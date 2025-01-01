CPA-SITE - обзор медиа сервиса

CPA-SITE - обзор медиа сервисаПерейти на сайт партнёра
CPA-SITE — экспертное медиа про affiliate и не только
Цель медиа CPA-SITE — не просто штамповать новости, а внимательно анализировать каждый инфоповод, чтобы выносить лишь те факты и рекомендации, которые принесут практическую пользу веб-специалистам.
Из чего состоит CPA-SITE?
На сайте есть три основных раздела:
- Новости— где обрабатываются актуальные инфоповоды из индустрии, которые влияют на рынок affiliate- и performance-маркетинга.
- Статьи с актуальными рекомендациями по performance- и affiliate-маркетингу как для новичков, так и опытных спецов.
- Affiliate-мероприятия со всего мира с промокодами на билеты.
Скоро запустится раздел с полезными сервисами.
Новости
Изменения в политике социальных сетей, появление новых рекламных инструментов, очередное издевательство поисковиков над SEO-оптимизацией... Профессионалу, который работает с трафиком, нужно постоянно держать руку на ~~пульсе~~ пиве, чтобы его кампании оставались актуальными и приносили прибыль.
К счастью, CPA-SITE не только выделяет самые важные новости из инфополя, но и анализирует, как они повлияют на работу маркетологов:
- Вышел новый закон? — Отбрасываем панику и ищем новые каналы и инструменты для продолжения работы.
- Появился новый Al-инструмент? — Рассказываем, кому он пригодится в первую очередь, и каковы его прогнозы на рынке.
- Большие корпорации снова сливаются, судятся и зарабатывают деньги? — Учимся на чужих ошибках и победах.
Статьи
Полезный и образовательный контент медиа специализируется на Google и Meta Ads. Но есть и другие материалы: об исследованиях, искусственном интеллекте, таргетинге и так далее. Многие тексты содержат примеры из практики, что помогает лучше понять сложные темы.
Наши рекомендации, что почитать:
- Почему трафиковые кампании в Meta — путь к провалу рекламного бюджета
- Как расширить рекламу на зарубежные рынки без потери эффективности
- Google Ads под микроскопом: как алгоритмы создают невидимые барьеры в рекламе
- Почему кампании Google Ads проваливаются: 5 критических ошибок Target CPA
- ROI в Google и Facebook Ads: где считать точнее и почему цифры врут
- Как найти «черные дыры», которые пожирают ваш рекламный бюджет в Facebook
- Как вернуть потерянных клиентов: стратегии ретаргетинга в Meta для электронной коммерции
- Какие метрики Google Ads действительно показывают успех кампании: от кликов к прибыли
Телеграм канал
Нет времени листать сайт? Специально для этого у CPA-SITE есть Телеграм-канал. Помимо новостей из медиа, в нем публикуются заметки affiliate-индустрии, полезная информация о мероприятиях, краткие пересказы лекций, видео и подкастов и многое другое.
Контакты
CPA-SITE регулярно собирает полезный контент для affiliate-маркетологов. На платформе можно найти:
- анонсы мероприятий;
- обзоры сервисов и партнерских предложений;
- промокоды
Если вы хотите рассказать о своем проекте, поделиться опытом или задать вопрос, напишите официальному представителю медиа (info@cpa-site.com) или заполните форму на сайте.