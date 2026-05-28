Proxy001 — обзор прокси-сервиса

Proxy001 — поставщик высококачественных резидентных прокси-IP-адресов, предлагающий 100% аутентичные резидентные прокси-IP-адреса с ресурсами, охватывающими более 200 стран и регионов, и списком из более чем 100 миллионов ресурсов.

Настраивается по стране/штату/провинции/городу и поддерживает выбор типа сессии (фиксированная или ротируемая). Независимо от того, используются ли резидентные IP-адреса, динамические или статические IP-адреса, он полностью удовлетворяет потребности различных сценариев.

Подлинные резидентные IP-адреса поступают от легальных операторов, обладают высокой степенью чистоты и анонимности, эффективно избегая рисков, связанных с контролем платформы, и исключая опасения по поводу блокировки IP-адресов.

Легко адаптируется для работы с несколькими магазинами Amazon, глобальных маркетинговых исследований или управления аккаунтами в социальных сетях, предоставляя пользователям первоклассные услуги, полную анонимность и безопасность.

Преимущества Proxy001

100% подлинные резидентные IP-адреса, чистые и безопасные. Поддержка бесплатного тестирования.

Более 100 миллионов IP-ресурсов, доступных в более чем 200 странах и регионах.

99% успешных подключений, поддержка фильтрации по стране, интернет-провайдеру и почтовому индексу, быстро и эффективно.

Баланс не имеет срока действия и может быть использован по мере необходимости в любое время.

За недействительные IP-адреса комиссия не взимается, вы можете пользоваться расширенным сервисом IP-прокси с высокой производительностью и экономичностью.

Несколько тарифных планов, оплата только за ГБ, широкий выбор способов оплаты.

Виды прокси у Proxy001

Резидентные прокси: от 0,55 $/ГБ

Статические резидентные прокси: 0,17 $/IP/день

Безлимитные резидентные прокси: 35 $/день

Статические прокси дата-центров: 1,9 $/IP/месяц

Статические общие прокси: 0,6 $/IP

Реферальная программа

Зарегистрируйтесь и получите промокоды на скидки!

Пригласите друзей и получайте 5% комиссионных без каких-либо ограничений!

Шаги просты:

Зарегистрируйте аккаунт

Зарегистрируйтесь и войдите в Proxy001, затем войдите в личный кабинет.

Поделитесь ссылкой

Скопируйте свою пригласительную ссылку, чтобы поделиться ею с друзьями. Получите информацию о приглашении.

Получайте комиссию

Когда друзья используют вашу ссылку для пополнения счета и совершения покупок, вы можете получать 5% комиссионных.

Контакты

Для бесплатного тестирования или индивидуальной настройки свяжитесь с нами: