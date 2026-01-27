Anonymous Proxies - обзор прокси-сервиса

Anonymous Proxies — это надежный поставщик прокси-серверов, предоставляющий высококачественные резидентные, датацентровые и мобильные прокси с гибкими тарифными планами, локациями по всему миру и поддержкой реальных людей.

Независимо от того, управляете ли вы несколькими учетными записями, собираете данные или проводите проверку рекламы, наша сеть создана для обеспечения высокой скорости, стабильности и полной анонимности.

Промокод на скидку 15% для пользователей Undetectable

Чтобы упростить тестирование Anonymous Proxies совместно с Undetectable, мы создали эксклюзивную скидку 15% для их пользователей.

Приятно то, что этот промокод действует на все наши продукты. Просто введите «undetectable» при оформлении заказа, и вы автоматически получите скидку 15%.

Вот как её получить:

Перейдите на сайт Anonymous Proxies. Создайте учетную запись или войдите в существующую. Выберите любой продукт на панели управления. Когда вы перейдете к оформлению заказа, просто введите промокод «undetectable», чтобы получить скидку 15%.

Какие типы прокси-серверов они используют?

Резидентные прокси используют IP-адреса реальных интернет-провайдеров и домохозяйств, поэтому ваш трафик выглядит как трафик обычного домашнего пользователя. Они идеально подходят для веб-скрейпинга сайтов розничной торговли, проверки рекламы, управления несколькими учетными записями и маркетинговых исследований, поскольку хорошо маскируются, но стоят дороже и могут быть медленнее.

Преимущества Anonymous Proxies

Нам доверяют давние пользователи . Компания Anonymous Proxies много лет обслуживает клиентов, и десятки тысяч пользователей полагаются на наши IP-адреса для повседневной работы и проектов с несколькими учетными записями.

. Компания Anonymous Proxies много лет обслуживает клиентов, и десятки тысяч пользователей полагаются на наши IP-адреса для повседневной работы и проектов с несколькими учетными записями. Платите только за то, что используете . Вы можете выбирать отдельные IP-адреса по стране, городу или подсети, вместо того чтобы быть привязанным к фиксированным пакетам, поэтому ваша конфигурация будет соответствовать вашим реальным потребностям и бюджету.

. Вы можете выбирать отдельные IP-адреса по стране, городу или подсети, вместо того чтобы быть привязанным к фиксированным пакетам, поэтому ваша конфигурация будет соответствовать вашим реальным потребностям и бюджету. Гибкие протоколы и доступ . Наши прокси поддерживают HTTP, HTTPS и SOCKS5. Вы можете аутентифицироваться либо с помощью имени пользователя и пароля, либо путем добавления IP-адреса в белый список, в зависимости от того, что лучше подходит для ваших инструментов.

. Наши прокси поддерживают HTTP, HTTPS и SOCKS5. Вы можете аутентифицироваться либо с помощью имени пользователя и пароля, либо путем добавления IP-адреса в белый список, в зависимости от того, что лучше подходит для ваших инструментов. Мгновенная активация . После подтверждения оплаты прокси активируются немедленно. Вы можете подключить их к Undetectable и начать тестирование в течение нескольких минут.

. После подтверждения оплаты прокси активируются немедленно. Вы можете подключить их к Undetectable и начать тестирование в течение нескольких минут. Глобальное покрытие . Благодаря представительствам более чем в 100 странах вы можете легко получить доступ к местному контенту, рекламе и результатам поиска практически из любой точки мира.

. Благодаря представительствам более чем в 100 странах вы можете легко получить доступ к местному контенту, рекламе и результатам поиска практически из любой точки мира. Человеческая поддержка, когда она вам нужна. Если что-то работает не так, как ожидалось, вы можете связаться с нами через онлайн-чат, систему заявок и подробную базу знаний, и получить реальную помощь с реальными настройками.

Как использовать Undetectable Browser с Anonymous Proxies