Nstproxy в Undetectable Browser — пошаговое руководство по настройке

Легко настройте прокси Nstproxy ISP в Undetectable Browser для максимальной анонимности, скорости и защиты от блокировок.
Что такое Nstproxy?
Nstproxy — это премиальный поставщик прокси-серверов, которому доверяют профессионалы в области веб-скрапинга, автоматизации и аналитики данных. Он предлагает высококачественные прокси-серверы для интернет-провайдеров, резидентные прокси, прокси-серверы Datacenter и IPv6 с глобальным покрытием в более чем 195 странах.
Линейка прокси-серверов для интернет-провайдеров Nstproxy разработана для сверхстабильных соединений, минимальной задержки и полной анонимности — идеально подходит для автоматизации браузера, SEO, мониторинга электронной коммерции и сбора данных с помощью искусственного интеллекта.
Ключевые характеристики:
- Поддерживается более 195 стран
- Низкая задержка, высокоскоростные IP-адреса ISP
- Отсутствие утечек IP-адресов, 100% анонимность
- Гибкие цены: от $0,1/ГБ, оплата по факту использования или подписка
- Идеально подходит для скрытых профилей Undetectable Browser
Как добавить Nstproxy в Undetectable Browser.
Шаг 1: Создайте учётную запись Nstproxy
Зарегистрируйтесь или войдите в систему на сайте Nstproxy.com и приобретите прокси-серверы интернет-провайдера/резидентные прокси-серверы.
Скопируйте учётные данные прокси-сервера (IP-адрес, порт, имя пользователя и пароль).
Шаг 2: Откройте Undetectable Browser → Настройки прокси-сервера
- Откройте панель управления Undetectable Browser.
- Перейдите в раздел «Настройки профиля» → «Сеть» → «Прокси-сервер».
- Выберите «Ручная настройка».
Шаг 3: Введите данные прокси-сервера
Введите учётные данные прокси-сервера в следующем формате:
- Тип прокси: HTTP или SOCKS5
- Хост/IP-адрес: gw-us.nstproxy.io
- Порт: 24125
- Имя пользователя: ваше имя пользователя Nstproxy
- Пароль: ваш пароль Nstproxy
Пример:
D3B153E4F8170622-residential-country_US-r_30m-s_abc123:password@gw-us.nstproxy.io:24125
Шаг 4: Выберите тип прокси-сервера
Выберите HTTP или SOCKS5 в зависимости от вашего тарифного плана Nstproxy.
Шаг 5: Сохранение и проверка соединения
Нажмите «Проверить соединение» → Если соединение успешно установлено, нажмите «Сохранить».
Теперь ваш профиль в Undetectable browser готов к безопасному использованию Nstproxy.
Зачем использовать Nstproxy с Undetectable Browser?
Сочетание чистых IP-адресов интернет-провайдеров/резидентных прокси-серверов Nstproxy и передовой технологии защиты от фингерпринтинга Undetectable обеспечивает:
- Более высокие показатели успешности автоматизации и парсинга;
- Полную изоляцию личности;
- Бесперебойный геотаргетинг в браузере;
- Совместимость со всеми веб-сайтами и API;
Вместе они формируют надежную и незаметную среду для работы в браузере разработчиков, маркетологов и бизнеса.