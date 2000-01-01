LP-CRM - обзор CRM-системы

CRM-система для интернет-магазина LP-CRM

LP-CRM — это украинская CRM-система, созданная специально для товарного бизнеса. Она объединяет заказы из разных источников, автоматизирует обработку заявок и отображает аналитику в удобном формате. Главная цель LP-CRM — помочь вам снизить потери на каждом этапе продаж и увеличить прибыль благодаря автоматизации.

Какие преимущества предоставляет LP-CRM?

1. Организация всех заявок

Когда заявки поступают с разных источников — сайт, мессенджеры, маркетплейсы — менеджеры путаются, теряются контакты, забывают перезвонить.

В результате: до 30% клиентов не доходят до покупки.

С LP-CRM все заказы собираются в единую систему, автоматически распределяются между отделами. Каждая заявка имеет статус, благодаря чему вы видите, на каком этапе она находится. Ни одна заявка не потеряется, конверсия продаж увеличивается на +20–25% без дополнительных затрат на рекламу.

2. Понятный интерфейс

Многие системы перегружены функциями, которые на практике никто не использует. Менеджеры теряются в меню, тратят время на поиск нужной кнопки и вместо продаж занимаются «разбором полетов».

В результате: заявки обрабатываются медленно, а клиенты уходят. LP-CRM имеет простой и понятный функционал. Менеджер видит все заказы в одном окне и сразу понимает, что делать дальше.

Даже новый сотрудник начинает полноценно работать через 30 минут после подключения. Команда не тратит время на обучение или поиск, а сразу работает быстро и четко. Скорость обработки заявок увеличивается в 2–3 раза, и вы получаете больше продаж без дополнительных затрат.

3. Автоматизация

Ручная обработка заказов, звонки, подтверждения — всё это занимает часы. Если менеджер устал, он может забыть поставить статус или оформить ТТН.

В результате: падает скорость обработки, клиенты уходят к конкурентам.

С LP-CRM можно настроить автоматическое изменение статусов по вашим сценариям, напоминания и специальные метки, подтягивать данные клиента, формировать накладные для логистики в один клик. Время обработки одного заказа сокращается с 5 минут до 1 минуты, а отдел продаж обрабатывает в 4 раза больше заявок.

4. Четкая аналитика

Бизнес работает наугад: реклама запущена, заявки идут, но никто не знает, какой оффер приносит прибыль, а какой «съедает» бюджет. В LP-CRM можно получить детальную аналитику по офферам, источникам трафика и менеджерам. Вы видите, какая реклама работает, кто из менеджеров реально продает, а кто «отсиживается». Отключая неприбыльные кампании и фокусируясь на прибыльных, вы экономите до 40% бюджета.

5. Бесплатные модули

В большинстве CRM за каждый дополнительный модуль нужно платить отдельно. В итоге цена растет, а бизнес вынужден переплачивать или работать с урезанным функционалом. В LP-CRM все ключевые модули уже встроены и не требуют дополнительных оплат:

интеграции с популярными службами доставки;

платформы для интернет-магазинов и маркетплейсы;

службы SMS-рассылок и IP-телефонии;

вебхуки.

Вы получаете полноценный инструмент сразу, без скрытых затрат и доплат.

6. Масштабирование

Некоторые CRM работают как «черный ящик»: невозможно подключить сторонние сервисы и масштабировать бизнес. В результате: ограничены возможности развития. LP-CRM имеет открытое API.

Легкая интеграция с сайтами, лендингами, рекламными платформами и сторонними сервисами.

Возможность создавать собственные модули и автоматизации под специфику бизнеса.

Масштабируетесь без ограничений — система подстраивается под ваш бизнес, а не наоборот.

Почему LP-CRM выгодно именно вам?

Вы перестаете терять клиентов.

Вся аналитика у вас под рукой.

Менеджеры работают быстрее и эффективнее.

Вы увеличиваете прибыль, не теряя заявки. \

Что говорят пользователи

Пользователи LP-CRM оставляют преимущественно положительные отзывы. В Google LP-CRM имеет более 2000 отзывов со средним рейтингом 5 звезд, что подтверждает высокий уровень удовлетворенности сервисом. На портале LiveBusiness предприниматели отмечают интеграции с маркетплейсами и службами доставки, а также то, что даже новички легко осваиваются в системе. Также можно найти отзывы о гибких настройках и качественной поддержке. В целом отзывы подтверждают простоту внедрения, скорость работы и выгодные условия использования LP-CRM.

Как начать пользоваться LP-CRM: шаг за шагом

Регистрация Перейдите на сайт LP-CRM → Нажмите «Регистрация» → Введите данные → Подтвердите аккаунт. Выбор тарифа Выберите пакет или воспользуйтесь 14-дневным бесплатным тестом. Подключение бизнеса Добавьте магазин, лендинг или маркетплейс. Настройка воронки продаж Используйте готовые шаблоны: Новые → Подтверждение → Доставка → Завершено, или настройте свои. Добавление менеджеров Создайте аккаунты сотрудников и настройте права доступа. Поддержка Техподдержка поможет с настройкой и интеграциями.

Бесплатная демонстрация

Вы также можете получить бесплатную демонстрацию от наших менеджеров. Для этого просто зарегистрируйтесь на сайте LP-CRM — и мы покажем весь функционал системы, чтобы вы сразу увидели, как она работает на вашем бизнесе.

Вывод

LP-CRM — это простая в использовании и быстрая в внедрении CRM-система для интернет-магазинов и товарного бизнеса. Она помогает:

обрабатывать все заявки без потерь;

видеть аналитику в реальном времени;

работать быстро и эффективно даже новичкам;

интегрироваться с сайтами, лендингами и службами доставки;

пользоваться бесплатными модулями и открытым API;

получать поддержку и демонстрации от менеджеров.

Начните работать с LP-CRM уже сегодня — зарегистрируйтесь и протестируйте систему бесплатно в течение 14 дней, чтобы убедиться в её эффективности на вашем бизнесе.