LuckyCards - обзор сервиса виртуальных карт
Что такое LuckyCards
LuckyCards — это финтех-платформа, выпускающая виртуальные карты для арбитражных команд и медиабаеров, льющих трафик через Facebook, TikTok, Google, MGID и другие рекламные платформы. Сервис создавался внутри LuckyGroup, медиабаингового холдинга с десятилетней историей и собственными командами байеров.
Сегодня LuckyCards объединяет 25+ эксклюзивных BINов в 5 ГЕО и 3 валютах, командный функционал с гибкой системой ролей, RESTful API и фин-консьержа вместо стандартной поддержки и прозрачную комиссионную модель.
Прозрачные комиссии без скрытых платежей
Что бесплатно:
- 0% за обслуживание карты
- 0% за успешные платежи
- 0% за внутренние переводы
- 0$ за деклайны при decline rate ниже 20%
- 0$ за закрытие неактивных карт
- 0% за рефанды
Что платно:
- 4% за пополнение счета (для крупных команд индивидуальные сниженные ставки)
- от 1$ до 2$ за выпуск карты
25+ эксклюзивных BINов в 5 ГЕО
Платформа предлагает более 25 эксклюзивных банковских BINов, выпущенных в 5 ГЕО и 3 валютах. Этот пул специально подобран под нужды медиабаинга, то есть с фокусом на BINы с высоким трастом и стабильной привязкой к рекламным кабинетам Facebook, TikTok, Google и Bing.
Бонусом в сервисе есть виртуальные карты для оплаты любых покупок, бизнес расходов и с привязкой к Apple и Google Pay.
Командный функционал и ролевая модель
LuckyCards заточен под работу команд. В системе предусмотрена гибкая ролевая модель: владелец компании, тимлид команды и медиабайер. Каждая роль получает свой набор прав.
Два типа карт под разные сценарии
LuckyCards поддерживает два типа карт:
- Лимитные карты: карты с собственным балансом для полного контроля расходов.
- Аккаунт-балансные карты: карты с балансом вашего аккаунта для максимальной гибкости в платежах.
RESTful API для полной автоматизации
Для команд, работающих в большом масштабе, есть полноценный RESTful API.
Через него можно автоматизировать всю работу с картами от выпуска до аналитики.
Фин-консьерж вместо стандартной поддержки
В LuckyCards работает фин-консьерж — это менеджер, который сопровождает команду 24/7 и решает финансовые вопросы на языке команды: разбирается с задержками платежей, помогает с подбором BINа под конкретный источник трафика, согласовывает индивидуальные условия для крупных команд.
Привязка к рекламным платформам 90%+
На LuckyCards привязка карт к аккаунтам Facebook, TikTok, Google и других рекламных платформ проходит со средним показателем выше 90% — этот результат проверен на собственных командах LuckyTeam с миллионными бюджетами.
