Nstproxy в Undetectable Browser — пошаговое руководство по настройке

Легко настройте прокси Nstproxy ISP в Undetectable Browser для максимальной анонимности, скорости и защиты от блокировок.

Что такое Nstproxy?

Nstproxy — это премиальный поставщик прокси-серверов, которому доверяют профессионалы в области веб-скрапинга, автоматизации и аналитики данных. Он предлагает высококачественные прокси-серверы для интернет-провайдеров, резидентные прокси, прокси-серверы Datacenter и IPv6 с глобальным покрытием в более чем 195 странах.

Линейка прокси-серверов для интернет-провайдеров Nstproxy разработана для сверхстабильных соединений, минимальной задержки и полной анонимности — идеально подходит для автоматизации браузера, SEO, мониторинга электронной коммерции и сбора данных с помощью искусственного интеллекта.

Ключевые характеристики:

  • Поддерживается более 195 стран
  • Низкая задержка, высокоскоростные IP-адреса ISP
  • Отсутствие утечек IP-адресов, 100% анонимность
  • Гибкие цены: от $0,1/ГБ, оплата по факту использования или подписка
  • Идеально подходит для скрытых профилей Undetectable Browser

Как добавить Nstproxy в Undetectable Browser.

Шаг 1: Создайте учётную запись Nstproxy

Зарегистрируйтесь или войдите в систему на сайте Nstproxy.com и приобретите прокси-серверы интернет-провайдера/резидентные прокси-серверы.

Скопируйте учётные данные прокси-сервера (IP-адрес, порт, имя пользователя и пароль).

Шаг 2: Откройте Undetectable Browser → Настройки прокси-сервера

  1. Откройте панель управления Undetectable Browser.
  2. Перейдите в раздел «Настройки профиля» → «Сеть» → «Прокси-сервер».
  3. Выберите «Ручная настройка».

Шаг 3: Введите данные прокси-сервера

Введите учётные данные прокси-сервера в следующем формате:

  • Тип прокси: HTTP или SOCKS5
  • Хост/IP-адрес: gw-us.nstproxy.io
  • Порт: 24125
  • Имя пользователя: ваше имя пользователя Nstproxy
  • Пароль: ваш пароль Nstproxy

Пример:

D3B153E4F8170622-residential-country_US-r_30m-s_abc123:password@gw-us.nstproxy.io:24125

Шаг 4: Выберите тип прокси-сервера

Выберите HTTP или SOCKS5 в зависимости от вашего тарифного плана Nstproxy.

Шаг 5: Сохранение и проверка соединения

Нажмите «Проверить соединение» → Если соединение успешно установлено, нажмите «Сохранить».

Теперь ваш профиль в Undetectable browser готов к безопасному использованию Nstproxy.

Зачем использовать Nstproxy с Undetectable Browser?

Сочетание чистых IP-адресов интернет-провайдеров/резидентных прокси-серверов Nstproxy и передовой технологии защиты от фингерпринтинга Undetectable обеспечивает:

  • Более высокие показатели успешности автоматизации и парсинга;
  • Полную изоляцию личности;
  • Бесперебойный геотаргетинг в браузере;
  • Совместимость со всеми веб-сайтами и API;

Вместе они формируют надежную и незаметную среду для работы в браузере разработчиков, маркетологов и бизнеса.