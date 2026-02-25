Cloaking Master - Пуленепробиваемый сервис клоакинга для вашего трафика!

Профессиональное решение для гибкой фильтрации трафика и защиты контента от ботов на основе машинного обучения и технологии ProteX™.

В 2026 году арбитраж трафика окончательно превратился в битву технологий. Рекламные платформы, такие как Facebook, Google Ads и TikTok, ежедневно совершенствуют свои алгоритмы нейронных сетей для выявления нежелательного контента.

В этих условиях использование стандартных методов фильтрации уже не приносит результата.

На сцену выходит Cloaking Master — облачный сервис нового поколения, который меняет правила игры.

Что такое Cloaking Master и почему это необходимо вашему бизнесу?

Cloaking Master — это не просто скрипт перенаправления. Это комплексная экосистема для профессиональных байеров и рекламных агентств, предназначенная для защиты целевых страниц (Offer Pages) от нежелательных глаз: ботов, модераторов, шпионских сервисов (spy-tools) и конкурентов.

Сердцем проекта является собственная разработка — технология ProteX™. В отличие от классических фильтров, которые смотрят только на IP-адреса, ProteX™ использует глубокий анализ фингерпринтов (цифровых отпечатков) на уровне PHP и JavaScript, анализируя более сотни параметров за доли секунды.

Преимущества сервиса:

Премиум гео базы

Неограниченное по количеству кликов

Защита от ботов и модераторов

Статистика в реальном времени

Геофильтрация на уровне города

Фильтрация VPN/Proxy/Hosting

Фильтрация по User-Agent и Referrer

Фильтрация IPv6, ISP

Фильтрация устройств

Фильтрация браузера

Фильтрация операционных систем

Фильтр сенсорного экрана

Фильтр размера экрана

Фильтр поддержки батареи

Фильтр утечек WebRTC

Фейковая reCaptcha

Интеграция PHP/CMS/JS

Поддержка на всех этапах

Встроенный AI Генератор white page

Платформа разработана с целью устранения сложностей и предлагает интуитивно понятный и удобный интерфейс как для начинающих, так и для опытных рекламодателей.

Cloaking Master поддерживает любые источники трафика

Интеграция с популярными платформами

PHP : Интеграция путем добавления нашего файла index.php в корень вашего сайта.

: Интеграция путем добавления нашего файла index.php в корень вашего сайта. WordPress : Установите плагин Cloaking Master для защиты ваших рекламных страниц.

: Установите плагин Cloaking Master для защиты ваших рекламных страниц. JavaScript : Простое подключение нашего js скрипта к вашему сайту.

: Простое подключение нашего js скрипта к вашему сайту. Shopify и Wix: Простая интеграция с учетом рекомендаций конкретных платформ.

Тарифные планы

Начните с 5-дневного пробного периода!