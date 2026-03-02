Crazyshops - обзор магазина цифровых товаров

Crazyshops.ru — это универсальная цифровая торговая площадка, предлагающая аккаунты в социальных сетях, большой выбор почтовых сервисов, профили для знакомств, резидентные и мобильные прокси-серверы, VPN-решения, VPS/VDS-серверы, игровые аккаунты и инструменты SMM.

Благодаря широкому каталогу и надежному сервису, Crazyshops стала популярной платформой для профессионалов.

Какой товар можно найти в данном маркетплейсе?

Аккаунты соц.сетей: Facebook ,Telegram, Twitter, Instagram, Google, YouTube, TikTok, Yandex, Shodan, WhatsApp, Mega nz, Twitch, Вконтакте, Одноклассники, Pinterest, Badoo, ChatGPT, Roblox, Steam, Amazon, GitHub, Reddit, Tumblr, Threads, Apple, Outbrain, Office, Kick, Bluesky, Discord, GitHub и многое другое;

Telegram Premium от официальных поставщиков на ваш аккаунт, с быстрой отправкой. Telegram Stars/Звезды в Телеграм;

Серверы /VPS/VDS/ с выбором различных стран и параметров на любой вкус;

Различные купоны сервисов накрутки;

Большой выбор инструментов для продвижения и накрутки в социальных сетях;

для продвижения и накрутки в социальных сетях; Карты под ФБ, ТикТок, Гугл, Твиттер и т.д. С миником / кодом и без него.

Как происходит покупка и выдача товара?

Совершить покупку на сайте можно даже без регистрации, достаточно нажать кнопку купить рядом с товаром, ввести ваш email и оплатить.

После оплаты вы увидите на экране вашу покупку и так же сможете скачать ее в текстовом файле.

Если у вас все же останутся вопросы, то на сайте есть специальная поддержка, которая ответит на них.

Главные преимущества Crazyshops?

Огромный выбор различный цифровых товаров

Стабильная работа сайта

Много лет на рынке с идеальной репутацией. Убедиться можно в этом почитав отзывы о сайте, которые публикуют на самых популярных форумах.

Дружелюбная поддержка, которая в рабочие часы окажет вам помощь.

Работа с Поставщиками

Если у вас есть свои аккаунты и вы ищите, где бы их начать продавать, то можете выставить их в данном магазине!

Для этого есть специальный кабинет для поставщиков.

Ваш товар получит новый канал сбыта на недоступную ранее часть рынка, а магазин расширит текущий ассортимент новыми позициями.

Вы ничего не теряете, от вас НЕ требуется:

Вкладываться в рекламу

Считать продажи и вести учет (Все это работает автоматически в кабинете поставщика на данном сайте)

Общаться с покупателями. Crazyshops это берет на себя

Цену вы регулируете сами и выставляете какую вам удобно. Магазин берет только небольшой процент

Получать своевременные выплаты

От вас требуется только:

Пополнять свой ЛК товарами в магазине в обычном режиме.