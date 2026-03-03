Multicards - обзор сервиса виртуальных карт

Multicards.io — сервис виртуальных карт и агентских аккаунтов, созданный в первую очередь для арбитражных команд и соло-байеров, которым важны стабильные БИН-ы, минимизация платежных рисков и прозрачный контроль расходов. Карты используются для работы с рекламными платформами, включая Facebook, Google, TikTok и др, а также доступна оплата через Google Pay и Apple Pay для проведения различных онлайн покупок.

Преимущества Multicards

Доступно более 80 БИН-ов на 5 ГЕО (USD и EUR) и их список постоянно пополняется.

Первое пополнение до $5000 без комиссии и от 5 бесплатных карт для всех новых клиентов.

Индивидуальные условия для VIP команд в зависимости от объема и потребностей. Обсуждается индивидуально через аккаунт-менеджера.

Отличная поддержка и аккаунтинг 24/7 с выделенным профессиональным сервис менеджером для каждой команды, который поможет решить любые вопросы.

Гибкий функционал: массовые действия с картами и ролями, ограничение байера к системе и картам в один клик, детальный контроль расходов, а также возможность подключить API интеграцию.

Комиссия за пополнение до 3%

Комиссия за транзакции 0%

Нет комиссии за Decline

Бесплатное обслуживание карт

Агентские аккаунты от 2%

Возможности применения виртуальных карт

В сервисе большой упор сделан на наборе функций которые помогают эффективно распределять роли внутри команды и контролировать распределение бюджета. Например:

Распределение ролей и соответствующего функционала среди овнера, тимлида, медиабаера и даже финансового менеджера. Данное распределение позволяет эффективно функционировать всей структуре без пересечения аккаунтов и разлогина.

Лимитные карты позволяют гибко управлять дневным и общим лимитом. Данные карты можно привязать к общему балансу и не думать о ограничении, либо наоборот ограничить расход для байеров, не давая переливать спенд.

Интуитивный интерфейс позволяет быстро перемещаться среди основных функций и видеть все важные показатели. Среди них такие важные вкладки как статистика, баланс, карты, команда и тд.

Отдельная роль финансового менеджера дает возможность вести отчетные таблицы по выгрузкам прямо из кабинета по всем текущим затратам и пополнениям.

Возможность экспорта данных на основных окнах связанных с пополнением и распределением бюджета среди команды, а также всех транзакций в формате SCV и XLSX.

Все это позволяет быстро считать рекламные и административные расходы и эффективно управлять финансами.

Акция для новых клиентов

Действует промокод UNDETECTABLE который дает 20 бесплатных карт и первое пополнение до $5000 без комиссии. Переходи на сайт и протестируй карты без лишних затрат.