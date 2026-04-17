Proxyon - обзор прокси сервиса

Proxyon: Более разумный способ сбора данных в 2026 году

Proxyon — это сервис прокси-серверов с оплатой по факту использования, созданный для веб-скрейпинга, автоматизации и сбора данных. Никаких подписок, никаких контрактов, просто внесите средства и начните работать.

Большинство прокси-сервисов навязывают вам ежемесячные тарифные планы, независимо от того, нужны они вам или нет. Proxyon работает иначе. Вы вносите средства, выбираете тип прокси и мгновенно получаете учетные данные. Никакой проверки личности, никакого периода ожидания, никаких потраченных впустую средств на трафик, который вы никогда не использовали.

Платформа охватывает резидентные, датацентровые и IPv6-прокси в одном интерфейсе с доступом к API, поддержкой HTTP и SOCKS5, а также таргетингом на уровне городов в более чем 150 странах.

Что такое Proxyon?

Proxyon создан для тех, кто регулярно работает с данными, но не хочет ежемесячно оплачивать подписку. Разработчики получают удобный доступ к API для создания конвейеров сбора данных без необходимости разбираться со сложными панелями мониторинга. Специалисты по SEO получают возможность геотаргетинга на уровне городов для точного отслеживания результатов поиска в локальной сети.

Аналитики данных получают IP-адреса, защищенные от ботов на сайтах электронной коммерции и маркетплейсах. Маркетологи получают широкое географическое покрытие для проверки рекламы и исследования конкурентов, не оплачивая регионы, с которыми они никогда не работают.

Настройка проста. Вы создаете учетную запись на Proxyon, вносите средства и сразу же начинаете отправлять запросы. Никакой длительной процедуры регистрации и одобрения. Если использование прокси меняется от месяца к месяцу, модель оплаты по мере использования просто более разумна.

Типы прокси

Резидентные прокси-серверы - работают с реальных устройств и подключены к реальным интернет-провайдерам. Веб-сайты рассматривают их как органический трафик, что обеспечивает высокий процент успеха на платформах с агрессивным обнаружением ботов. Они хорошо подходят для сбора данных, мониторинга цен, отслеживания результатов поиска и управления учетными записями. Охват 150 стран с таргетингом на уровне городов и неограниченным трафиком. Цены начинаются от 1,75 долларов США за ГБ .

Прокси-серверы IPv6 - предоставляют доступ к миллиардам адресов по цене 0,03 доллара за IP-адрес. Когда масштабируемость является основным требованием, а стоимость IP-адреса должна оставаться низкой, IPv6 — это практичный вариант для крупномасштабных автоматизированных рабочих процессов.

Цены Proxyon

Proxyon работает по модели пополнения счета без ежемесячных обязательств. Вы пополняете баланс и снимаете средства по мере использования. Ничего не истекает, ничего не продлевается автоматически, и вы никогда не платите за трафик, который не использовали.

Стоимость резидентных прокси составляет 1,75 $/ГБ, прокси дата-центров — 0,30 $ за IP-адрес, а прокси IPv6 — 0,03 $ за IP-адрес.

Бонусы и промокоды

Proxyon также предлагает промокод - “UNDETECTABLE10” - для новых пользователей, который дает скидку на первый депозит.

Это означает, что вы получаете больший бюджет на прокси с первого дня, что полезно, когда вы хотите должным образом протестировать сервис на разных типах прокси, прежде чем решить, куда вложить больше денег. Промокод можно использовать на сайте Proxyon при регистрации.

Заключительные мысли

Proxyon устраняет факторы, замедляющие работу прокси-сервисов. Никаких подписок, проверок личности, никаких тарифных планов, призванных подтолкнуть вас к более дорогому варианту.

Три типа прокси, охватывающие наиболее распространенные сценарии использования, глобальное покрытие с точным географическим таргетингом и модель оплаты по мере использования, которая действительно соответствует тому, как большинство разработчиков и команд используют прокси на практике.

