AffTrends - обзор медиа-сервиса для маркетинга

AffTrends — это медиа об affiliate-маркетинге. На нашем сайте мы делимся экспертными материалами про арбитраж трафика, SMM, SEO, PPC и всем, что связано с digital-сферой. Также у нас можно найти списки с рейтингами партнерских программ, сервисов и рекламных сетей.

Какие статьи мы выпускаем?

  • Руководства: пошаговые гайды по работе с рекламными источниками, инструкции по обходу тех или иных ограничений;
  • Для новичков: обучающие материалы для тех, кто только начинает изучать арбитраж трафика. Например, обучения условно-бесплатному трафику;
  • Обзоры: детальные разборы личных кабинетов партнерских программ и сервисов;
  • Кейсы: реальный опыт арбитражников, который можно повторить или улучшить, чтобы выйти на первый профит уже в ближайшее время;
  • Полезные статьи: общие статьи о digital, которые помогут в работе.

