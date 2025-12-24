ProxyUniverse - обзор прокси сервиса
О компании ProxyUniverse - ваш надёжный поставщик резидентских и IPv4 прокси
ProxyUniverse — это международный сервис, предоставляющий резидентские и датацентровые IPv4-прокси для безопасной, стабильной и анонимной работы в сети. Мы предлагаем решения для бизнеса, автоматизации, маркетинга и многопоточной работы с аккаунтами.
Резидентские прокси — подключение с IP реальных пользователей
Что такое резидентские прокси
Резидентские прокси ProxyUniverse работают через IP-адреса реальных интернет-провайдеров, поэтому сайты и платформы воспринимают ваши подключения как обычных пользователей. Это делает работу максимально естественной и снижает риск блокировок.
Покрытие по странам
Резидентские прокси от ProxyUniverse доступны во всех странах мира. Вы можете выбрать любую локацию — от популярных направлений (США, Канада, Германия, Франция) до редких регионов (Африка, Азия, Ближний Восток, Латинская Америка).
Основные применения
- Работа с антидетект-браузерами;
- Управление аккаунтами и регистрациями;
- Парсинг и анализ данных;
- Рекламные кампании и гео-тесты;
- Обход ограничений и доступ к локальному контенту.
Резидентские прокси — это выбор тех, кто хочет максимальную реалистичность и 100% приватность.
IPv4-прокси — стабильная скорость и надёжное подключение
Преимущества IPv4
Наши датацентровые IPv4-прокси обеспечивают высокую скорость (до 1 Gbit/s), стабильное соединение и анонимность.
Каждый IP уникален и предоставляется в формате логин:пароль@IP:порт.
География IPv4
Мы предоставляем IPv4-прокси в 47 странах, включая США, Великобританию, Канаду, Германию, Францию, Нидерланды, Польшу, Сингапур и другие.
Протоколы
Поддерживаемые форматы:
- HTTP
- SOCKS5
Применение IPv4-прокси
- Автоматизация процессов;
- Массовые запросы и многопоточность;
- Работа с API и ботами;
- Тестирование и аналитика.
Удобная выдача и управление
Прокси активируются в течение 1–10 минут после оплаты.
Для популярных стран активация мгновенная, для редких направлений — чуть дольше, но всегда в пределах заявленного времени.
Вы можете управлять своими прокси через удобную панель, где доступны функции продления, замены и мониторинга подключения.
Почему выбирают ProxyUniverse
Наши сильные стороны
- Резидентские прокси со 100% мировым покрытием;
- IPv4-прокси в 47 странах;
- Пропускная способность — до 1 Gbit/s;
- Полная анонимность и приватность;
- Мгновенная выдача и стабильность;
- Совместимость с антидетект-браузерами;
- Поддержка 24/7.
Партнёрская программа
ProxyUniverse сотрудничает с реселлерами, разработчиками и агентствами. Мы предлагаем партнёрам:
- Персональные скидки и бонусы;
- Доступ к API;
- Совместные акции и кросс-промо;
- Быструю интеграцию и поддержку.
Заключение
ProxyUniverse — это ваш ключ к стабильной, безопасной и анонимной работе в интернете. Независимо от задач — будь то автоматизация, маркетинг или тестирование — наши прокси обеспечат скорость, качество и надёжность.