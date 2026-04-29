Proxyline - обзор прокси сервиса

Proxyline - сервис индивидуальных прокси для безопасности и автоматизации

Proxyline занимает прочное место на рынке аренды персональных прокси-серверов, предлагая решения для различных задач. Платформа предоставляет индивидуальные IP-адреса для одного пользователя, что обеспечивает высокую скорость работы и снижает риск блокировок.

В этом обзоре мы подробно разберем возможности Proxyline, географию покрытия, тарифную сетку и способы сэкономить на покупке.

Что представляет собой Proxyline

Сервис специализируется на продаже индивидуальных прокси с поддержкой протоколов HTTP, SOCKS5 и MTProto. Пользователь может гибко настроить заказ: выбрать конкретную страну, тип сети и срок аренды (от нескольких дней до нескольких месяцев).

Ключевой акцент Proxyline делает на автоматизации и стабильности. Инфраструктура сервиса позволяет выдавать IP-адреса мгновенно после оплаты, а автоматическое продление и функциональный API делают его удобным для долгосрочных бизнес-проектов. Все прокси являются анонимными, не ведут логи и обеспечивают скорость соединения до 100 Мбит/с.

Типы прокси: гибкость под любые цели

Proxyline предлагает три основных направления, каждое из которых оптимизировано под конкретные сценарии использования.

Индивидуальные IPv4 прокси

Самый популярный тип. IPv4 адреса универсальны и подходят для любых сайтов и сервисов. Их используют для работы в социальных сетях (Instagram, Facebook, TikTok), мессенджерах, онлайн-играх и рекламных кабинетах. Благодаря тому, что IP выдается в одни руки, вы защищены от «соседства» со спамерами.

Индивидуальные IPv6 прокси

Экономичное решение для платформ, поддерживающих этот протокол (например, Facebook, Instagram, Google, YouTube). IPv6 прокси от Proxyline стоят значительно дешевле IPv4, что позволяет массово регистрировать аккаунты или вести автоматизированную деятельность при минимальных затратах.

Общие (Shared) прокси

Общими прокси пользуются одновременно до 3-х человек. Это промежуточный вариант между публичными и индивидуальными адресами: они гораздо стабильнее бесплатных, но стоят дешевле персональных. Подходят для задач, где не требуется максимальный уровень траста.

География и зона покрытия

Proxyline обладает одной из самых широких сетей покрытия в мире. На текущий момент пользователям доступны:

более 50 стран , включая Украину, США, страны Европы, Азию и Латинскую Америку;

, включая Украину, США, страны Европы, Азию и Латинскую Америку; выбор города и подсети — при заказе вы можете указать предпочтительную локацию, что критично для обхода региональных ограничений или локального SEO-мониторинга;

— при заказе вы можете указать предпочтительную локацию, что критично для обхода региональных ограничений или локального SEO-мониторинга; огромный пул подсетей — более 400 различных подсетей, что минимизирует риск бана всей сетки аккаунтов при обнаружении одного IP.

Технические преимущества сервиса

Proxyline выделяется на фоне конкурентов за счет ряда технологических решений:

Двойной протокол — каждый прокси одновременно поддерживает HTTP(s) и SOCKS5. Переключение происходит автоматически без смены порта. Поддержка MTProto — помимо стандартных протоколов, сервис предлагает поддержку MTProto. Это идеальное решение для стабильной работы с Telegram, обеспечивающее высокую скорость и надежный обход ограничений мессенджера. Высокая скорость — магистральные каналы до 100 Мбит/с обеспечивают комфортную работу даже с тяжелым контентом или видео. Привязка по IP или логину — вы можете авторизоваться через логин/пароль или добавить свой статический IP в White-list для беспарольного доступа. Удобный API — для разработчиков доступна документация, позволяющая автоматизировать покупку, продление и выгрузку списка прокси в сторонний софт. Мгновенная замена — в течение 24 часов после покупки возможен автоматический возврат или замена прокси, если адрес вам не подошел.

Тарифы, акции и промокоды

Ценовая политика Proxyline — одна из самых гибких на рынке. Стоимость зависит от выбранной страны и количества адресов (оптом всегда дешевле).

IPv4 — до одного доллара за адрес. IPv6 — от 0.09 USD за один IP. Скидки — чем больше прокси в заказе и чем дольше срок аренды, тем ниже цена за 1 IP.

Как получить скидку?

Оптовые заказы — при покупке от 100 адресов цена снижается минимум на 5% по промокоду OPTOMSALEMORE. Партнерская программа — вы можете получать 10% отчислений с каждого платежа привлеченного клиента пожизненно.

Кому подойдет Proxyline

Telegram-маркетологам — поддержка протокола MTProto делает работу в мессенджере максимально стабильной. Арбитражникам и таргетологам — для безопасной работы с рекламными сетями и антидетект-браузерами. SMM-специалистам — для массфолловинга, масслайкинга и управления сетками аккаунтов. SEO-оптимизаторам — для парсинга поисковой выдачи через специализированные инструменты. Геймерам — для многооконного режима в онлайн-играх и снижения пинга.

Как начать работу: пошаговая инструкция

Запуск прокси занимает не более 2-х минут:

Регистрация — перейдите на сайт Proxyline.net и создайте аккаунт (нужен только email). Настройка заказа — в личном кабинете выберите «Купить», укажите тип (IPv4/IPv6), страну, количество и срок. Не забудьте ввести свой купон на 5%. Оплата — сервис принимает карты, криптовалюты (USDT, BTC), электронные кошельки и банковские переводы. Получение данных — сразу после оплаты прокси появятся в разделе «Мои прокси». Вы можете выгрузить их списком в формате TXT или CSV. Поддержка — если возникли вопросы, круглосуточный онлайн-чат на сайте отвечает в течение 1–3 минут.

Proxyline — это надежный сервис для тех, кому нужны чистые персональные IP с гарантией работы. Наличие поддержки MTProto, честная партнерская программа 10% и возможность использовать промокод OPTOMSALEMORE делают сервис отличным выбором как для новичков, так и для профи.

