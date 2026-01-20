LajiaoHTTP - обзор прокси сервиса
Эксклюзивный купон для пользователей антидетект-браузера Undetectable
Введите промокод “Undetectable” на странице тарифов LajiaoHTTP и получите эксклюзивную скидку 10% на все товары!
Описание купона:
Скидка -10% действует на любые акционные продукты по всему сайту. Каждый пользователь может воспользоваться купоном только один раз.
Как получить скидку:
- Перейдите на сайт: https://www.lajiaohttp.com/?kwd=zz-undetectable
- Войдите в систему и завершите регистрацию аккаунта и подтверждение личности
- Нажмите Покупка тарифов → Подтвердить тариф → Подтвердить продукт, затем введите промокод “Undetectable” в поле для купона на странице оплаты
- Завершите оплату и воспользуйтесь скидкой!
Описание прокси-сервиса LajiaoHTTP
LajiaoHTTP — это стабильное, безопасное, легальное и более доступное решение для зарубежных IP-прокси.
Сервис использует IP-ресурсы из более чем 190 стран и регионов по всему миру, специализируясь на предоставлении стабильных, быстрых и высокоэффективных зарубежных прокси-сервисов.
Поддерживаются протоколы HTTP, HTTPS и SOCKS5, прозрачные цены и гибкие тарифные планы, которые помогают легко запустить и масштабировать трансграничный бизнес.
Текущие продукты и цены LajiaoHTTP
- Статические долгосрочные резидентские IP (оплата за количество): От ¥9.9/месяц ~ 1.41$/месяц — идеально подходит для долгосрочного использования нескольких аккаунтов в TikTok, Instagram и аналогичных платформах.
- Зарубежные динамические резидентские IP (оплата по трафику): От ¥5/ГБ ~ 0.71$/месяц — подходит для сбора данных, автоматизированных задач и сценариев, требующих автоматической ротации IP-адресов.
- Безлимитные резидентские прокси — по пропускной способности (Bandwidth): ¥293/день ~ 41.48$/день — включает выделенные серверы, неограниченное количество подключений, неограниченную пропускную способность и неограниченное количество IP-адресов; идеально подходит для задач ИИ, требующих высокой параллельности и пропускной способности.
- Безлимитные резидентские прокси — по портам (Port): ¥2.53/порт/день ~ 0.36$/порт/день — несколько портов с неограниченной пропускной способностью и IP-адресами, способных собирать данные с любого веб-сайта.
Почему стоит выбрать прокси-IP LajiaoHTTP?
Универсальное прокси-решение
Резидентские IP / Статические резидентские прокси IP (двойной ISP)
99,9% доступность сети | Безлимитный трафик | Поддержка протоколов (HTTP(S) / SOCKS5)
10 ключевых преимуществ
- Бесплатное тестирование: Новые пользователи могут бесплатно получить 1–2 ГБ для тестирования зарубежных динамических резидентских прокси;
- Зарабатывайте на рекомендациях: Участвуйте в официальной реферальной программе и получайте 15% комиссии с первой покупки и 5% с повторных покупок. Вывод средств возможен при комиссии от 40;
- Контролируемые затраты: Стратегия минимальных цен в отрасли — качественные ресурсы без наценок, экономия более 35% при аналогичных конфигурациях;
- Возврат в течение 24 часов: Если сервис вас не устроит, свяжитесь с поддержкой — возврат средств возможен в течение 24 часов в рабочие дни;
- Долговременная стабильность: Среднее время онлайн для SOCKS5 IP значительно выше рыночного уровня — на 20% дольше, чем у обычных SOCKS5;
- Глобальное покрытие: IP-база в 190+ странах и регионах, поддержка точного гео-таргетинга до уровня города для локализованных бизнес-задач;
- Гибкое масштабирование: Архитектура супер-кластерных серверов, неограниченное количество параллельных сессий, лёгкая работа с высокими нагрузками;
- Интеллектуальное распределение: Настраиваемая ротация IP от 1 до 120 минут, поддержка сохранения сессий, адаптация к различным анти-скрейпинг механизмам;
- Выделенные каналы: Статические реальные резидентские IP по выделенным линиям (уровень домашнего широкополосного доступа), ASN whitelist-аутентификация, низкий риск блокировок;
- Повышение эффективности: LajiaoHTTP предоставляет функции извлечения через API whitelist, совместимость с популярными языками программирования и сторонними инструментами, что существенно повышает эффективность работы.
Мы решаем все проблемы традиционных прокси
- Прощайте, нестабильные соединения: Гарантия SLA 99,9%, распределённая архитектура узлов устраняет единые точки отказа и значительно ускоряет среднее время отклика;
- Полная безопасность: Прохождение сертификаций безопасности, система отбора «чистых IP», отказ от вредоносных ресурсов и нелегальных связок.
LajiaoHTTP Proxy IP — получайте данные проще
- Подходит для всех сценариев: Мониторинг e-commerce / анализ общественного мнения / проверка рекламы / SEO-оптимизация и 200+ бизнес-сценариев.
- Бесшовная интеграция: Поддержка основных языков программирования, предоставление API-интерфейсов.
- Техническая поддержка 7×24: Персональный аккаунт-менеджер 1-на-1, гарантия возврата в течение 24 часов — решение любых ваших вопросов.