FleetProxy - обзор прокси сервиса

FleetProxy Поддерживает Undetectable.io с Масштабируемыми Параметрами Прокси

Антидетект браузеры, такие как Undetectable.io дают каждому аккаунту свой собственный контейнер. Логины остаются раздельными, куки не пересекаются, а отпечатки пальцев остаются постоянными на протяжении сессий.

Что происходит дальше, зависит от трафика. Платформы проверяют сигналы, источник, время и маршруты. Если эти элементы кажутся искусственными, аккаунты шатко держатся. Если они выглядят как повседневное использование, сессии продолжаются, пока кампании идут.

FleetProxy обеспечивает этот уровень трафика. Резидентские, мобильные и датацентрические варианты определяют, как профили выглядят со стороны.

Цель проста - сделать активность естественной, устойчиво держаться под нагрузкой и обеспечить рост без постоянных перезагрузок. Правильный прокси превращает браузер в рабочую инфраструктуру.

Вот как каждый вариант FleetProxy подходит Undetectable.io.

Статические резидентные прокси: стабильность для долгосрочных аккаунтов

Static residential назначает один IP от реального интернет-провайдера и сохраняет его неизменным. Внутри Undetectable.io это делает профиль похожим на доверенного пользователя, который всегда заходит из одного и того же места. Эта стабильность помогает учетным записям создавать историю и снижать количество дополнительных проверок, которые замедляют работу.

Преимущества, которые вы можете ожидать:

Меньше запросов на проверку в магазинах, социальных профилях и менеджерах рекламы.

в магазинах, социальных профилях и менеджерах рекламы. Сеансы с клиентами, которые кажутся надежными во время оформления заказа и поддержки.

во время оформления заказа и поддержки. Чистая аналитика, потому что сигнал не скачет между адресами.

Цены: От 3,50 $ за прокси для статических жилых. Идеально подходит, когда несколько учетных записей с высокой ценностью должны удерживать свои позиции в течение нескольких месяцев.

Ротация Резидентных Прокси: Разнообразие для Масштаба

Ротационные резидентные прокси переключаются через пул домашних IP-адресов через определенные интервалы или по запросу. В Undetectable.io профиль остается отдельным, в то время как маршрут изменяется, что делает всплески активности похожими на действия многих реальных пользователей по всему региону.

Где это сияет:

Массовое тестирование предложений и креативов без устаревших следов.

без устаревших следов. Параллельные витрины , которым нужны различные маршруты в одном городе.

, которым нужны различные маршруты в одном городе. Более безопасный сбор данных, который циклирует адреса без ручных сбросов.

Цены: начиная с $2.30 за ГБ для сменяющихся резидентных прокси. Гибкий вариант, когда объем и исследования важнее, чем фиксированная идентичность.

Датацентр IPv4 прокси: Скорость для задач с высокой частотой выполнения

Datacenter IPv4 использует IP-адреса серверов, оптимизированные для производительности. Некоторые платформы могут определить, что они не являются резидентными, однако это компенсируется скоростью и широкой совместимостью. Внутри Undetectable.io эти маршруты быстро справляются с тяжелыми задачами.

Хорошие примеры включают:

Скрапинг данных о продуктах или рекламе в масштабах.

данных о продуктах или рекламе в масштабах. Массовые операции с аккаунтами , которые выигрывают от быстрых ответов.

, которые выигрывают от быстрых ответов. Быстрое A/B тестирование, где время реакции является ограничивающим фактором.

Цены: начиная с $2.00 за прокси для дата-центра IPv4. Отличное соотношение цены и качества, когда вам требуется высокая пропускная способность по предсказуемой стоимости.

Прокси IPv6 для дата-центров: Возможности для очень крупных проектов

Центр обработки данных IPv6 предлагает огромное адресное пространство. Уникальные маршруты легко найти, перекрытие легче избежать, и пулы могут расти вместе с рабочей нагрузкой. Благодаря контейнерам Undetectable.io, которые сохраняют идентичности изолированными, IPv6 помогает широким развёртываниям оставаться уникальными.

Примеры использования, которые следует рассмотреть:

Агентские стеки с множеством региональных логинов, которые не должны пересекаться.

с множеством региональных логинов, которые не должны пересекаться. Исследовательские проекты , отправляющие тысячи запросов без повторов.

, отправляющие тысячи запросов без повторов. Длительные сканирования, где обновленные адреса уменьшают трение со временем.

Цены: Начиная от $0.30 за прокси для IPv6 дата-центра. Экономически эффективный путь, когда в приоритете охват.

Мобильные LTE-прокси: Аутентичность, которую можно спутать с реальными телефонами

Мобильный LTE используется через реальные 4G и 5G сети. Платформы рассматривают этот трафик как обычное поведение, потому что миллиарды людей подключаются через операторов. В Undetectable.io мобильные маршруты заставляют профили выглядеть как настоящие пользователи с переносных устройств.

Практические преимущества:

Социальные кампании получают доверие , когда публикации и входы осуществляются с мобильных устройств.

, когда публикации и входы осуществляются с мобильных устройств. Рекламные сети хорошо реагируют на мобильный трафик во время проверок.

на мобильный трафик во время проверок. Естественная смена IP адресов отражает перемещение между вышками и сохраняет сложность паттернов.

Цены: От $1.60 за прокси для мобильного LTE. Сбалансированный выбор, когда доверие и выживаемость являются главными приоритетами.

Почему FleetProxy дополняет Undetectable.io

Undetectable.io управляет идентичностью. FleetProxy управляет сигналом. Вместе они создают условия, которые поддерживают активность аккаунтов при длительной работе. Выберите по намерению, затем сопоставьте прокси с задачей:

Static residential для стабильности и репутации .

для . Rotating residential для разнообразия и тестирования рынка .

для . Datacenter IPv4 для скорости и автоматизации .

для . Datacenter IPv6 для масштабирования и уникальных маршрутов .

для . Mobile LTE для максимально похожего на человеческий следа.

Когда операторы сопоставляют прокси с задачей, сессии перестают завершаться, а данные становятся чище. Команды тратят меньше времени на повторный вход в систему и больше времени на отправку кампаний.

Рабочие процессы, которые приносят пользу

Фрилансер, тестирующий новые наборы объявлений, может запустить ротацию резидентных IP для исследования, а затем перенести победителей на статичные резидентные IP для увеличения доверия и долговременной производительности.

Дропшиппер использует мобильные LTE на этапах высокого риска, чтобы отзывы и публикации выглядели так, как будто они поступают с телефонов, добавляя достоверность в период запуска.

Агентство использует объединение IPv6 для широты охвата клиентов, сохраняя IPv4 для задач, требующих высокой скорости, которые должны быстро обновляться и возвращать результаты без задержек.

Начало работы с прозрачным ценообразованием

###Каждый уровень цен соответствует своей роли:

Статический резидентный начинается с $3.50 за прокси для надежной идентификации.

за прокси для надежной идентификации. Ротационный резидентный начинается с $2.30 за ГБ для широкого охвата.

для широкого охвата. Датацентр IPv4 начинается с $2.00 за прокси для скорости на объемах.

за прокси для скорости на объемах. Датацентр IPv6 начинается с $0.30 за прокси для колоссального охвата.

за прокси для колоссального охвата. Мобильный LTE начинается с $1.60 за прокси для подлинности, которая выдерживает проверку.

Скидка для пользователей Undetectable.io впервые

Новые пользователи могут уменьшить первый счет с 30OFF на 30%. Это простой способ подключить FleetProxy к Undetectable.io, наблюдать, как сессии удерживаются под реальным трафиком, и выбрать микс, который подходит для вашего рабочего процесса.

Начните с нескольких профилей, оцените прирост, затем масштабируйте в маршруты, которые дают наибольшие результаты с уверенностью на масштабе.