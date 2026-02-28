Logo
IPOasis - обзор прокси сервиса

Что такое IPOasis?

IPOasis — это глобальный поставщик услуг в области анализа данных, специализирующийся на предоставлении эффективных, безопасных и надежных решений для сбора, обработки и анализа данных предприятиям, командам и разработчикам по всему миру.

Мы строго придерживаемся принципов этичного сбора данных и соблюдения нормативных требований. Все ресурсы интеллектуальной собственности поступают по законным и прозрачным каналам, обеспечивая безопасную, устойчивую и заслуживающую доверия сетевую среду.

Эта приверженность принципиально отличает IPOasis от сервисов, использующих не соответствующие нормативным требованиям или неэтичные сетевые ресурсы, особенно с точки зрения стабильности, надежности и долгосрочной пригодности.

Благодаря передовой технической архитектуре и глобально распределенной сети, IPOasis предлагает множество решений для прокси-IP-адресов и инструментов управления данными, широко используемых в различных бизнес-сценариях, включая:

  • Проекты по сбору и обработке веб-данных
  • Исследования рынка и анализ конкурентной среды
  • Выпуск кроссовок и лимитированных серий товаров
  • Решения для проверки рекламы и борьбы с мошенничеством
  • Партнерский маркетинг и анализ трафика
  • Игровая индустрия и другие среды с высокой интенсивностью запросов и высоким уровнем контроля рисков

Благодаря постоянной оптимизации инфраструктуры и возможностей сервисов, IPOasis позволяет пользователям работать более эффективно и надежно в сложных глобальных сетевых средах.

Основные типы прокси-сервисов

  1. Вращающиеся IP-адреса для жилых домов

Целевые вращающиеся IP-адреса на уровне города для точного географического контроля.

  1. Статические IP-адреса для жилых домов

Возобновляемые IP-адреса со сроком действия 30 дней, подходящие для длительной работы.

  1. Мобильные IP-адреса для жилых домов

Целевые по стране, городу или ASN, полученные из реальных мобильных сетей.

Услуги и возможности IPOasis

  • Все IP-адреса поддерживают бесплатную пробную версию (Пройдите тестирование в Telegram - https://t.me/IPOASIS)
  • Поддерживает протоколы HTTP(S) и SOCKS5
  • Более 80 миллионов IP-адресов в 179 странах

  • Высококачественная техническая поддержка с ответами в течение 5 минут
  • Индивидуальные решения по IP-адресам с выделенным менеджером по работе с клиентами
  • Поддерживаются различные способы оплаты: банковские карты, электронные кошельки и криптовалюты
  • Новым пользователям не требуется KYC — регистрация только по электронной почте

Прайс IPOasis?

Тип прокси | Начальная цена | Основные характеристики

  • Резидентные прокси | От 0,78 $/ГБ

Оплата трафика в зависимости от его объема с многоуровневыми скидками (от 0,9 долл. США/ГБ при объеме 2000 ГБ), высокопроизводительная динамическая ротация IP-адресов.

  • Мобильные прокси | От 0,88 долл. США/ГБ

Реальные IP-адреса мобильных устройств, поддержка высокой параллельности, низкая задержка и снижение риска блокировки или запрета.

  • Статические прокси от интернет-провайдеров | От 2,8 долл. США/IP-адрес

Инфраструктура интернет-провайдеров первого уровня, чистые и выделенные IP-адреса, предназначенные для разблокировки веб-сайтов и платформ социальных сетей.