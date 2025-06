NodeMaven: Премиальные резидентные прокси x Undetectable

О NodeMaven

NodeMaven — ведущий провайдер прокси, специализирующийся на высококачественных резидентских и мобильных IP-адресах. Созданный для digital-специалистов, NodeMaven обеспечивает анонимность, стабильность и масштабируемость для самых разных онлайн-задач — от работы с мультиаккаунтингом и веб-скрапинга до affiliate маркетинга

Ключевые особенности NodeMaven

Инфраструктура NodeMaven разработана специально для тех, кому нужна надежность, масштабируемость и максимальная скрытность.

Что делает нас уникальными:

Высококачественные IPs

Доступ к одним из самых надёжных IP-адресов на рынке

Резидентские и мобильные IP-адреса, полученные легальным и этичным способом

Глобальное покрытие — IP-адреса из разных городов, стран и интернет-провайдеров

Более высокий уровень доверия на крупных платформах (например, Meta, TikTok, Amazon)

Меньше блокировок и капчи

Простая интеграция

Designed to plug and play with top-tier anti-detect browsers.

Полная совместимость с антидетект-браузером Undetectable

Плавная синхронизация IP-адреса прокси с отпечатком браузера

Поддержка нескольких профилей без риска перекрёстного обнаружения на платформах

Подходит для фарминга аккаунтов, скрапинга и автоматизации

Гибкие сессии

Выбирайте подходящий тип сессии под задачу

Гибкая ротацию IP — для скрапинга, мониторинга рекламы и быстрого сбора данных

Статичные сессии до 24 часов — для логина в аккаунты и устойчивой идентификации

Удобное переключение между сессиями прямо с дашборда

Масштабирование под сотни одновременных аккаунтов

Почему стоит использовать прокси NodeMaven с Undetectable

Undetectable маскирует браузерный отпечаток, а NodeMaven скрывает IP-адрес — вместе они создают высший уровень анонимности. Это особенно важно при:

Управлении множеством аккаунтов с разных IP

Фарминге airdrop и retrodrop без риска блокировки

Ведении безопасных и этичных аффилиат или e-commerce кампаний

Такой тандем позволяет масштабироваться без ограничений даже на платформах с жёсткими антифрод-системами, таких как Meta и Google.

Интеграция с Undetectable

Комбинирование прокси от NodeMaven с браузером Undetectable повышает анонимность в сети и снижает риск обнаружения. Пользователи могут легко управлять несколькими аккаунтами — каждая сессия выглядит как отдельный уникальный пользователь для целевых платформ

Как настроить прокси NodeMaven в Undetectable

Получите данные прокси: Войдите в аккаунт NodeMaven и скопируйте данные с дашборда

Откройте Undetectable: Перейдите в раздел "Proxy Manager".

Добавьте новый прокси: Тип: выберите HTTP(S) или SOCKS5

выберите HTTP(S) или SOCKS5 IP-адрес: введите IP-прокси от NodeMaven.

введите IP-прокси от NodeMaven. Порт: укажите соответствующий номер порта

укажите соответствующий номер порта Имя пользователя и пароль: введите данные для доступа к прокси от NodeMaven

Назначение прокси для профиля: После добавления назначьте прокси нужному браузерному профилю в Undetectable

*Примечание: для массового добавления прокси Undetectable поддерживает импорт списков прокси в формате .txt

Эксклюзивное предложение

В качестве эксклюзивного предложения для пользователей Undetectable, NodeMaven предоставляет уникальную возможность увеличить объём прокси-трафика на 80% во всех пакетах — чтобы вы могли работать ещё эффективнее и масштабнее

Промокод: UNDETECTABLE80

Используйте этот код при оформлении заказа на сайте NodeMaven, чтобы воспользоваться акцией

NodeMaven x Undetectable

Для digital-профессионалов и команд автоматизации, которым важна скрытность, сочетание NodeMaven и Undetectable представляет собой мощное и готовое к использованию решение. Объединив высоконадежные резидентские и мобильные прокси NodeMaven с продвинутым антидетект-браузером Undetectable, пользователи получают:

Абсолютную анонимность сессий и маскировку отпечатков

Плавную работу с множеством аккаунтов без блокировок и сбоев

Масштабируемую инфраструктуру, поддерживающую всё — от массового создания аккаунтов до автоматизации партнерских программ

Управляете ли вы десятками профилей или запускаете масштабные кампании — NodeMaven + Undetectable помогут оставаться на шаг впереди.