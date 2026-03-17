Froxy - обзор прокси-сервиса

Froxy - прокси-сервис для скрапинга, аналитики и задач с точным геотаргетингом

Если вам нужен прокси-сервис не “вообще для всего”, а под конкретные рабочие сценарии — сбор данных, проверку выдачи, анализ рынка, управление несколькими аккаунтами и тестирование контента по географии — Froxy выглядит как логичный выбор.

У сервиса есть резидентные, мобильные и серверные прокси, гибкая настройка ротации, поддержка HTTP(S) и SOCKS5, а также API для управления подпиской и инфраструктурой.

Сеть Froxy охватывает более 10 миллионов IP-адресов и 200+ локаций, а для прокси доступен точный таргетинг вплоть до города и конкретного ISP.

Что такое Froxy и для кого он подойдет

Froxy — это прокси-провайдер, ориентированный на команды и специалистов, которым важны не только IP-адреса как таковые, но и предсказуемая работа прокси, гибкое масштабирование, нормальная панель управления и поддержка, которая не исчезает после оплаты.

Сервис подойдет тем, кто работает с данными регулярно, а не от случая к случаю. Если вы проверяете SERP в разных странах, собираете цены с маркетплейсов, тестируете рекламные кампании по регионам, ведете исследование конкурентов или хотите запускать автоматизацию без постоянной борьбы с блокировками и капчами, у Froxy уже есть готовая инфраструктура под такие задачи.

Ключевые особенности Froxy

В Froxy можно использовать резидентныее, мобильные и серверные прокси и разные протколы. Это удобно, когда внутри одной команды разные задачи: для чувствительных сценариев нужен более человеческий резидентный или мобильный IP, а для объемных запросов важнее скорость и стоимость серверных прокси.

Froxy поддерживает HTTP(S), SOCKS5, многопоточность и интеграции через API. Прокси можно использовать с cURL, Python, Go, Node.js, PHP и другими инструментами.

Если вы работаете с кастомной инфраструктурой, отдельно пригодится API Froxy: через него можно управлять аккаунтом, планами, локациями, подписками и рядом других сущностей. Для более прикладных вопросов — от базовой настройки до типовых интеграций — у сервиса есть help-центр с пошаговыми инструкциями.

Доступна смена IP в диапазоне от 90 до 3600 секунд. Где-то адрес меняете часто, а где-то — наоборот, удерживаете сессию.

Froxy предлагает покрытие в 200+ локациях и точный таргетинг по стране, городу, ISP, а для мобильных прокси — еще и по мобильному оператору. Такой уровень детализации важен, когда вы работаете не просто по стране, а проверяете реальную региональную выдачу, локальные цены или поведение контента в конкретной точке.

Техподдержка — на высоком уровне. Специалисты работают круглосуточно и помогают решить возникшие проблемы, вместо выяснения, кто прав, кто виноват.

Для прокси планов есть триал за $1.99 на 3 дня со 100 МБ, а также перенос неиспользованного трафика на следующий биллинг при своевременном продлении подписки. Стартовые цены: от $5.50 в месяц для резидентных, от $7.50 в месяц для мобильных и от $24 в месяц для серверных прокси.

Какие типы прокси есть у Froxy

Резидентные прокси

Резидентные прокси Froxy — это пул из реальных IP, ассоциированных с обычными пользовательскими подключениями. Их сильная сторона — более естественное поведение с точки зрения антибот-систем и более высокий уровень доверия у площадок.

Такой вариант обычно выбирают для скрапинга, мониторинга цен, SEO-задач, проверки локальной выдачи и сценариев, где важно выглядеть как обычный пользователь, а не как скрипт или робот.

Мобильные прокси

Мобильные прокси Froxy строятся на IP мобильных сетей 4G/5G и подходят там, где нужен максимально естественный мобильный трафик. С мобильными IP меньше риск быть заблокированным из-за системы NAT.

Такие прокси полезны для мобильного тестирования, работы с аккаунтами, проверки рекламных размещений, верификации мобильного контента и сценариев, где площадка особенно внимательно относится к качеству IP.

Серверные прокси

Серверные прокси Froxy — это датацентровый формат, который обычно выбирают для задач, где важны пропускная способность, скорость и масштаб.

Если резидентные и мобильные прокси чаще берут ради натуральности трафика, то серверные — ради производительности. Их нередко используют не вместо других типов прокси, а вместе с ними.

Быстрые прокси

Если приоритет — скорость и пропускная способность, у Froxy эту роль чаще всего закрывают быстрые прокси. Они оптимизированы для высокоскоростной передачи данных и низкой задержки.

HTTPS прокси

HTTPS-прокси у Froxy подходят для типовых веб-сценариев, где важны шифрование трафика, стабильная авторизация и совместимость с браузерами, антидетект-средами, парсерами и внутренними инструментами команды. Это удобный вариант для работы с сайтами, личными кабинетами, локальной выдачей и большинством стандартных scraping-задач.

SOCKS5 прокси

SOCKS5-прокси от Froxy полезны там, где нужна более гибкая передача трафика и совместимость не только с веб-запросами, но и с приложениями, ботами, автоматизацией и нестандартными сетевыми сценариями.

Такой протокол часто выбирают, когда стек шире, чем обычный браузер или парсер.

Как быстро начать работать с сервисами Froxy

Подытожим

У Froxy нет одной «правильной» модели прокси под все задачи и это хорошо. Для естественного трафика подойдут резидентные и мобильные прокси, для скорости и объема — серверные, для стандартного веб-трафика — HTTPS, а для приложений, ботов и более гибких сетевых сценариев — SOCKS5.

Вдобавок сервис дает 200+ локаций, гибкий геотаргетинг по стране, городу и ISP, поддержку 24/7 и приятный бонус на старт: промокод UNDETECTABLE дает 20% скидки на любую услугу Froxy на 1 месяц, один раз на пользователя.