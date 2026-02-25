Cloaking Master - Пуленепробиваемый сервис клоакинга для вашего трафика!
Профессиональное решение для гибкой фильтрации трафика и защиты контента от ботов на основе машинного обучения и технологии ProteX™.
В 2026 году арбитраж трафика окончательно превратился в битву технологий. Рекламные платформы, такие как Facebook, Google Ads и TikTok, ежедневно совершенствуют свои алгоритмы нейронных сетей для выявления нежелательного контента.
В этих условиях использование стандартных методов фильтрации уже не приносит результата.
На сцену выходит Cloaking Master — облачный сервис нового поколения, который меняет правила игры.
Что такое Cloaking Master и почему это необходимо вашему бизнесу?
Cloaking Master — это не просто скрипт перенаправления. Это комплексная экосистема для профессиональных байеров и рекламных агентств, предназначенная для защиты целевых страниц (Offer Pages) от нежелательных глаз: ботов, модераторов, шпионских сервисов (spy-tools) и конкурентов.
Сердцем проекта является собственная разработка — технология ProteX™. В отличие от классических фильтров, которые смотрят только на IP-адреса, ProteX™ использует глубокий анализ фингерпринтов (цифровых отпечатков) на уровне PHP и JavaScript, анализируя более сотни параметров за доли секунды.
Преимущества сервиса:
- Премиум гео базы
- Неограниченное по количеству кликов
- Защита от ботов и модераторов
- Статистика в реальном времени
- Геофильтрация на уровне города
- Фильтрация VPN/Proxy/Hosting
- Фильтрация по User-Agent и Referrer
- Фильтрация IPv6, ISP
- Фильтрация устройств
- Фильтрация браузера
- Фильтрация операционных систем
- Фильтр сенсорного экрана
- Фильтр размера экрана
- Фильтр поддержки батареи
- Фильтр утечек WebRTC
- Фейковая reCaptcha
- Интеграция PHP/CMS/JS
- Поддержка на всех этапах
- Встроенный AI Генератор white page
Платформа разработана с целью устранения сложностей и предлагает интуитивно понятный и удобный интерфейс как для начинающих, так и для опытных рекламодателей.
Cloaking Master поддерживает любые источники трафика
Интеграция с популярными платформами
- PHP: Интеграция путем добавления нашего файла index.php в корень вашего сайта.
- WordPress: Установите плагин Cloaking Master для защиты ваших рекламных страниц.
- JavaScript: Простое подключение нашего js скрипта к вашему сайту.
- Shopify и Wix: Простая интеграция с учетом рекомендаций конкретных платформ.
Тарифные планы
Начните с 5-дневного пробного периода!