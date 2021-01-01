Click Storm Corporation - обзор сервиса агентских аккаунтов

Click Storm Corporation — почему будущее рынка аффилейт-маркетинга за агентскими аккаунтами?

Привет-привет, на связи менеджер CSC Falcone, и передо мной стоит задача познакомить вас — читателей этой статьи — с нутрянкой нашего сервиса по провайдингу агентских аккаунтов Click Storm Corporation.

Кто мы?

Click Storm Corporation — это ведущий сервис по предоставлению агентских аккаунтов для работы с рекламными платформами, маркетплейсами и другими сервисами, которые требуют верифицированных учетных записей. Компания предлагает безопасные и надёжные решения для маркетологов, арбитражников, предпринимателей и рекламных агентств.

Сервис был создан ещё в 2021 году, но тогда это был продукт для внутреннего медиабаинга. В тот момент агентские аккаунты только набирали популярность на западном рынке affiliate-маркетинга, и сама идея того, что можно лить шестизначные бюджеты без необходимости создания фарм-отдела или постоянной гонки в поисках трастовых бинов, захватила наш разум.

В апреле 2023 года мы вышли на медийный рынок: тогда был создан наш телеграм-канал, а также расширен ассортимент сорсов — к Facebook мы добавили Google, Taboola, Bigo, TikTok и Bing, а также тестировали множество in-app направлений.

Почему агентские аккаунты — это будущее рынка расходников?

Я работаю в этой компании с самого начала создания и видел все стадии развития этой подсферы affiliate-маркетинга — от отрицания до полного принятия.

Отношение вебов раньше

Сначала для многих это было неприемлемо — платить за аккаунты и ещё отдавать комиссию от пополнений.

Что изменилось со временем

Со временем вебы поняли, что нервы и время дороже. Когда аккаунт падает на микроспенд или слетает risk-payment — это несёт потери. А сотрудничество с сервисами по провайдингу экономит ресурсы и позволяет сосредоточиться на тестировании гипотез. Теперь всё просто: написал персональному менеджеру → покурил стик → получил «fixed» → вернулся к работе.

Результат

За 3 года через нас прошло больше 2 000 команд, и эта динамика до сих пор стабильно растёт.

Какие сорсы есть в ассортименте?

На данный момент мы стабильно предоставляем услуги по 3 основным рекламным сорсам:

Facebook

Taboola

Google

Также периодически подключаем Bing, TikTok, Outbrain, однако стабильность этих направлений зависит от политики платформ.

Как происходит начало сотрудничества?

Вся коммуникация проходит в Telegram:

Клиент пишет менеджеру и узнаёт актуальные условия сотрудничества. Мы уточняем бэкграунд: опыт работы с источниками, объёмы, вертикали, количество баеров в команде. После согласования создаётся чат с командой баеров и нашими техническими специалистами. В этом чате проходит вся работа: рекомендации, выдача аккаунтов, пополнение балансов, апелляции, прохождение верификаций и moneyback.

Чем Click Storm отличается от конкурентов?

Мы не реселлеры

У нас собственные MCC, поэтому запросы клиентов выполняются быстро. Вы можете начать работу с аккаунтами уже через 1,5 часа после старта диалога.

Опыт

Более 5 лет работы с источниками позволяет нам помогать выводить аккаунты из банов, проходить модерации и снимать ограничения.

Инфраструктура

Ежедневные таблицы со спендами по аккаунтам.

Скрипты для разбанов с высоким процентом успешных апелляций.

Гибкое управление бюджетом: переносить между аккаунтами или даже между разными сорсами.

Подход

Мы всегда на связи, ценим каждого клиента и готовы находить индивидуальные решения.

Новый этап развития — сайт Click Storm Corporation

С 2025 года мы запустили собственный сайт Click Storm Corporation, который стал не только витриной услуг, но и платформой для всей affiliate-индустрии.

Что нового на сайте?

Сервисы и инструменты. Полезные решения для вебов и команд, которые упрощают работу с аккаунтами и трафиком.

Полезные решения для вебов и команд, которые упрощают работу с аккаунтами и трафиком. Ветки для партнёров. Инфо-компании, сервисы и партнёрки могут создавать собственные треды и блоги, презентовать свои продукты и напрямую коммуницировать с вебами.

Инфо-компании, сервисы и партнёрки могут создавать собственные треды и блоги, презентовать свои продукты и напрямую коммуницировать с вебами. Статьи и аналитика. Регулярные материалы с кейсами, инсайтами, разбором трендов и обзорами.

Таким образом, Click Storm превращается из провайдера аккаунтов в полноценную экосистему для affiliate-специалистов и партнёрских программ.

