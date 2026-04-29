LuckyCards - обзор сервиса виртуальных карт

Что такое LuckyCards

LuckyCards — это финтех-платформа, выпускающая виртуальные карты для арбитражных команд и медиабаеров, льющих трафик через Facebook, TikTok, Google, MGID и другие рекламные платформы. Сервис создавался внутри LuckyGroup, медиабаингового холдинга с десятилетней историей и собственными командами байеров.

Сегодня LuckyCards объединяет 25+ эксклюзивных BINов в 5 ГЕО и 3 валютах, командный функционал с гибкой системой ролей, RESTful API и фин-консьержа вместо стандартной поддержки и прозрачную комиссионную модель.

Прозрачные комиссии без скрытых платежей

Что бесплатно:

0% за обслуживание карты

0% за успешные платежи

0% за внутренние переводы

0$ за деклайны при decline rate ниже 20%

0$ за закрытие неактивных карт

0% за рефанды

Что платно:

4% за пополнение счета (для крупных команд индивидуальные сниженные ставки)

от 1$ до 2$ за выпуск карты

25+ эксклюзивных BINов в 5 ГЕО

Платформа предлагает более 25 эксклюзивных банковских BINов, выпущенных в 5 ГЕО и 3 валютах. Этот пул специально подобран под нужды медиабаинга, то есть с фокусом на BINы с высоким трастом и стабильной привязкой к рекламным кабинетам Facebook, TikTok, Google и Bing.

Бонусом в сервисе есть виртуальные карты для оплаты любых покупок, бизнес расходов и с привязкой к Apple и Google Pay.

Командный функционал и ролевая модель

LuckyCards заточен под работу команд. В системе предусмотрена гибкая ролевая модель: владелец компании, тимлид команды и медиабайер. Каждая роль получает свой набор прав.

Два типа карт под разные сценарии

LuckyCards поддерживает два типа карт:

Лимитные карты: карты с собственным балансом для полного контроля расходов.

карты с собственным балансом для полного контроля расходов. Аккаунт-балансные карты: карты с балансом вашего аккаунта для максимальной гибкости в платежах.

RESTful API для полной автоматизации

Для команд, работающих в большом масштабе, есть полноценный RESTful API.

Через него можно автоматизировать всю работу с картами от выпуска до аналитики.

Фин-консьерж вместо стандартной поддержки

В LuckyCards работает фин-консьерж — это менеджер, который сопровождает команду 24/7 и решает финансовые вопросы на языке команды: разбирается с задержками платежей, помогает с подбором BINа под конкретный источник трафика, согласовывает индивидуальные условия для крупных команд.

Привязка к рекламным платформам 90%+

На LuckyCards привязка карт к аккаунтам Facebook, TikTok, Google и других рекламных платформ проходит со средним показателем выше 90% — этот результат проверен на собственных командах LuckyTeam с миллионными бюджетами.

Эксклюзивный промокод для пользователей Undetectable

Для команд, пришедших из сообщества Undetectable, действует специальное предложение.

Промокод: UNDETECTABLE100

Что дает: 100 бесплатных виртуальных карт любого BINа из доступного каталога

Как применить: оставьте заявку на luckycards.io и отправьте промокод нашему менеджеру.

Перейти и зарегистрироваться →