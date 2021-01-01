MyLead – обзор партнерской сети

Мультивертикальная CPA-сеть MyLead уже 8 лет удерживает одну из ведущих позиций в мировой индустрии партнерского маркетинга. В 2021 году партнерка стала лучшей e-commerce и crypto сетью по версии Affbank. И это только одно из многочисленных достижений. Главное преимущество MyLead — это непрерывное развитие и разработка собственных инструментов для эффективной работы вебмастеров и для их дополнительного заработка.

Чем отличается MyLead от других партнерок

Давайте пройдемся по основным отличительным чертам партнерки:

богатый выбор офферов — более 3000 во всевозможных вертикалях: дейтинг, нутра, товарка, гемблинг, финансы, свипстейк,

высокие ставки за лид: за все время работы MyLead выплатил своим пользователям сумму в эквиваленте более 2 миллионов долларов,

гео весь мир — это отличный вариант, чтобы начать лить трафик на бурж,

27 смартлинков — это “умные” ссылки, настраивающие соответствующие офферы под каждого потенциального клиента,

разные модели монетизации: CPA, CPL, CPS, PPI,

собственные эксклюзивные офферы, представляющие собой системы сравнения офферов в самых популярных вертикалях,

авторские инструменты: уникальные контент локеры, HideLink

мобильное приложение и плагин для браузера, позволяющие оптимизировать повседневную работу,

выплаты от $20,

абсолютно новый способ заработка - анкеты, за заполнение которых на счет поступают дополнительные средства.

Анкеты появились в MyLead совсем недавно, но уже стали популярны среди вебмастеров. Вознаграждение полагается за каждый пройденный опрос на различные темы: эффективность рекламных кампаний, ситуация на рынке труда, потребительские предпочтения. Вопросы могут быть как закрытыми, так и открытыми.

Регистрация в MyLead занимает всего несколько минут — не нужно ждать какой-либо верификации со стороны партнерки. Затем необходимо активировать аккаунт и заполнить основную информацию о себе.

После успешной активации открывается доступ к панели вебмастера — “центру управления” офферами, статистикой, личным счётом и инструментами для заработка. Здесь представлен весь функционал MyLead и полные руководства для начинающих пользователей. Кроме того, можно установить плагин MyLead, который значительно упрощает работу: не выходя из открытой закладки браузера можно управлять своей панелью, получать автоматические уведомления, запускать рекламную кампанию, быстро генерировать креативы и просматривать статистику.

Антидетект-браузер в работе вебмастера

Каждый вебмастер рано или поздно начинает инвестировать в дополнительные инструменты, оптимизирующие его работу. Особенно это важно для тех, кто имеет дело с большим количеством аккаунтов, задействованных в продвижении офферов. И тут на помощь приходит антидетект-браузер, который всю монотонную работу берет на себя и одновременно справляется с проблемой блокировки аккаунтов. Функционал Undetectable дополнительно предоставляет специального бота для прогрева профилей, что снижает риски блокировки, — вебмастеру и на это не придется тратить своего драгоценного времени.

Отметим, что в MyLead рады всем: в том числе и новичкам, не обладающим достаточным объемом знаний и практики, предлагают ознакомиться с обучающими видео на YouTube канале, справочником по арбитражу трафика и с многочисленными кейсами. Партнерка предоставляет действительно широкий диапазон возможностей и напоминает: в любой непонятной ситуации — зарабатывай деньги. Здесь для этого есть все необходимое.