Novada - обзор прокси сервиса

Novada — ваш всесторонний партнер по расширению возможностей данных

Novada — ваш важнейший инструмент роста для бизнеса, основанного на данных. Мы не только предоставляем передовые услуги IP-прокси, но и создаём комплексное решение, охватывающее весь процесс сбора данных: от простых IP-прокси до сложного веб-скрапинга и предоставления индивидуальных наборов данных. Novada стремится устранить все препятствия, позволяя вам легко освоить данные и добиться успеха в будущем.

Основные функции Novada

IP-прокси от Novada — ваш пропуск в мир данных. Мы предоставляем многомерные IP-ресурсы высокой степени очистки для обеспечения бесперебойного доступа в любой ситуации.

1. Ротация резидентных прокси: неограниченные возможности имитации реальных пользователей

Ротационные резидентные прокси, как следует из названия, представляют собой прокси-сервисы, где IP-адреса постоянно и автоматически меняются и происходят из реальных домашних сетей. Их основная ценность заключается в «динамичности» и «высокой надёжности».

Основная ценность Высокая анонимность и ротация IP-адресов: Каждое соединение или запрос может использовать отдельный IP-адрес, что эффективно имитирует поведение доступа большого количества реальных пользователей и позволяет легко избегать блокировок, вызванных частым доступом с одного IP-адреса. Высокая достоверность: IP-адреса принадлежат реальным домашним широкополосным сетям. С точки зрения целевого сайта вы являетесь обычным домашним пользователем, а не подозрительным трафиком центра обработки данных. Это позволяет вам легко получать доступ к сайтам, чувствительным к IP-адресам центров обработки данных, таким как социальные сети и платформы электронной коммерции.



Пул ротационных резидентных прокси-серверов Novada охватывает более 220 стран и регионов по всему миру, насчитывая более 100 миллионов реальных резидентных IP-адресов и поддерживая как «ротирующиеся сеансы», так и долгосрочные «закрепленные сеансы», идеально адаптируясь к сценариям, требующим высокой анонимности и ротации реальных IP-адресов, например, для крупномасштабного веб-скрапинга, локализованного сбора данных и управления несколькими учетными записями в социальных сетях. Зарегистрируйтесь сейчас и воспользуйтесь супервыгодным пакетом $5,5/5 ГБ!

2. Ротация прокси-серверов интернет-провайдеров и статические прокси-серверы интернет-провайдеров: сочетание аутентичности резидентных IP-адресов со скоростью центров обработки данных

Продукт Novada ISP Proxy — это резидентный прокси-сервер, размещаемый в дата-центре. Он идеально сочетает в себе высокую скорость и стабильность дата-центров с высокой надёжностью резидентных IP-адресов, что делает его идеальным выбором для профессионального применения.

Основная ценность Высокая надежность и превосходная производительность: IP-адреса предоставляются непосредственно интернет-провайдерами (ISP), имеют чистый источник и нелегко идентифицируются. В то же время, благодаря более коротким сетевым путям, эффективность передачи данных выше, а скорость отклика выше. Высокая стабильность: IP-адреса интернет-провайдеров имеют хорошую репутацию, а риск блокировки для них гораздо ниже, чем для обычных IP-адресов центров обработки данных, что может удовлетворить потребности бизнеса, требующие постоянного, стабильного и высокоскоростного доступа.



Мы предлагаем услуги как ротационного, так и статического прокси-сервера интернет-провайдера. Ротационные прокси-серверы интернет-провайдера подходят для сценариев, требующих частой смены IP-адресов и высокоскоростной передачи данных; статические прокси-серверы интернет-провайдера обеспечивают стабильное и надежное решение для компаний, которым требуется постоянный IP-адрес (например, для долгосрочного входа в аккаунты электронной коммерции/социальных сетей, банковских транзакций и т. д.). Пул статических прокси-серверов интернет-провайдера Novada содержит более 500 000 высококачественных IP-адресов от ведущих поставщиков услуг ASN, таких как AT&T и Sprint, что обеспечивает доступность сети до 99,9%.

3. Прокси-серверы центров обработки данных и мобильные прокси-серверы: инструменты для высокой эффективности и защиты от обнаружения

Известные своими преимуществами: высокой пропускной способностью, высокой эффективностью и низкой стоимостью, они особенно подходят для крупномасштабного сбора данных, массовой регистрации и распределения трафика. Гибридная архитектура Novada с ротацией и выделенными серверами сочетает безопасность и эффективность, помогая пользователям экономить средства и повышать эффективность при выполнении задач по обработке больших объёмов данных. Мобильные прокси: Используйте IP-адреса операторов мобильной связи для имитации поведения реальных мобильных пользователей в сети. Их «динамичность» и «высокая степень анонимности» делают их лучшим выбором для сценариев с чрезвычайно высокими требованиями к защите от обнаружения, таких как сбор мобильных данных, верификация локализованной рекламы и тестирование мобильных приложений. Novada напрямую сотрудничает с ведущими мировыми операторами, предоставляя собственные мобильные IP-адреса, что гарантирует превосходные возможности защиты от обнаружения.

Уникальные преимущества Novada — больше, чем просто прокси

Ценность Novada выходит далеко за рамки предоставления IP-прокси. Мы упрощаем сложные процессы сбора данных, превращая их в единый и предсказуемый процесс, предлагая ряд мощных решений для парсинга и специализированных сервисов для работы с наборами данных.

1. Решения для парсинга: преодоление всех технических барьеров

Для современных систем защиты от взлома, таких как Cloudflare, веб-разблокировщик Novada имитирует реальную среду браузера, автоматически обрабатывая JavaScript, CAPTCHA, цифровые отпечатки и другие проблемы, гарантируя вам беспрепятственный доступ к веб-контенту и его сбор. API для сбора данных: Мы инкапсулируем сложные программы-краулеры в простые API-интерфейсы. Пользователям достаточно указать целевой URL, и система автоматически выполнит меры противодействия парсингу, отрисует страницы и проанализирует данные, напрямую возвращая структурированные данные. Это значительно снижает технические барьеры и затраты на эксплуатацию и обслуживание, позволяя вам стабильно получать высококачественные данные без необходимости использования сложной логики сканирования.

Browser API от Novada — это полностью управляемое решение корпоративного уровня, которое полностью инкапсулирует сложные базовые технологии и изначально поддерживает такие распространённые фреймворки автоматизации, как Selenium, Puppeteer и Playwright. Это не только мощный инструмент, но и эффективная, надёжная и масштабируемая инфраструктурная платформа, позволяющая вашей команде разработчиков сосредоточиться на разработке инновационных продуктов, не тратя силы на техническую инфраструктуру. API видеоданных: Чтобы удовлетворить растущий спрос на видеоданные, Novada предлагает API для видеоданных. Он объединяет сложные процессы, такие как поиск видео, получение аудио- и видеоматериалов, транскрибирование и извлечение метаданных, в единый интерфейс, позволяя легко и эффективно получать видеоданные, обеспечивая надежную основу для обучения искусственного интеллекта, анализа контента и других задач.

2. Пользовательские наборы данных: готовые решения, прямой доступ к информации

Для пользователей, которым не хватает технических знаний, но которым срочно нужна аналитика данных, Novada предлагает комплексный сервис по созданию индивидуальных наборов данных. Наша профессиональная команда настроит поисковые роботы под ваши конкретные потребности и предоставит чистые, структурированные данные, прошедшие тщательную очистку и проверку.

Основная ценность Эффективная доставка: Вам не нужно тратить время и деньги на поддержание среды сканирования. Novada предоставляет вам готовые полные данные, ускоряя ваши бизнес-процессы. Свобода от зависимости: Помогает вам создать более качественную базу данных, которая больше соответствует вашим потребностям, менее затратна и более своевременна, освобождая вас от зависимости от дорогостоящих и отстающих сторонних источников данных. Создание конкурентного барьера: Собирайте по запросу подробные данные в конкретных областях, создавайте собственную авторитетную базу данных, получайте уникальные информационные преимущества и поддерживайте внутренние исследования, создание отчетов и стратегическое планирование.



Применимые сценарии Novada

Решения Novada широко используются в различных отраслях, давая мощный импульс цифровой трансформации предприятий и росту бизнеса.

Имитируя доступ реального пользователя, ротационные прокси-серверы Novada помогут вам всесторонне протестировать системы защиты от мошенничества и создать более надёжную систему защиты. Кроме того, мы можем помочь вам отслеживать поддельные веб-сайты и нарушения авторских прав на продукцию, активно защищая репутацию и интересы бренда. Обучение большой модели ИИ: В эпоху искусственного интеллекта качество и масштаб данных напрямую определяют верхний предел модели. Глобальные прокси-серверы Novada, API браузера и API видеоданных позволяют преодолеть географические ограничения и технические барьеры, эффективно собирая огромные объёмы обучающих данных в виде текста, изображений, видео и аудио, обеспечивая надёжную основу для обучения более мощных и инклюзивных моделей искусственного интеллекта.

Заключение

В эпоху, когда данные — это король, Novada — не просто поставщик прокси-услуг, а ваш самый надежный партнер в сфере данных. Благодаря нашим обширным ресурсам в области интеллектуальной собственности, передовому техническому потенциалу и клиентоориентированной философии обслуживания мы предлагаем вам комплексные решения — от сбора данных до их доставки.

Выбирая Novada, вы выбираете:

От прокси до пользовательских наборов данных — удовлетворение всех ваших потребностей в данных. Предсказуемая модель затрат: Оплата по факту использования, устранение рисков и получение прибыли от каждой вложенной копейки.

Novada делает данные доступными, а идеи — решающими для будущего!