Proxy-N-VPN – обзор прокси сервиса

Устали от использования бесплатных или ненадежных прокси? Предлагаем вам ознакомиться с возможностями Proxy-n-VPN и убедиться, что услуга требует умеренной платы за высокое качество услуг. При этом размер комиссии может быть уменьшен еще на 10%!

Заказчики сервиса часто условно делят прокси-услуги на недорогие и качественные, но дорогие. Этот вывод аргументируется известной фразой «за качество надо платить», но в данном случае все не так очевидно. Крупные провайдеры за счет большого объема имеют возможность снижать цены при сохранении высокого качества услуг и технической поддержки. Сегодня мы представим один из таких сервисов — Proxy-n-VPN.

Условия получения сервисного бонуса

Начнем описание возможностей Proxy-n-VPN с самого приятного для пользователей. И без того невысокие цены на услугу лично для вас могут быть дополнительно снижены! В этой части предложение для рынка очень щедрое, и вам нужно всего лишь сделать следующее:

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Введите промокод Undetectable в соответствующее поле

После этого вы получите постоянную скидку 10% на все услуги Proxy-n-VPN. Обратите внимание на постоянный характер скидки, ведь большинство конкурентов провайдера распространяют ее только на первый заказ.

Proxy-n-VPN – просто, недорого и надежно

Помимо вышеперечисленного предубеждения против качественных прокси, есть еще одно: У продвинутых сервисов есть личный кабинет, панель управления очень сложная, приходится выяснять и заполнять массу ненужных параметров. На практике, как показывает пример Proxy-n-VPN, это тоже не так. Панель управления на сайте сервиса очень проста, к тому же заказанные услуги активируются быстро, пользователю не приходится пребывать в состоянии неопределенности и ожидания.

Компания также не сомневается в качестве собственных услуг, поэтому предоставляет 3-х дневную гарантию возврата денег. Высокая надежность обеспечивается работой на базе дата-центров в США и Канаде, десяти странах Европы, Израиле, Японии, Бразилии.

Другие преимущества Proxy-n-VPN, которые чаще всего отмечают в отзывах пользователи:

Надежная круглосуточная поддержка клиентов, быстрый доступ к человеку-оператору

Сервис работает 24 часа, 7 дней в неделю круглый год

Скорость соединения 1000 Мбит/с

Нет ограничений по объему трафика, количеству запросов

Несовместимые IP-адреса — компания заботится о том, чтобы IP-адреса были равномерно распределены в общем адресном пространстве, что делает невозможным блокировку по диапазону.

В зависимости от поставленной задачи вы можете заказать приватные (2.35$ в месяц), общие (11.00$ в месяц) прокси и прокси для социальных сетей (2.8$ в месяц). Как видите, цены невысокие, а система работает с гарантией качества, поддержкой всех браузеров, протоколов HTTP/HTTPS и так далее.

Как ввести параметры прокси от Proxy-n-VPN в Неопределяемые профили браузера

В браузере Undetectable, как и в любом другом софте для анонимной работы в интернете, нужно вводить данные серверов-посредников. Необходимая информация — хост (адрес), порт и тип, а также логин и пароль для входа на сервер. В браузере Undetectable эти параметры можно вводить как пакетом, так и по отдельности. Во втором случае в окне настроек профиля выберите элемент «Прокси», а затем введите необходимые параметры в соответствующие поля.

Для пакетного ввода необходимо подготовить форматированный текстовый файл со списком серверов и их параметрами. Удобным инструментом для этого является Proxy Manager, который готов сгенерировать образец файла шаблона. На примере не сложно указать нужные параметры через знак разделителя для многих прокси, а затем ввести данные в профили браузера Undetectable нажатием одной кнопки.