Bright Data – обзор прокси сервиса

Bright Data proxy — популярный и продвинутый сервис, обеспечивающий анонимность и безопасность работы в сети Интернет.

Bright Data поможет обойти ограничения и сохранить анонимность. Причем сервис предлагает не только простое подключение через сервер-посредник, но и продвинутые продукты для сбора информации.

Начнем описание его возможностей с бонуса в 100 долларов за регистрацию.

Условия получения бонуса

Сегодня Bright Data предлагает очень выгодные тарифные условия при регистрации новых пользователей. Для получения бонуса необходимо:

Перейдите на веб-сайт Bright Data, перейдя по ссылке

Пройти простую процедуру заполнения необходимых полей

Внесите депозит $100 на свой счет

После этого система автоматически начислит бонус на ту же сумму — 100 долларов.

Описание сервиса

Начнем с перечисления основных областей применения инструментов Bright Data:

Арбитраж трафика

Играть в азартные игры

Поиск и сбор веб-данных, включая проверку товаров, сравнение цен в интернет-магазинах

Проверка соответствия партнерских ссылок факту и месту размещения рекламы на сайтах

Проверка правильности использования контента для защиты коммерческих и авторских прав

SEO-мониторинг с использованием различных поисковых систем и нескольких IP-адресов

Комплексный сбор и анализ маркетинговых данных

Весь мир у твоих ног

Обзор сервиса Bright Data стоит начать с оглашения самых важных метрик. На самом деле вам нужно иметь прокси-серверы во многих странах, чтобы обойти максимум национальных ограничений. А для обхода блокировки антиспамовых систем следует использовать как можно больше IP-адресов. На сегодняшний день Bright Data означает:

Серверы в 195 странах

Крупнейшая в мире сеть IP-адресов – 72 млн.

Причем этот огромный пул адресов при желании используется в различных режимах: статическом, с использованием сети реальных P2P IP-адресов, с эмуляцией подключения через операторов мобильной связи.

Инструмент разблокировки данных

При отправке запроса через обычный прокси-сервис не всегда приходит ответ от нужного ресурса. В таких случаях тратятся деньги и время, а достижение результата связано с повторениями и неудобствами. Инструмент Bright Data Proxy Manager помогает справиться с этим недостатком. Теперь прокси-сервис берет на себя ответственность за получение ответа. Пользователь имеет всю необходимую информацию и платит только за успешные запросы.

Поисковый веб-краулер

Вам необходимо использовать различные IP-адреса и другие меры для обхода алгоритмов блокировки, чтобы получить правдивую картину при поиске по ключевым словам, собирать результаты или влиять на статистику запросов в разных странах. Эту задачу в Google, Bing и других поисковых системах решает Search Engine Crawler от Bright Data.

Сборщик данных

Сбор данных с сайтов и торговых площадок конкурентов необходим маркетинговым и аналитическим компаниям на регулярной основе. Вручную выполнить эту работу практически невозможно, создание специального программного обеспечения дорого и неэффективно. Но в этом нет необходимости, ведь есть Data Collector от Bright Data! Пользователь указывает целевые сайты и выбирает готовые шаблоны для сбора данных и подготовки отчетов. С этого момента необходимая информация поступает автоматически и вовремя.

Использование с необнаруживаемым браузером

На сайте сервиса Bright Data инструкции пользователя по каждому из предложенных инструментов представлены в удобной форме — это подробные пошаговые алгоритмы со скриншотами. Здесь мы представим лишь краткое описание возможностей браузера Undetectable. Удобный менеджер прокси и экспорт шаблонов позволяют избежать большого объема ручной работы при вводе множества IP-адресов и учетных записей. Кроме того, легко создать почти бесконечное количество виртуальных пользователей, указав:

Операционная система

Название и версия браузера

Размер экрана

Тип прокси

Сетевые отпечатки пальцев

Системные отпечатки пальцев (хэши, метаданные, шрифты и т. д.)

Это не полный список возможных настроек, но он наглядно демонстрирует, что: Неопределяемый браузер позволяет создавать бесконечное количество виртуальных пользователей, которых посещаемые сервисы будут считать реальными и уникальными.