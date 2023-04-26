Как создать трастовые электронные ящики на Facebook

Траст почты определяют проверяющие роботы Facebook. Когда арбитражник заводит новый аккаунт, алгоритмы начинают к нему присматриваться, изучать поведение. Чем больше действий, похожих на действия обычного человека — тем больше доверия.

Соответственно, трастовая почта — email, который максимально похож на адрес типичного пользователя FB. Преимущество такой почты — учетная запись блокируется реже и живет дольше, чем если бы использовался сомнительный почтовый сервис.

Как с помощью трастовой почты продлить жизнь FB-аккаунта

Алгоритмы FB изучают каждого нового пользователя, анализируя сразу несколько параметров. Среди них — IP-адрес, гео, устройство, операционная система, браузер, сайты, которые человек посещает, User Agent.

Undetectable Browser обеспечит надежный арбитраж трафика в Facebook без банов, поможет показать Фейсбуку нужные параметры и защитит аккаунт от строгих модераторов. А вместе с трастовой почтой ваша учетная запись проживет дольше и принесет больше профита. Роботы-модераторы изучают, что за email человек использует: где этот email фигурировал, на каких сайтах с него были авторизации, как давно человек им пользуется.

Важно, чтобы используемая почта раньше никак не была связана с другими аккаунтами Facebook. Если какой-либо из них нарушал правила — почта уже по умолчанию не трастовая.

**Для Facebook оптимально указывать почту на gmail. **

Как повысить траст почты:

Привязать к почте номер телефона, который указан в учетной записи FB.

Прогреть почтовый ящик до привязки к FB: писать с него письма, регистрироваться на порталах, в интернет-магазинах.

Не использовать ту почту, которая раньше указывалась для Facebook.

Регистрироваться с телефона: предварительно очистить cash, установить новую сим-карту. Альтернативный вариант — регистрироваться в браузере Google Chrome.

Пара советов, чтобы продлить жизнь аккаунта и снизить риски бана:

Когда происходит регистрация новорега или саморега FB, желательно указать email в первую очередь, а уже затем — номер телефона. Это нужно, чтобы не засветить сим-карту.

Дать аккаунту отлежаться, а затем начинать постепенный фарм.

Как создать трастовую почту для Facebook

Можно создать трастовый email несколькими способами:

**С помощью Google Workspace. **Понадобится делать названия почт уникальными, для этого можно добавлять точки между буквами в названиях. Пример: moya.pochta@gmail.com, m.oyapochta@gmail.com, moyapo.chta@gmail.com и так далее. Все письма с данных адресов будут приходить на исходный нужный адрес — moyapochta@gmail.com. Так есть возможность создать несколько тысяч уникальных почт.

**С помощью Smailpro. **Это софт, который позволяет создавать трастовые email автоматически.

**Купить в магазине. **Желательно проверить наличие протоколов IMAP, POP3, SMTP, а также чтобы они были зарегистрированы с тех IP, которых нет в черных списках Facebook.

Не стоит забывать о телефонных номерах и прокси, которые используются для Undetectable Browser при заведении FB-аккаунта. Они должны совпадать с ГЕО аккаунта. Например, если регистрируется французский аккаунт, надо взять прокси Франции и регистрироваться с виртуального номера условного жителя Франции.

Трастовая почта: сферы применения

Доверительные email нужны арбитражнику, если он работает с другими сервисами Meta, например Instagram, а также — для TikTok.

Если арбитражник использует альтернативные источники, например зарубежные площадки других гео — там могут быть недоступны определенные почтовые адреса и домены. В этом случае трастовой будет считаться регистрация почта на местном сервисе.

Пример: арбитражник работает с дейтинг-офферами, и у него возникла задача зарегистрироваться на иностранных дейтинг-сайтах. Не всегда подходит gmail: алгоритмы могут по почте выследить, что человек использует другие сервисы Google со своего устройства. Трастовые почты для этих сайтов — yahoo, tutanota.de, outlook.live, mail.protonmail.

Вывод

Трастовые почты нужны для регистрации на Facebook и других площадках с правилами, которые разрешают регистрироваться не из всех гео. Создать трастовый почтовый адрес можно с помощью рассмотренных способов, а также купить в магазине. При покупке нужно учитывать бюджет на виртуальные номера и proxy.