Anonymous Proxies - обзор прокси-сервиса
Anonymous Proxies — это надежный поставщик прокси-серверов, предоставляющий высококачественные резидентные, датацентровые и мобильные прокси с гибкими тарифными планами, локациями по всему миру и поддержкой реальных людей.
Независимо от того, управляете ли вы несколькими учетными записями, собираете данные или проводите проверку рекламы, наша сеть создана для обеспечения высокой скорости, стабильности и полной анонимности.
Промокод на скидку 15% для пользователей Undetectable
Чтобы упростить тестирование Anonymous Proxies совместно с Undetectable, мы создали эксклюзивную скидку 15% для их пользователей.
Приятно то, что этот промокод действует на все наши продукты. Просто введите «undetectable» при оформлении заказа, и вы автоматически получите скидку 15%.
Вот как её получить:
- Перейдите на сайт Anonymous Proxies.
- Создайте учетную запись или войдите в существующую.
- Выберите любой продукт на панели управления.
- Когда вы перейдете к оформлению заказа, просто введите промокод «undetectable», чтобы получить скидку 15%.
Какие типы прокси-серверов они используют?
- Резидентные прокси используют IP-адреса реальных интернет-провайдеров и домохозяйств, поэтому ваш трафик выглядит как трафик обычного домашнего пользователя. Они идеально подходят для веб-скрейпинга сайтов розничной торговли, проверки рекламы, управления несколькими учетными записями и маркетинговых исследований, поскольку хорошо маскируются, но стоят дороже и могут быть медленнее.
- Прокси дата-центров предоставляются серверами хостинговых компаний, а не домашними интернет-провайдерами. Обычно это самый дешевый и быстрый вариант. Кроме того, они очень хороши, когда вы занимаетесь онлайн-деятельностью с большим объемом данных, такой как парсинг поисковых систем, массовые проверки и автоматизация, но имейте в виду, что сайты могут легко их обнаружить, поэтому вы можете столкнуться с ограничениями скорости, блокировками или капчами.
- Мобильные прокси направляют трафик через реальные устройства 3G, 4G или 5G мобильных операторов. Эти IP-адреса часто используются совместно, поэтому приложения и сайты относятся к ним как к более надежным. Они отлично подходят для социальных сетей, строгих приложений и упрямых платформ, но также являются самым дорогим вариантом.
Преимущества Anonymous Proxies
- Нам доверяют давние пользователи. Компания Anonymous Proxies много лет обслуживает клиентов, и десятки тысяч пользователей полагаются на наши IP-адреса для повседневной работы и проектов с несколькими учетными записями.
- Платите только за то, что используете. Вы можете выбирать отдельные IP-адреса по стране, городу или подсети, вместо того чтобы быть привязанным к фиксированным пакетам, поэтому ваша конфигурация будет соответствовать вашим реальным потребностям и бюджету.
- Гибкие протоколы и доступ. Наши прокси поддерживают HTTP, HTTPS и SOCKS5. Вы можете аутентифицироваться либо с помощью имени пользователя и пароля, либо путем добавления IP-адреса в белый список, в зависимости от того, что лучше подходит для ваших инструментов.
- Мгновенная активация. После подтверждения оплаты прокси активируются немедленно. Вы можете подключить их к Undetectable и начать тестирование в течение нескольких минут.
- Глобальное покрытие. Благодаря представительствам более чем в 100 странах вы можете легко получить доступ к местному контенту, рекламе и результатам поиска практически из любой точки мира.
- Человеческая поддержка, когда она вам нужна. Если что-то работает не так, как ожидалось, вы можете связаться с нами через онлайн-чат, систему заявок и подробную базу знаний, и получить реальную помощь с реальными настройками.
Как использовать Undetectable Browser с Anonymous Proxies
-
Прежде чем что-либо делать в Undetectable, войдите в свою панель управления анонимными прокси и скопируйте строку прокси в формате хост:порт:имя пользователя:пароль.
-
Затем, при создании профиля в Undetectable, нажмите на значок «Главное», выберите «Новый прокси», укажите тип (HTTP или SOCKS5) и вставьте строку прокси из вашей панели управления анонимными прокси.
-
Нажмите кнопку «Проверить прокси», чтобы быстро проверить соединение, и, если проверка пройдена успешно, сохраните профиль. С этого момента весь трафик в этом профиле будет проходить через выбранный вами IP-адрес анонимного прокси.