное хранилище остаются внутри профиля. Вы даже можете сохранять профиль после успешного обхода - например, чтобы продолжить сессионный сценарий под тем же аккаунтом позже, или экспортировать куки. Undetectable поддерживает экспорт/импорт профилей, что удобно для переноса сессий между машинами или обмена с командой.

Использование Undetectable таким образом дает несколько преимуществ. Во-первых, вы проверяете работу CAPTCHA решателей в реалистичной среде: каждый профиль имитирует отдельный реальный браузер с уникальным “почерком”. Это значит, что если сервис заявляет обход поведенческих факторов (например, reCAPTCHA v3 или Enterprise, которые смотрят на характеристики браузера), тест в Undetectable покажет реальную эффективность - без ложных срабатываний из-за "палящегося" Selenium. Во-вторых, изоляция контекстов позволяет сравнивать сервисы честно: капча для всех одинакова, а вот кто быстрее/точнее решил - видно по результатам, и сбои одного профиля не влияют на другие. В-третьих, безопасность: вы не светите свои основные cookies или аккаунты. Даже если какой-то сервис отправил неправильный ответ и вызвал подозрение сайта, в худшем случае забанят тестовый профиль и прокси, но не ваш реальный рабочий браузер.

Наконец, Undetectable облегчит и дальнейшую автоматизацию. Когда вы выберете лучший сервис распознавания капчи, его можно интегрировать прямо в ваш боевой сценарий на Undetectable. Например, QA-инженеры могут писать тесты, где при появлении капчи автоматически запрашивается решение через API - и все это будет выполняться в тех же изолированных профилях, но уже постоянно. Благодаря API Undetectable и совместимости с фреймворками тестирования вы можете выстроить масштабируемую систему обхода капч, которая будет максимально незаметна для антибот-систем.

Заключение

GitHub-репозитории сервисов распознавания капчи дают ценную информацию о том, как 2Captcha/RuCaptcha, Anti-Captcha и другие ветераны рынка по-прежнему обеспечивают самый широкий охват (практически любые CAPTCHA, высокая точность благодаря ручному решению). Новые сервисы - такие как SolveCaptcha, CapMonster Cloud - конкурируют скоростью и ценой, активно внедряя поддержку свежих типов (Cloudflare Turnstile, сложные головоломки и пр.) и предлагая удобные SDK. Качество их кода и частые обновления на GitHub свидетельствуют об активном развитии. Появляются и ИИ-ориентированные решения (NopeCHA, CaptchaAI), обещающие низкую стоимость без участия людей, но пока они применимы лишь для ограниченного набора задач (в основном стандартные image CAPTCHA и рекапчи).

Для безопасного тестирования и использования этих инструментов в реальных проектах очень важно окружение вроде Undetectable. Антидетект-браузер позволяет запускать скрипты автоматизации в условиях, близких к боевым, но с полной изоляцией профилей. Это означает, что вы можете параллельно экспериментировать с разными сервисами распознавания капчи, сохранять cookies, подменять отпечатки и использовать прокси для каждого - и все это без риска компрометации основных аккаунтов или IP. Undetectable в сочетании с API сервисов решения капч дает мощный инструмент: вы нажимаете "Старт", и скрипт сам обходить любые капчи, оставаясь при этом “невидимым” для антибот-систем.