ProxyShare - обзор прокси сервиса

ProxyShare — ведущий поставщик услуг резидентных и SOCKS5-прокси, предлагающий сеть прокси-серверов, созданную на основе этических принципов, с более чем 75 миллионами резидентных IP-адресов в более чем 195 странах и городах.

ProxyShare предлагает решения для компаний и разработчиков по всему миру, такие как веб-скрапинг, маркетинговые исследования и проверка рекламы.

Основные характеристики

Разветвленная сеть: более 75 миллионов резидентных IP-адресов в более чем 195 регионах (например, США, Канада, Германия).

Высокая надежность: до 99,9% времени бесперебойной работы со статическими резидентными прокси для стабильного соединения.

Гибкие типы: сменные/статичные резидентные прокси, неограниченное количество резидентных прокси, статические прокси-серверы дата-центров и прокси-серверы интернет-провайдеров с длительным сроком действия.

Удобная панель управления: простое управление настройками (проверка списка IP-адресов, ротация, изменение геолокации и т. д.).

Глобальное покрытие: прокси-серверы в Европе, Азии, Америке и Африке для доступа к локализованному контенту. Безопасный просмотр: прокси-серверы, работающие на реальных устройствах пользователей, снижают вероятность CAPTCHA/блокировки IP-адресов, обеспечивая анонимность.

Круглосуточная поддержка: круглосуточная помощь от специализированной команды.

Преимущества

IP-адреса, полученные с соблюдением этических норм и соответствующие юридическим и этическим стандартам.

Комплексный геотаргетинг по более чем 195 локациям.

Снижение риска блокировки IP-адресов/блокировки CAPTCHA благодаря реальным устройствам и ротации.

Интуитивно понятный интерфейс для пользователей с ограниченными техническими навыками.

Гибкие тарифы (оплата по факту использования, подписка) для различных потребностей/бюджетов.

ProxyShare — это надежный сервис для сбора данных по всему миру и безопасного просмотра веб-страниц с обширной этичной сетью, удобными инструментами и надежной поддержкой.