Prosox - обзор прокси сервиса

Prosox – прокси-партнер для роста бизнеса и проектов
В 2026 году мультиаккаунтинг – это уже не просто управление браузерными профилями. Даже самый продвинутый антидетект-браузер не сможет защитить проект, если некорректно выстроен сетевой уровень. Современные платформы анализируют не только цифровые отпечатки браузера, но и IP-адреса, репутацию ASN, географическую согласованность, историю подключений и стабильность сессий.
Prosox – профессиональный провайдер прокси, предлагающий резидентские, ISP и мобильные прокси для безопасной работы в связке с антидетект-браузерами. Инфраструктура Prosox позволяет масштабировать арбитраж трафика, фарм аккаунтов, SEO-проекты, автоматизацию и партнерские сети без пересечений IP и потери траста.
Почему прокси – ключевой элемент при работе с антидетект-браузерами
Браузер отвечает за изоляцию цифрового отпечатка:
- Canvas
- WebRTC
- Шрифты
- Таймзону
- User-Agent
Однако антифрод-системы дополнительно анализируют сетевой уровень:
- Репутацию IP
- Историю ASN
- Пересечения IP между аккаунтами
- Частоту смены IP
- Географическую согласованность
- Тип подключения (mobile / residential / ISP)
При использовании низкокачественных прокси аккаунты могут быть заблокированы даже при идеальном цифровом отпечатке.
Prosox решает эту проблему за счёт собственной инфраструктуры:
- Пул из 60+ миллионов IP
- Покрытие более чем в 195 странах
- Пропускная способность сети до 100 Гбит/с
- Стабильные соединения
- Поддержка HTTP / HTTPS / SOCKS5
Это делает Prosox эффективным инструментом для профессиональной работы с антидетект-браузерами.
Типы прокси Prosox
1. Residential-прокси
Резидентские прокси – это IP-адреса, закреплённые за реальными домашними пользователями. Платформы воспринимают такой трафик как обычный.
Используются для:
- Регистрации аккаунтов
- Прогрева профилей
- SEO-парсинга
- Управления социальными сетями
- Сбора данных из SERP
Преимущества:
- Высокий уровень доверия
- Минимальный риск CAPTCHA
- Гибкая ротация IP
- Точный геотаргетинг
2. ISP-прокси (статические)
ISP-прокси – это статические IP-адреса, выданные интернет-провайдерами. Подходят для:
- Facebook Ads
- Google Ads
- TikTok Ads
- Долгосрочного ведения аккаунтов
- Стабильной рекламной инфраструктуры
Преимущества:
- Выделенный IP
- Белый ASN
- Высокая скорость
- Отсутствие резких смен IP
Оптимальны для построения масштабных рекламных проектов.
3. Мобильные прокси
Мобильные прокси работают через реальные сети операторов 4G/5G.
Используются для:
- TikTok
- Telegram
- Фарма аккаунтов
- Крипто- и гемблинг-проектов
Мобильные IP обладают максимальным уровнем доверия, поскольку выглядят как трафик обычных пользователей смартфонов.
Интеграция Prosox с антидетект-браузером
Настройка занимает несколько минут:
- Выберите прокси в панели управления Prosox.
- Скопируйте IP, порт, логин и пароль.
- Добавьте прокси в профиль браузера.
- Назначьте уникальный IP каждому аккаунту.
Рекомендуемая модель работы: 1 профиль антидетект-браузера = 1 уникальный прокси Prosox.
Это минимизирует сетевые пересечения между аккаунтами.
Преимущества Prosox для пользователей антидетект-браузеров
Масштабируемость
Более 60 миллионов IP позволяют выстраивать сети из сотен и тысяч аккаунтов без повторения диапазонов.
Точный геотаргетинг
Выбор IP по конкретным странам и регионам для точного таргетирования.
Скорость
Сеть до 100 Гбит/с обеспечивает быструю загрузку страниц, стабильную рекламу и устойчивые сессии.
Автоматизация
Доступен API для назначения IP, ротации прокси и интеграции в собственные системы.
Управление
Панель контроля позволяет отслеживать трафик, баланс, ротацию и настройки геолокации.
Где связка антидетект-браузера и Prosox наиболее эффективна
- Арбитраж трафика
- Партнерские проекты
- SEO-аналитика
- Веб-скрейпинг
- SMM-агентства
- Криптомаркетинг
- Гемблинг-платформы
- Автоматизация аккаунтов
Prosox обеспечивает сетевую основу, а антидетект-браузер – маскировку на уровне браузера.
Практические сценарии применения
Арбитраж трафика
Команды используют ISP и мобильные прокси для стабильной работы рекламных аккаунтов без частых блокировок.
SEO и парсинг
Резидентские прокси позволяют собирать данные SERP в разных регионах без CAPTCHA и ограничений.
Социальные сети
Мобильные IP дают возможность безопасно управлять десятками аккаунтов Instagram и TikTok.
Партнерские сети
Каждому профилю назначается уникальный IP, что снижает вероятность связки аккаунтов между собой.
Как начать работу
- Перейти на сайт Prosox (для пользователей Undetectable подготовлен приветственный бонус в 250 бесплатных мб).
- Выбрать тип прокси.
- Пополнить баланс.
- Активировать прокси.
- Подключить их к антидетект-браузеру.
Для пользователей Undetectable доступен специальный бонус:
Промокод: undectable20 – скидка 20% на первый заказ.
Заключение
Антидетект-браузер защищает цифровой отпечаток, однако именно прокси определяют, как платформы воспринимают аккаунты на сетевом уровне.
Prosox – это не просто IP-адреса, а полноценная прокси-инфраструктура для профессионального масштабирования проектов. Большой пул IP, высокая скорость, точный геотаргетинг и разнообразие типов прокси делают его надёжным партнёром для пользователей Undetectable в 2026 году.
Если цель масштабирование без блокировок и пересечений IP, связка Undetectable + Prosox становится логичной основой любой стратегии мультиаккаунтинга.