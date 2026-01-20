Logo
Logo
Войти Регистрация

LajiaoHTTP - обзор прокси сервиса

Перейти на сайт партнера

Эксклюзивный купон для пользователей антидетект-браузера Undetectable

Введите промокод “Undetectable” на странице тарифов LajiaoHTTP и получите эксклюзивную скидку 10% на все товары!

Описание купона:

Скидка -10% действует на любые акционные продукты по всему сайту. Каждый пользователь может воспользоваться купоном только один раз.

Как получить скидку:

  1. Перейдите на сайт: https://www.lajiaohttp.com/?kwd=zz-undetectable
  2. Войдите в систему и завершите регистрацию аккаунта и подтверждение личности
  3. Нажмите Покупка тарифов → Подтвердить тариф → Подтвердить продукт, затем введите промокод “Undetectable” в поле для купона на странице оплаты
  4. Завершите оплату и воспользуйтесь скидкой!

Описание прокси-сервиса LajiaoHTTP

LajiaoHTTP — это стабильное, безопасное, легальное и более доступное решение для зарубежных IP-прокси.

Сервис использует IP-ресурсы из более чем 190 стран и регионов по всему миру, специализируясь на предоставлении стабильных, быстрых и высокоэффективных зарубежных прокси-сервисов.

Поддерживаются протоколы HTTP, HTTPS и SOCKS5, прозрачные цены и гибкие тарифные планы, которые помогают легко запустить и масштабировать трансграничный бизнес.

Текущие продукты и цены LajiaoHTTP

Почему стоит выбрать прокси-IP LajiaoHTTP?

Универсальное прокси-решение

Резидентские IP / Статические резидентские прокси IP (двойной ISP)
99,9% доступность сети | Безлимитный трафик | Поддержка протоколов (HTTP(S) / SOCKS5)

10 ключевых преимуществ

  • Бесплатное тестирование: Новые пользователи могут бесплатно получить 1–2 ГБ для тестирования зарубежных динамических резидентских прокси;
  • Зарабатывайте на рекомендациях: Участвуйте в официальной реферальной программе и получайте 15% комиссии с первой покупки и 5% с повторных покупок. Вывод средств возможен при комиссии от 40;
  • Контролируемые затраты: Стратегия минимальных цен в отрасли — качественные ресурсы без наценок, экономия более 35% при аналогичных конфигурациях;
  • Возврат в течение 24 часов: Если сервис вас не устроит, свяжитесь с поддержкой — возврат средств возможен в течение 24 часов в рабочие дни;
  • Долговременная стабильность: Среднее время онлайн для SOCKS5 IP значительно выше рыночного уровня — на 20% дольше, чем у обычных SOCKS5;
  • Глобальное покрытие: IP-база в 190+ странах и регионах, поддержка точного гео-таргетинга до уровня города для локализованных бизнес-задач;
  • Гибкое масштабирование: Архитектура супер-кластерных серверов, неограниченное количество параллельных сессий, лёгкая работа с высокими нагрузками;
  • Интеллектуальное распределение: Настраиваемая ротация IP от 1 до 120 минут, поддержка сохранения сессий, адаптация к различным анти-скрейпинг механизмам;
  • Выделенные каналы: Статические реальные резидентские IP по выделенным линиям (уровень домашнего широкополосного доступа), ASN whitelist-аутентификация, низкий риск блокировок;
  • Повышение эффективности: LajiaoHTTP предоставляет функции извлечения через API whitelist, совместимость с популярными языками программирования и сторонними инструментами, что существенно повышает эффективность работы.

Мы решаем все проблемы традиционных прокси

  • Прощайте, нестабильные соединения: Гарантия SLA 99,9%, распределённая архитектура узлов устраняет единые точки отказа и значительно ускоряет среднее время отклика;
  • Полная безопасность: Прохождение сертификаций безопасности, система отбора «чистых IP», отказ от вредоносных ресурсов и нелегальных связок.

LajiaoHTTP Proxy IP — получайте данные проще

  • Подходит для всех сценариев: Мониторинг e-commerce / анализ общественного мнения / проверка рекламы / SEO-оптимизация и 200+ бизнес-сценариев.
  • Бесшовная интеграция: Поддержка основных языков программирования, предоставление API-интерфейсов.
  • Техническая поддержка 7×24: Персональный аккаунт-менеджер 1-на-1, гарантия возврата в течение 24 часов — решение любых ваших вопросов.