Nsocks - обзор прокси сервиса

Перейти на сайт партнёра

Nsocks — глобальный поставщик прокси-серверов

В эпоху, когда данные определяют решения, безопасный и анонимный доступ к интернету жизненно важен.

Nsocks — ведущий мировой поставщик прокси-серверов, предлагающий надежные и высокопроизводительные решения, которые помогают компаниям и разработчикам собирать данные, проверять рекламу, отслеживать SEO и многое другое, избегая при этом блокировок по IP-адресам и обеспечивая анонимность.

Почему стоит выбрать Nsocks?

Nsocks сочетает в себе надежную инфраструктуру, реальные резидентные IP-адреса и инструменты, ориентированные на разработчиков, для обеспечения непревзойденной производительности и безопасности.

  • Глобальный охват: IP-адреса из более чем 195 стран
  • Высокая анонимность: оставайтесь незамеченными благодаря ротационным или статическим IP-адресам
  • Удобство для разработчиков: простая и гибкая интеграция с API
  • Доступные тарифы: прозрачные цены и бесплатный пробный период

Основные прокси-серверы Nsocks

Статические резидентные прокси

Идеально подходят для стабильных задач, требующих длительного сеанса, таких как создание аккаунтов, работа в социальных сетях и SEO-отслеживание.

  • Длительные сеансы
  • Сложно обнаружить
  • HTTP(S)/Socks5

Неограниченное количество резидентных прокси

Идеально подходит для крупномасштабных операций — неограниченная пропускная способность и количество сеансов.

  • Показатель успешности 99,9%
  • Высокая степень параллелизма

Статические прокси для центров обработки данных

Быстрые и стабильные IP-адреса для автоматизации, тестирования и сбора неконфиденциальных данных.

  • Выделенные IP-адреса
  • Высокоскоростные соединения

Прокси-серверы интернет-провайдеров с длительными сессиями

Сочетание сетей дата-центров и домашних сетей — надёжность и стабильность.

  • Эксклюзивные IP-адреса
  • Неограниченное количество потоков

Динамически чередующиеся прокси

Идеально подходят для частого анонимного парсинга с автоматической ротацией IP-адресов.

  • Переключение IP-адресов в режиме реального времени
  • Работает в TikTok, Amazon, Instagram

Работает на базе передовых технологий

  • Интеллектуальная ротация и фильтрация IP-адресов
  • Огромный пул IP-адресов
  • Безопасные, зашифрованные соединения
  • Настраиваемый API для управления сеансами и целями

Кто использует Nsocks?

Nsocks подходит профессионалам из разных отраслей:

  • Парсинг и сканирование веб-страниц
  • SEO-мониторинг
  • Аналитика электронной коммерции
  • Верификация рекламы
  • Автоматизация социальных сетей

Начните свой путь к прокси-серверам с Nsocks

Ощутите мощь реальных домашних IP-адресов и глобальной инфраструктуры прокси-серверов — всё в одном месте.

  • Получите бесплатную пробную версию прямо сейчас на сайте www.nsocks.com