Prosox - обзор прокси сервиса

Prosox – прокси-партнер для роста бизнеса и проектов

В 2026 году мультиаккаунтинг – это уже не просто управление браузерными профилями. Даже самый продвинутый антидетект-браузер не сможет защитить проект, если некорректно выстроен сетевой уровень. Современные платформы анализируют не только цифровые отпечатки браузера, но и IP-адреса, репутацию ASN, географическую согласованность, историю подключений и стабильность сессий.

Prosox – профессиональный провайдер прокси, предлагающий резидентские, ISP и мобильные прокси для безопасной работы в связке с антидетект-браузерами. Инфраструктура Prosox позволяет масштабировать арбитраж трафика, фарм аккаунтов, SEO-проекты, автоматизацию и партнерские сети без пересечений IP и потери траста.

Почему прокси – ключевой элемент при работе с антидетект-браузерами

Браузер отвечает за изоляцию цифрового отпечатка:

Canvas

WebRTC

Шрифты

Таймзону

User-Agent

Однако антифрод-системы дополнительно анализируют сетевой уровень:

Репутацию IP

Историю ASN

Пересечения IP между аккаунтами

Частоту смены IP

Географическую согласованность

Тип подключения (mobile / residential / ISP)

При использовании низкокачественных прокси аккаунты могут быть заблокированы даже при идеальном цифровом отпечатке.

Prosox решает эту проблему за счёт собственной инфраструктуры:

Пул из 60+ миллионов IP

Покрытие более чем в 195 странах

Пропускная способность сети до 100 Гбит/с

Стабильные соединения

Поддержка HTTP / HTTPS / SOCKS5

Это делает Prosox эффективным инструментом для профессиональной работы с антидетект-браузерами.

Типы прокси Prosox

Резидентские прокси – это IP-адреса, закреплённые за реальными домашними пользователями. Платформы воспринимают такой трафик как обычный.

Используются для:

Регистрации аккаунтов

Прогрева профилей

SEO-парсинга

Управления социальными сетями

Сбора данных из SERP

Преимущества:

Высокий уровень доверия

Минимальный риск CAPTCHA

Гибкая ротация IP

Точный геотаргетинг

ISP-прокси – это статические IP-адреса, выданные интернет-провайдерами. Подходят для:

Facebook Ads

Google Ads

TikTok Ads

Долгосрочного ведения аккаунтов

Стабильной рекламной инфраструктуры

Преимущества:

Выделенный IP

Белый ASN

Высокая скорость

Отсутствие резких смен IP

Оптимальны для построения масштабных рекламных проектов.

3. Мобильные прокси

Мобильные прокси работают через реальные сети операторов 4G/5G.

Используются для:

Instagram

TikTok

Telegram

Фарма аккаунтов

Крипто- и гемблинг-проектов

Мобильные IP обладают максимальным уровнем доверия, поскольку выглядят как трафик обычных пользователей смартфонов.

Интеграция Prosox с антидетект-браузером

Настройка занимает несколько минут:

Выберите прокси в панели управления Prosox. Скопируйте IP, порт, логин и пароль. Добавьте прокси в профиль браузера. Назначьте уникальный IP каждому аккаунту.

Рекомендуемая модель работы: 1 профиль антидетект-браузера = 1 уникальный прокси Prosox.

Это минимизирует сетевые пересечения между аккаунтами.

Преимущества Prosox для пользователей антидетект-браузеров

Масштабируемость

Более 60 миллионов IP позволяют выстраивать сети из сотен и тысяч аккаунтов без повторения диапазонов.

Точный геотаргетинг

Выбор IP по конкретным странам и регионам для точного таргетирования.

Скорость

Сеть до 100 Гбит/с обеспечивает быструю загрузку страниц, стабильную рекламу и устойчивые сессии.

Автоматизация

Доступен API для назначения IP, ротации прокси и интеграции в собственные системы.

Управление

Панель контроля позволяет отслеживать трафик, баланс, ротацию и настройки геолокации.

Где связка антидетект-браузера и Prosox наиболее эффективна

Арбитраж трафика

Партнерские проекты

SEO-аналитика

Веб-скрейпинг

SMM-агентства

Криптомаркетинг

Гемблинг-платформы

Автоматизация аккаунтов

Prosox обеспечивает сетевую основу, а антидетект-браузер – маскировку на уровне браузера.

Практические сценарии применения

Арбитраж трафика

Команды используют ISP и мобильные прокси для стабильной работы рекламных аккаунтов без частых блокировок.

SEO и парсинг

Резидентские прокси позволяют собирать данные SERP в разных регионах без CAPTCHA и ограничений.

Социальные сети

Мобильные IP дают возможность безопасно управлять десятками аккаунтов Instagram и TikTok.

Партнерские сети

Каждому профилю назначается уникальный IP, что снижает вероятность связки аккаунтов между собой.

Как начать работу

Перейти на сайт Prosox (для пользователей Undetectable подготовлен приветственный бонус в 250 бесплатных мб). Выбрать тип прокси. Пополнить баланс. Активировать прокси. Подключить их к антидетект-браузеру.

Для пользователей Undetectable доступен специальный бонус:

Промокод: undectable20 – скидка 20% на первый заказ.

Заключение

Антидетект-браузер защищает цифровой отпечаток, однако именно прокси определяют, как платформы воспринимают аккаунты на сетевом уровне.

Prosox – это не просто IP-адреса, а полноценная прокси-инфраструктура для профессионального масштабирования проектов. Большой пул IP, высокая скорость, точный геотаргетинг и разнообразие типов прокси делают его надёжным партнёром для пользователей Undetectable в 2026 году.

Если цель масштабирование без блокировок и пересечений IP, связка Undetectable + Prosox становится логичной основой любой стратегии мультиаккаунтинга.