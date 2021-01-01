Click Storm Corporation - обзор сервиса агентских аккаунтов

Click Storm Corporation - обзор сервиса агентских аккаунтовПерейти на сайт партнёра
Click Storm Corporation — почему будущее рынка аффилейт-маркетинга за агентскими аккаунтами?
Привет-привет, на связи менеджер CSC Falcone, и передо мной стоит задача познакомить вас — читателей этой статьи — с нутрянкой нашего сервиса по провайдингу агентских аккаунтов Click Storm Corporation.
Кто мы?
Click Storm Corporation — это ведущий сервис по предоставлению агентских аккаунтов для работы с рекламными платформами, маркетплейсами и другими сервисами, которые требуют верифицированных учетных записей. Компания предлагает безопасные и надёжные решения для маркетологов, арбитражников, предпринимателей и рекламных агентств.
Сервис был создан ещё в 2021 году, но тогда это был продукт для внутреннего медиабаинга. В тот момент агентские аккаунты только набирали популярность на западном рынке affiliate-маркетинга, и сама идея того, что можно лить шестизначные бюджеты без необходимости создания фарм-отдела или постоянной гонки в поисках трастовых бинов, захватила наш разум.
В апреле 2023 года мы вышли на медийный рынок: тогда был создан наш телеграм-канал, а также расширен ассортимент сорсов — к Facebook мы добавили Google, Taboola, Bigo, TikTok и Bing, а также тестировали множество in-app направлений.
Почему агентские аккаунты — это будущее рынка расходников?
Я работаю в этой компании с самого начала создания и видел все стадии развития этой подсферы affiliate-маркетинга — от отрицания до полного принятия.
Отношение вебов раньше
Сначала для многих это было неприемлемо — платить за аккаунты и ещё отдавать комиссию от пополнений.
Что изменилось со временем
Со временем вебы поняли, что нервы и время дороже. Когда аккаунт падает на микроспенд или слетает risk-payment — это несёт потери. А сотрудничество с сервисами по провайдингу экономит ресурсы и позволяет сосредоточиться на тестировании гипотез. Теперь всё просто: написал персональному менеджеру → покурил стик → получил «fixed» → вернулся к работе.
Результат
За 3 года через нас прошло больше 2 000 команд, и эта динамика до сих пор стабильно растёт.
Какие сорсы есть в ассортименте?
На данный момент мы стабильно предоставляем услуги по 3 основным рекламным сорсам:
- Taboola
Также периодически подключаем Bing, TikTok, Outbrain, однако стабильность этих направлений зависит от политики платформ.
Как происходит начало сотрудничества?
Вся коммуникация проходит в Telegram:
- Клиент пишет менеджеру и узнаёт актуальные условия сотрудничества.
- Мы уточняем бэкграунд: опыт работы с источниками, объёмы, вертикали, количество баеров в команде.
- После согласования создаётся чат с командой баеров и нашими техническими специалистами.
- В этом чате проходит вся работа: рекомендации, выдача аккаунтов, пополнение балансов, апелляции, прохождение верификаций и moneyback.
Чем Click Storm отличается от конкурентов?
Мы не реселлеры
У нас собственные MCC, поэтому запросы клиентов выполняются быстро. Вы можете начать работу с аккаунтами уже через 1,5 часа после старта диалога.
Опыт
Более 5 лет работы с источниками позволяет нам помогать выводить аккаунты из банов, проходить модерации и снимать ограничения.
Инфраструктура
- Ежедневные таблицы со спендами по аккаунтам.
- Скрипты для разбанов с высоким процентом успешных апелляций.
- Гибкое управление бюджетом: переносить между аккаунтами или даже между разными сорсами.
Подход
Мы всегда на связи, ценим каждого клиента и готовы находить индивидуальные решения.
Новый этап развития — сайт Click Storm Corporation
С 2025 года мы запустили собственный сайт Click Storm Corporation, который стал не только витриной услуг, но и платформой для всей affiliate-индустрии.
Что нового на сайте?
- Сервисы и инструменты. Полезные решения для вебов и команд, которые упрощают работу с аккаунтами и трафиком.
- Ветки для партнёров. Инфо-компании, сервисы и партнёрки могут создавать собственные треды и блоги, презентовать свои продукты и напрямую коммуницировать с вебами.
- Статьи и аналитика. Регулярные материалы с кейсами, инсайтами, разбором трендов и обзорами.
Таким образом, Click Storm превращается из провайдера аккаунтов в полноценную экосистему для affiliate-специалистов и партнёрских программ.
Где нас найти?
Менеджер: @CSC_Falcone
Telegram-канал: Click Storm Corp
Instagram: @clickstormcorp
Официальный сайт: ClickStormCorp.com