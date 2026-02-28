IPOasis - обзор прокси сервиса
Что такое IPOasis?
IPOasis — это глобальный поставщик услуг в области анализа данных, специализирующийся на предоставлении эффективных, безопасных и надежных решений для сбора, обработки и анализа данных предприятиям, командам и разработчикам по всему миру.
Мы строго придерживаемся принципов этичного сбора данных и соблюдения нормативных требований. Все ресурсы интеллектуальной собственности поступают по законным и прозрачным каналам, обеспечивая безопасную, устойчивую и заслуживающую доверия сетевую среду.
Эта приверженность принципиально отличает IPOasis от сервисов, использующих не соответствующие нормативным требованиям или неэтичные сетевые ресурсы, особенно с точки зрения стабильности, надежности и долгосрочной пригодности.
Благодаря передовой технической архитектуре и глобально распределенной сети, IPOasis предлагает множество решений для прокси-IP-адресов и инструментов управления данными, широко используемых в различных бизнес-сценариях, включая:
- Проекты по сбору и обработке веб-данных
- Исследования рынка и анализ конкурентной среды
- Выпуск кроссовок и лимитированных серий товаров
- Решения для проверки рекламы и борьбы с мошенничеством
- Партнерский маркетинг и анализ трафика
- Игровая индустрия и другие среды с высокой интенсивностью запросов и высоким уровнем контроля рисков
Благодаря постоянной оптимизации инфраструктуры и возможностей сервисов, IPOasis позволяет пользователям работать более эффективно и надежно в сложных глобальных сетевых средах.
Основные типы прокси-сервисов
- Вращающиеся IP-адреса для жилых домов
Целевые вращающиеся IP-адреса на уровне города для точного географического контроля.
- Статические IP-адреса для жилых домов
Возобновляемые IP-адреса со сроком действия 30 дней, подходящие для длительной работы.
- Мобильные IP-адреса для жилых домов
Целевые по стране, городу или ASN, полученные из реальных мобильных сетей.
Услуги и возможности IPOasis
- Все IP-адреса поддерживают бесплатную пробную версию (Пройдите тестирование в Telegram - https://t.me/IPOASIS)
- Поддерживает протоколы HTTP(S) и SOCKS5
- Более 80 миллионов IP-адресов в 179 странах
[IPOasis Country .xlsx]
- Высококачественная техническая поддержка с ответами в течение 5 минут
- Индивидуальные решения по IP-адресам с выделенным менеджером по работе с клиентами
- Поддерживаются различные способы оплаты: банковские карты, электронные кошельки и криптовалюты
- Новым пользователям не требуется KYC — регистрация только по электронной почте
Прайс IPOasis?
Тип прокси | Начальная цена | Основные характеристики
- Резидентные прокси | От 0,78 $/ГБ
Оплата трафика в зависимости от его объема с многоуровневыми скидками (от 0,9 долл. США/ГБ при объеме 2000 ГБ), высокопроизводительная динамическая ротация IP-адресов.
- Мобильные прокси | От 0,88 долл. США/ГБ
Реальные IP-адреса мобильных устройств, поддержка высокой параллельности, низкая задержка и снижение риска блокировки или запрета.
- Статические прокси от интернет-провайдеров | От 2,8 долл. США/IP-адрес
Инфраструктура интернет-провайдеров первого уровня, чистые и выделенные IP-адреса, предназначенные для разблокировки веб-сайтов и платформ социальных сетей.