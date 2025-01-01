CPA-SITE - обзор медиа сервиса

CPA-SITE — экспертное медиа про affiliate и не только

Цель медиа CPA-SITE — не просто штамповать новости, а внимательно анализировать каждый инфоповод, чтобы выносить лишь те факты и рекомендации, которые принесут практическую пользу веб-специалистам.

Из чего состоит CPA-SITE?

На сайте есть три основных раздела:

Новости — где обрабатываются актуальные инфоповоды из индустрии, которые влияют на рынок affiliate- и performance-маркетинга.

— где обрабатываются актуальные инфоповоды из индустрии, которые влияют на рынок affiliate- и performance-маркетинга. Статьи с актуальными рекомендациями по performance- и affiliate-маркетингу как для новичков, так и опытных спецов.

с актуальными рекомендациями по performance- и affiliate-маркетингу как для новичков, так и опытных спецов. Affiliate-мероприятия со всего мира с промокодами на билеты.

Скоро запустится раздел с полезными сервисами.

Новости

Изменения в политике социальных сетей, появление новых рекламных инструментов, очередное издевательство поисковиков над SEO-оптимизацией... Профессионалу, который работает с трафиком, нужно постоянно держать руку на ~~пульсе~~ пиве, чтобы его кампании оставались актуальными и приносили прибыль.

К счастью, CPA-SITE не только выделяет самые важные новости из инфополя, но и анализирует, как они повлияют на работу маркетологов:

Вышел новый закон? — Отбрасываем панику и ищем новые каналы и инструменты для продолжения работы.

Появился новый Al-инструмент? — Рассказываем, кому он пригодится в первую очередь, и каковы его прогнозы на рынке.

Большие корпорации снова сливаются, судятся и зарабатывают деньги? — Учимся на чужих ошибках и победах.

Статьи

Полезный и образовательный контент медиа специализируется на Google и Meta Ads. Но есть и другие материалы: об исследованиях, искусственном интеллекте, таргетинге и так далее. Многие тексты содержат примеры из практики, что помогает лучше понять сложные темы.

Наши рекомендации, что почитать:

Телеграм канал

Нет времени листать сайт? Специально для этого у CPA-SITE есть Телеграм-канал. Помимо новостей из медиа, в нем публикуются заметки affiliate-индустрии, полезная информация о мероприятиях, краткие пересказы лекций, видео и подкастов и многое другое.

Контакты

CPA-SITE регулярно собирает полезный контент для affiliate-маркетологов. На платформе можно найти:

анонсы мероприятий;

обзоры сервисов и партнерских предложений;

промокоды

Если вы хотите рассказать о своем проекте, поделиться опытом или задать вопрос, напишите официальному представителю медиа (info@cpa-site.com) или заполните форму на сайте.