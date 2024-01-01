Сеть резидентных прокси Databay

Databay — это резидентный прокси-сервис, предлагающий доступ к 7 миллионам ротационных или статических прокси, как HTTP, так и SOCKS5. Это дает возможность выбрать местоположение на нескольких уровнях: континент, страна, штат, город, почтовый индекс, ASN и координаты GPS. Эта платформа предоставляет пользователям удобный интерфейс для взаимодействия и управления своими прокси-соединениями. Это мощный инструмент для тех, кому требуется широкий, географически дифференцированный доступ к Интернету для удовлетворения своих потребностей в данных.

Databay предоставляет услуги резидентных прокси как частным лицам, так и предприятиям, которым требуется безопасное и надежное использование Интернета. Эта услуга позволяет пользователям уверенно получать доступ к Интернету, не раскрывая своего истинного местоположения и личности. Это также помогает разблокировать контент, который был географически ограничен, и позволяет легко собирать данные без ограничений.

Обширный пул IP-адресов

Databay предоставляет пользователям [более 7 миллионов уникальных IP-адресов] (https://databay.com/proxies/locations). Каждому новому запросу пользователя присваивается другой резидентный IP-адрес. Этот большой пул IP-адресов способствует повышению онлайн-безопасности и позволяет обходить географические ограничения в Интернете.

Цены

Модель ценообразования для услуг резидентного прокси Databay начинается с конкурентоспособной ставки в размере 0,65 доллара США за ГБ, что требует определенного уровня обязательств. Даже в этом случае такая структура ценообразования делает Databay доступным игроком на рынке, предоставляющим высококачественные прокси-услуги, что делает его доступным для широкого круга предприятий и частных лиц во всем экономическом спектре.

Настраиваемые локации

Пользователи имеют возможность выбрать расположение своего прокси на разных уровнях:

Постоянные сеансы

Для задач, требующих непрерывной активности, Databay предлагает сеансы продолжительностью до 2 часов. Это означает, что пользователи могут использовать один и тот же IP-адрес для нескольких подключений, обеспечивая более последовательный просмотр или сбор данных.

Поддержка протоколов

Домашние прокси-серверы Databay совместимы как с протоколами SOCKS5, так и с HTTP. Это гарантирует, что прокси могут работать с широким спектром программного обеспечения и инструментов.

Безопасная аутентификация

Databay реализует [два метода безопасной аутентификации] (https://docs.databay.com/networks/authentication) — пользователи могут проходить аутентификацию либо с помощью имени пользователя и пароля, либо путем внесения своего IP-адреса в белый список. Эти варианты аутентификации удовлетворяют ряду пользовательских предпочтений и потребностей безопасности.

Эти альтернативы удовлетворяют различные потребности и предпочтения пользователей.

Комплексный API для перепродажи

Для предприятий и частных лиц, намеревающихся перепродавать, Databay предлагает комплексный API. Этот API в первую очередь позволяет пользователям эффективно управлять своей учетной записью Databay. Пользователям предоставляется возможность создавать, управлять и удалять своих прокси-пользователей, соответствующим образом распределять полосу пропускания и отслеживать статистику использования, предоставляя пользователям высокую степень контроля и гибкости в управлении своими прокси-пользователями.

Подводя итог, можно сказать, что резидентные прокси-службы Databay предлагают ряд преимуществ, включая экономически выгодную цену, большой пул уникальных IP-адресов, возможность настройки местоположения прокси-серверов, постоянство сеансов, совместимость с ключевыми протоколами, безопасные методы аутентификации и комплексный API. для реселлеров. Использование услуг Databay обеспечивает надежный и безопасный доступ в Интернет с дополнительной возможностью разблокировки контента с географическим ограничением.