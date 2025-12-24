ProxyUniverse - обзор прокси сервиса

О компании ProxyUniverse - ваш надёжный поставщик резидентских и IPv4 прокси

ProxyUniverse — это международный сервис, предоставляющий резидентские и датацентровые IPv4-прокси для безопасной, стабильной и анонимной работы в сети. Мы предлагаем решения для бизнеса, автоматизации, маркетинга и многопоточной работы с аккаунтами.

Резидентские прокси — подключение с IP реальных пользователей

Что такое резидентские прокси

Резидентские прокси ProxyUniverse работают через IP-адреса реальных интернет-провайдеров, поэтому сайты и платформы воспринимают ваши подключения как обычных пользователей. Это делает работу максимально естественной и снижает риск блокировок.

Покрытие по странам

Резидентские прокси от ProxyUniverse доступны во всех странах мира. Вы можете выбрать любую локацию — от популярных направлений (США, Канада, Германия, Франция) до редких регионов (Африка, Азия, Ближний Восток, Латинская Америка).

Основные применения

Работа с антидетект-браузерами;

Управление аккаунтами и регистрациями;

Парсинг и анализ данных;

Рекламные кампании и гео-тесты;

Обход ограничений и доступ к локальному контенту.

Резидентские прокси — это выбор тех, кто хочет максимальную реалистичность и 100% приватность.

IPv4-прокси — стабильная скорость и надёжное подключение

Преимущества IPv4

Наши датацентровые IPv4-прокси обеспечивают высокую скорость (до 1 Gbit/s), стабильное соединение и анонимность.

Каждый IP уникален и предоставляется в формате логин:пароль@IP:порт.

География IPv4

Мы предоставляем IPv4-прокси в 47 странах, включая США, Великобританию, Канаду, Германию, Францию, Нидерланды, Польшу, Сингапур и другие.

Протоколы

Поддерживаемые форматы:

HTTP

SOCKS5

Применение IPv4-прокси

Автоматизация процессов;

Массовые запросы и многопоточность;

Работа с API и ботами;

Тестирование и аналитика.

Удобная выдача и управление

Прокси активируются в течение 1–10 минут после оплаты.

Для популярных стран активация мгновенная, для редких направлений — чуть дольше, но всегда в пределах заявленного времени.

Вы можете управлять своими прокси через удобную панель, где доступны функции продления, замены и мониторинга подключения.

Почему выбирают ProxyUniverse

Наши сильные стороны

Резидентские прокси со 100% мировым покрытием ;

; IPv4-прокси в 47 странах ;

; Пропускная способность — до 1 Gbit/s;

Полная анонимность и приватность;

Мгновенная выдача и стабильность;

Совместимость с антидетект-браузерами;

Поддержка 24/7.

Партнёрская программа

ProxyUniverse сотрудничает с реселлерами, разработчиками и агентствами. Мы предлагаем партнёрам:

Персональные скидки и бонусы;

Доступ к API;

Совместные акции и кросс-промо;

Быструю интеграцию и поддержку.

Заключение

ProxyUniverse — это ваш ключ к стабильной, безопасной и анонимной работе в интернете. Независимо от задач — будь то автоматизация, маркетинг или тестирование — наши прокси обеспечат скорость, качество и надёжность.