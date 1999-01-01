Boomlify - обзор почтового сервиса

Boomlify: Надежная инфраструктура временной почты для мультиаккаунтинга и автоматизации

В мире партнерского маркетинга, арбитража трафика и мультиаккаунтинга ваша инфраструктура сильна ровно настолько, насколько сильно ее самое слабое звено. Вы используете Undetectable.io для защиты отпечатков браузера и прокси для маскировки локации, но как насчет вашей электронной почты?

Стандартные сервисы временной почты часто становятся узким местом. Они живут слишком мало (10 минут редко хватает для качественного фарминга аккаунта), их домены находятся в черных списках антифрод-систем, а управление ими требует жонглирования десятками вкладок.

Встречайте Boomlify — сервис временной почты нового поколения, разработанный специально для профессионалов, которым нужны долговечность, приватность и автоматизация.

Почему обычная временная почта не подходит профи?

Если вы регистрируете аккаунты для соцсетей, e-commerce или SaaS-платформ, вы знаете эти проблемы:

Короткий срок жизни: Если сервис запрашивает повторную верификацию через 20 минут, стандартная временная почта уже удалена. Вы теряете аккаунт. Плохая репутация: Публичные домены находятся в блэклистах крупных сервисов. Отсутствие управления: Невозможно эффективно управлять 50 аккаунтами, открывая 50 разных вкладок браузера.

Boomlify решает эти проблемы, меняя подход от «одноразового» к «управляемому и долговечному».

Увеличенный срок жизни: Почта на месяцы, а не минуты

Главное отличие Boomlify — это срок действия инбокса. В отличие от конкурентов, удаляющих данные после закрытия сессии, Boomlify предлагает беспрецедентную долговечность.

Валидность 2+ месяца: По умолчанию письма хранятся от 60 до 150 дней в зависимости от тарифа. Это позволяет «прогревать» аккаунты неделями, получать отложенные коды верификации и сохранять доступ к аккаунтам на долгий срок.

Продление срока: Нужна почта еще дольше? Вы можете вручную продлить жизнь любого ящика.

Нужна почта еще дольше? Вы можете вручную продлить жизнь любого ящика. Гибкость Guest-to-Account: Вы можете начать работу мгновенно как гость. Если вы сгенерировали важный лид, вы можете привязать этот гостевой ящик к зарегистрированному аккаунту позже, гарантируя сохранность данных.

Централизованный дашборд и Smart Inbox Preview

Управление сотнями профилей в антидетект-браузере требует организации. Boomlify предоставляет Централизованный Дашборд, который действует как командный центр для всех ваших цифровых личностей.

Умный предпросмотр (Smart Inbox Preview)

Эта функция экономит массу времени для тех, кто работает с объемами. Вместо того чтобы заходить в каждый ящик для проверки кода, Smart Inbox Preview агрегирует входящие сообщения. Вы видите отправителя и тему писем сразу по всем ящикам в одном окне.

Кроссплатформенная синхронизация

Работаете ли вы с десктопа через Undetectable.io или проверяете статус с мобильного телефона — Boomlify синхронизирует все в облаке. У вас есть доступ к ящикам, кодам 2FA и сохраненным паролям из любой точки мира.

Продвинутая приватность и Кастомные домены

Чтобы обойти сложные антифрод-фильтры, качество домена имеет решающее значение.

Временная почта на базе Gmail: Boomlify предлагает адреса на базе Gmail. Они обеспечивают значительно более высокий уровень доверия (Trust Score) по сравнению с обычными одноразовыми доменами, что идеально подходит для чувствительных регистраций.

Кастомные домены: Вы можете подключать свои собственные домены. В зависимости от плана, можно добавить до 20 кастомных доменов (или безлимит на топовом тарифе). Это дает полный контроль над брендингом и помогает избежать банов по домену.

Telegram уведомления и Менеджер 2FA

Boomlify выходит за рамки простого приема текста. Сервис интегрирует важные инструменты прямо в дашборд.

Интеграция с Telegram

Никогда не пропускайте коды верификации. При включении пересылки Boomlify доставляет все входящие сообщения прямо в ваш Telegram через пуш-уведомления. Это идеально для пассивного мониторинга аккаунтов без необходимости держать дашборд открытым.

Облачный менеджер 2FA

Защита аккаунтов двухфакторной аутентификацией — стандарт. Boomlify включает встроенный Менеджер 2FA. Вы можете сохранять секретные ключи и генерировать OTP (одноразовые пароли) прямо в дашборде. Это исключает необходимость во внешних приложениях-аутентификаторах и хранит все учетные данные (Почта + Пароль + 2FA) в одном рабочем потоке.

Мощь для разработчиков: Temp Mail API

Для тех, кто автоматизирует создание аккаунтов через скрипты или софт, Boomlify предлагает мощное API.

Гибкая кредитная система: Оплата основана на кредитах. $1 равен 1,000 кредитов.

Оплата основана на кредитах. $1 равен 1,000 кредитов. Контроль расходов: 1 кредит = 1 создание почты. Вы платите только за создание; получение, чтение и листинг писем — бесплатно.

1 кредит = 1 создание почты. Вы платите только за создание; получение, чтение и листинг писем — бесплатно. Ежедневные бесплатные кредиты: Каждый пользователь API получает 50 кредитов в день бесплатно для тестов.

Каждый пользователь API получает 50 кредитов в день бесплатно для тестов. Высокая производительность: С лимитами до 1,200 RPM (запросов в минуту) на тарифе Ultra Pro, вы можете масштабироваться без ограничений.

Документация доступна на нескольких языках, что делает интеграцию в ваш софт бесшовной.

Тарифные планы: От Free до Unlimited

Boomlify работает по модели Freemium, гарантируя наличие плана для каждого — от соло-арбитражника до крупных команд.

Free Plan ($0/мес)

Идеально для: Тестов и редкого использования.

Тестов и редкого использования. Лимиты: 150 ящиков всего, 50 созданий в день.

150 ящиков всего, 50 созданий в день. Хранение: 14 дней.

14 дней. Включает: Smart Preview, 2 кастомных домена (ограниченное создание).

Basic ($4.99/мес)

Апгрейд: Убирает рекламу и капчу.

Убирает рекламу и капчу. Лимиты: 500 ящиков всего, 200 созданий в день.

500 ящиков всего, 200 созданий в день. Фичи: Пересылка в Telegram, Премиум домены, хранение 30 дней.

Pro (19.99/мес)

Идеально для: Профессиональных маркетологов.

Профессиональных маркетологов. Лимиты: До 2,500 ящиков и 1,000 созданий в день.

До 2,500 ящиков и 1,000 созданий в день. Хранение: До 60 дней.

До 60 дней. Бонус API: Включает значительные бонусы кредитов (от 4,000 до 10,000).

Ultra Pro ($39.99/мес) & Unlimited

Идеально для: Enterprise и агентств.

Enterprise и агентств. Лимиты: 5,000+ ящиков, 1,200 RPM доступ к API.

5,000+ ящиков, 1,200 RPM доступ к API. Фичи: Жизнь почты до 150 дней, Приоритетная поддержка, бонус 25,000 кредитов.

Заключение

Если вы используете Undetectable.io для защиты своих браузерных личностей, вам нужен почтовый сервис, соответствующий этому уровню. Boomlify предлагает долговечность, автоматизацию и функции управления, необходимые для масштабирования ваших операций без страха потери данных или банов аккаунтов.

Готовы обновить свою инфраструктуру?

