AffTrends - обзор медиа-сервиса для маркетинга

AffTrends — это медиа об affiliate-маркетинге. На нашем сайте мы делимся экспертными материалами про арбитраж трафика, SMM, SEO, PPC и всем, что связано с digital-сферой. Также у нас можно найти списки с рейтингами партнерских программ, сервисов и рекламных сетей.
Какие статьи мы выпускаем?
- Руководства: пошаговые гайды по работе с рекламными источниками, инструкции по обходу тех или иных ограничений;
- Для новичков: обучающие материалы для тех, кто только начинает изучать арбитраж трафика. Например, обучения условно-бесплатному трафику;
- Обзоры: детальные разборы личных кабинетов партнерских программ и сервисов;
- Кейсы: реальный опыт арбитражников, который можно повторить или улучшить, чтобы выйти на первый профит уже в ближайшее время;
- Полезные статьи: общие статьи о digital, которые помогут в работе.
Наши ресурсы и соцсети
- Сайт: https://afftrends.com
- Telegram: https://t.me/afftrends
- Instagram: https://www.instagram.com/afftrends