Novproxy - обзор прокси сервиса

В трансграничных операциях электронной коммерции, связанных с несколькими аккаунтами, сбором больших объемов данных и продвижением в социальных сетях за рубежом, поиск правильного IP-адреса прокси-сервера часто является ключом к эффективности. Правильный выбор может предотвратить риск блокировки аккаунта и повысить скорость сбора данных; неправильный выбор может не только привести к потере затрат, но и к перебоям в работе.

В последние годы Novproxy стал популярным выбором в сфере прокси-сервисов. В этой статье мы проанализируем его преимущества , начиная с адаптации к бизнес-сценариям и сочетая размер пула IP-адресов, систему ценообразования и показатели затрат.

Оптимальная адаптация: тестирование в реальных условиях и адаптация по 4 основным бизнес-сценариям.

Основным критерием оценки удобства использования прокси-IP-адреса является его способность решать проблемные вопросы бизнеса. Фактические результаты тестирования Novproxy для высокочастотных запросов в различных отраслях приведены ниже:

1. Трансграничные операции электронной коммерции: предотвращение партнерского маркетинга , контроль цен и отслеживание логистики — все это реализовано идеально.

Наиболее проблемными вопросами трансграничной электронной коммерции являются привязка и блокировка учётных записей, а также сбор региональных данных. Статический IP-адрес интернет-провайдера Novproxy поддерживает аутентификацию по белому списку ASN — проще говоря, каждый IP-адрес имеет независимую «сетевую идентификацию», что эффективно снижает риск привязки учётных записей на таких платформах, как Amazon и Shopify.

Функция трехуровневого позиционирования « Страна-Город-Перевозчик » очень практична: чтобы проверить цены на товары Amazon в Калифорнии, США, можно напрямую переключиться на IP-адрес города местного логистического узла; для отслеживания логистической информации в европейской стране выделенные линейные узлы обеспечивают стабильные и бесперебойные запросы.

Результаты реальных испытаний: десять аккаунтов Amazon работали одновременно в течение 30 дней без единого запрета; показатель успешности сбора данных о ценах на товары из разных регионов достиг 98,7%, что значительно превышает средний показатель в 85% для обычных агентов.

2. Крупномасштабный сбор данных: защита от сканирования, высокая степень параллелизма и экономия времени.

Поддержка структурированного вывода данных устраняет необходимость ручной обработки данных. Разработчики, занимающиеся сбором данных, понимают, что механизмы защиты от парсинга, ограниченное количество одновременных запросов и несогласованность форматов данных — три основных проблемы. Динамические IP-адреса Novproxy поддерживают настраиваемую ротацию от 1 до 120 минут , гибко обходя ограничения платформы по частоте. Более того, благодаря пулу из сотен миллионов IP-адресов , даже при десятках тысяч одновременных запросов, «исчерпания» IP-адресов не произойдет.

3. Управление зарубежными социальными сетями: локализованный вход + целевые push-уведомления.

Зарубежные платформы социальных сетей (такие как TikTok и Facebook) чувствительны к регионам входа, а точность доставки контента зависит от «локальных IP-адресов».

Novproxy охватывает IP-ресурсы в более чем 195 странах , что позволяет пользователям «использовать IP-адреса везде, где они работают» — например, при продвижении TikTok в Юго-Восточной Азии переключение на IP-адреса городов Индонезии и Малайзии значительно повышает стабильность входа в учетную запись; в то же время точный географический таргетинг позволяет контенту легче достигать целевой аудитории.

4. Сбор данных для обучения ИИ: большой объем, мультимодальный и соответствующий требованиям.

Обучение ИИ требует обработки огромных объёмов мультимодальных данных (текста, изображений, видео и т. д.) и высокой целостности данных. Безлимитный тарифный план Novproxy идеально решает проблему недостаточного объёма данных, устраняя опасения по поводу исчерпания данных и прерывания сбора данных. Более того, все IP-адреса Novproxy происходят из легитимных локальных сетей и проходят проверку на соответствие требованиям, что позволяет избежать рисков, связанных с данными, связанными с «незаконными источниками IP-адресов».

Более того, полная совместимость с протоколами ( HTTP/HTTPS/SOCKS5 ) позволяет ему адаптироваться к мультимодальным задачам, таким как сбор текста на естественном языке и захват изображений с помощью компьютерного зрения. Реальные испытания эффективности показывают, что он в три раза быстрее традиционных агентов собирает многоязычные текстовые данные, необходимые для обучения LLM, а формат данных соответствует стандартам обучения.

Масштаб ресурсов: основное преимущество — пул из сотен миллионов IP-адресов.

Если «адаптация к сценарию» — основа «удобства использования», то «размер и качество пула IP-адресов» — ключ к «хорошему удобству использования». В этом отношении Novproxy имеет явное преимущество:

1. Крупный масштаб: сотни миллионов реальных жилых IP-адресов, охватывающих более 195 стран.

Пул IP-адресов Novproxy объединяет более 100 миллионов реальных домашних IP-адресов — более чем в 10 раз больше, чем у других прокси-серверов в отрасли (миллионы/десятки миллионов), что позволяет легко справляться с высококонкурентными ситуациями.

Более того, все эти IP-адреса относятся к реальным домашним широкополосным соединениям , а не к «поддельным IP-адресам из дата-центров», что обеспечивает высокую степень безопасности и значительно снижает вероятность того, что платформа пометит их как «вредоносные» по сравнению со средним показателем по отрасли.

2. Детальное покрытие: точное позиционирование от национального уровня до уровня операторов связи.

В отличие от многих агентов, поддерживающих только «позиционирование на уровне страны», Novproxy может точно определить «город + оператор». Например, при ориентации на европейский рынок он позволяет выбрать не только Францию, но и такие города, как Париж и Лион, и даже сопоставляет крупных местных операторов (например, Orange и SFR). Такое детальное покрытие делает «локализованную маскировку» более достоверной, что дополнительно снижает бизнес-риски.

3. Высокая стабильность: 99,9%, ежедневные динамические обновления.

Пул IP-адресов динамически обновляется ежедневно, удаляя недействительные IP-адреса и пополняя его новыми ресурсами. При этом 99,9%-ная гарантия доступности сети предотвращает перебои в обслуживании из-за «недоступности IP-адресов». Реальные испытания показывают, что показатель успешности IP-подключений стабильно превышает 99%, что значительно выше, чем у других поставщиков услуг среднего и начального уровня (показатель успешности около 85%).

Уровни ценообразования: многоуровневое ценообразование, подходящее как для частных лиц, так и для предприятий.

При выборе прокси-IP, помимо удобства использования, решающее значение имеет и стоимость. Novproxy предлагает гибкие ценовые стратегии , предлагая три основных пакета для удовлетворения потребностей пользователей разного масштаба:

1. Облегченные потребности: динамические бытовые тарифные планы, оплата по факту использования.

Подходит для индивидуальных разработчиков и небольших групп для краткосрочного тестирования или ежедневных задач по веб-скрапингу; цена за единицу снижается при переходе на новый пакет.

План на 2 ГБ: 4 доллара США ( 2 доллара США/ГБ ), подходит для пробного использования или небольшого тестирования;

План на 51 ГБ: 51 доллар США ( 1 доллар США/ГБ ), достаточно для личных ежедневных нужд по веб-скрапингу;

Пакет на 1 ТБ: 500 долларов США ( 0,5 доллара США/ГБ ), более выгодный вариант для больших объемов, подходит для небольших и средних команд.

2. Стабильный спрос: долгосрочные статические пакеты ISP со скидками в зависимости от количества IP-адресов.

Для услуг, требующих фиксированного IP-адреса (например, долгосрочная работа нескольких учетных записей), рекомендуется этот пакет; чем больше покупаете, тем больше скидка.

1–5 IP-адресов: скидка 5% , подходит для интенсивных операций с одним аккаунтом;

Более 800 IP-адресов: получите скидку до 25% ; чрезвычайно экономичное управление матрицей нескольких счетов на уровне предприятия.

3. Активные пользователи: безлимитные тарифные планы, начиная всего с 0,3 доллара в день.

Для пользователей, занимающихся сбором больших объемов данных и долгосрочным зарубежным бизнесом, безлимитные тарифные планы на передачу данных обеспечивают большее спокойствие и доступны в двух режимах:

Режим пропускной способности: пропускная способность 100 Мбит/с в течение 30 дней, 1150 долларов США, поддерживает неограниченный трафик и высокую степень параллелизма , подходит для интенсивного использования на корпоративном уровне;

Режим порта: 2 порта всего за 38 долларов США в течение 30 дней, новые пользователи могут даже попробовать его за 0,99 доллара США, что делает его недорогим вариантом с низкими барьерами для входа.

По сравнению с другими поставщиками услуг в отрасли эта ценовая стратегия, несомненно, разрушает «барьер высокой цены» других поставщиков.

Углубленный анализ экономической эффективности: не только «дешевизна», но и экономия на скрытых затратах.

Многие оценивают экономическую эффективность, ориентируясь только на «поверхностную цену», игнорируя «скрытые затраты», такие как время, потерянное из-за сбоев IP-соединения, и снижение эффективности из-за медленной загрузки данных.

Преимущество Novproxy в этом отношении делает его «реальную экономическую эффективность» ещё выше.

1. Меньшие временные затраты: более быстрый отклик и меньшая задержка.

Благодаря использованию распределенной архитектуры конечных точек и интеллектуальной системы планирования среднее время отклика Novproxy составляет менее 200 мс, а задержка в основных регионах Северной Америки и Европы — ≤1,5 ​​секунды, что на 20% быстрее, чем у других поставщиков специализированных услуг.

Если в качестве примера взять ежедневный поиск данных по 100 000 записей, это может сэкономить почти 3 часа времени ожидания, что приведет к значительному повышению эффективности в долгосрочной перспективе.

2. Бесплатная добавленная стоимость: полная функциональность и всесторонняя поддержка.

Все тарифные планы включают полную поддержку протоколов (HTTP/HTTPS/SOCKS5) и доступ к API без дополнительной платы. Круглосуточная техническая поддержка также доступна, обеспечивая быстрое решение любых проблем и предотвращая сбои в работе из-за технических сбоев. Новые пользователи также могут воспользоваться бесплатной пробной версией всех четырёх тарифных планов за 0,99 доллара США, а корпоративные пользователи, участвующие в партнёрской программе, могут получать комиссию в размере 10%, что дополнительно снижает расходы на использование.

