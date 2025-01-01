ProxyWing - обзор прокси сервиса

ProxyWing — провайдер премиальных приватных прокси, предлагающий высокоскоростные ISP, датацентр и резидентские прокси с глобальным покрытием (более 190 стран) и гибкой тарифной политикой.

Преимущества Proxywing:

1. Разнообразие типов прокси.

Мы предлагаем резидентские, датацентр и ISP прокси. Что позволяет закрыть любые потребности наших клиентов.

2. Высокая скорость и стабильность.

Всё время, что Proxywing существует на рынке, мы развиваем нашу серверную инфраструктуру. Работаем над тем, чтобы наши прокси могли выдерживать серьезные нагрузки и обеспечивать высокую скорость и минимальные задержки.

3. Круглосуточная поддержка.

Если у вас возникнет любая техническая проблема или просто вопрос по настройке – мы всегда готовы быстро и профессионально помочь вам. Мы понимаем, насколько критично быстро решать вопросы, наша команда поддержки доступна в любое время.

4. Гибкие цены.

Не важно, начинающий пользователь, которому нужно несколько прокси, или крупная команда, которой нужны тысячи IP-адресов одновременно. У нас вы сможете найти любые пакеты прокси. Не менее важной является возможность приобрести резидентские прокси, которые не истекают и позволяют платить, только за потраченный вами трафик.

5. Удобный сайт и личный кабинет.

Мы предоставляем множество бесплатных решений, например тестер прокси, позволяет проверить работоспособность ваших прокси. А форматер изменить формат прокси на удобный. В личном кабинете вы можете выбрать и быстро оплатить любые прокси, используя множество методов оплаты. После оплаты, в карточке продукта, вы можете изменить протокол прокси на HTTP или SOCKS5.

ProxyWing отлично подходит для веб-скрапинга, SEO‑продвижения, арбитража трафика и управления несколькими аккаунтами, обеспечивая эффективность и безопасность онлайн-задач.

Типы Прокси

Резидентские. Выберите этот вариант, если вам нужны реальные IP-адреса провайдеров или специфичная геолокация вплоть до города в более чем 190 странах. Оплата за потраченный трафик, который не сгорает.

ISP. Статические IP-адреса от реальных интернет-провайдеров. Частные прокси с гарантированным аптаймом в 99%. Такие прокси помогают сохранить вашу идентичность неизменной в течение длительного времени, идеально для работы с социальными сетями.

Датацентр прокси отличный выбор, когда важны скорость, низкая стоимость и большие пулы IP-адресов (например, для парсинга данных). Все наши прокси индивидуальные, что повышает вашу безопасность и конфиденциальность.

Какой тип прокси-сервера выбрать?

Доступ к контенту с географическими ограничениями. Для стриминговых площадок или сайтов, привязанных к региону, отлично подойдут датацентр прокси с высокой скоростью и неограниченным трафиком.

Максимальная конфиденциальность и анонимность. Резидентские прокси, которые меняют IP-адреса, снижают возможность связи между запросами.

Просмотр веб-страниц в путешествиях. Если нужный сайт блокирует иностранные IP-адреса, подключитесь через резидентские прокси из нужной страны (доступно более 190), чтобы выглядеть так, как будто вы находитесь дома.

Масштабный сбор данных. При выполнении большого объема запросов вам могут подойти датацентр прокси, а для более чувствительных сайтов резиденсткие прокси, меняющие IP-адрес в зависимости от запроса, что помогает свести к минимуму количество блокировок.

Корпоративные прокси и настройки фильтрации трафика. Предоставьте сотрудникам прокси-серверы и разрешите доступ к вашим серверам только с этих IP-адресов, чтобы снизить риск. Подойдут статические, экономичные датацентр прокси от ProxyWing.

Проверка рекламы. Выберите прокси в целевом регионе, чтобы найти и просмотреть ваши объявления в Google, Facebook или YouTube, проверив место размещения, язык, валюту и таргетинг. Лучшим решением будут резидентские или ISP прокси.

Цены

Резидентские прокси от 2.5$ за гигабайт трафика, также мы предоставляем большие скидки за оптовые покупки!

ISP прокси от 2.5$ за IP-адрес в месяц, а при покупке от 50 штук цена начинается с 1.8$ в месяц. Дополнительные скидки при больших покупках.

Датацентр прокси с большим выбором локаций, включая микс пакеты с IP-адресами разных стран, цены от 0.87$ за 1 прокси в месяц.

Proxywing поддерживает множество методов оплаты без верификации по паспорту, включая PayPal, кредитные карты, карты стран СНГ и криптовалюты (более 12 монет в разных сетях)

Как купить и настроить прокси в антидетект-браузере Undetectable.

Выбор прокси.

Зарегистрируйтесь на сайте ProxyWing. Укажите почту, Имя, Фамилию и придумайте пароль.

Выберите тип прокси. Самым простым вариантом, чтобы понять, как работать с прокси, будет датацентр прокси. Но если вы знаете, что вам нужны более анонимные варианты, то рассмотрите резидентские или ISP - IP-адреса.

Оплатите созданный счет любым удобным способом, вы можете воспользоваться картой, криптовалютой или PayPal.

Перейдите в карточку товара и скопируйте прокси.

Создание профиля.

Скачайте антидетект-браузер Undetectable.

Нажмите «Новый профиль».

Введите название профиля и перейдите в раздел настройки прокси. Скопируйте данные из карточки продукта на сайте ProxyWing и вставьте в поле прокси.

Запустите созданный профиль и проверьте, изменился ли ваш IP-адрес, для этого воспользуйтесь любым онлайн-чекером.

Заключение

Для нас очень важно, чтобы безопасность в сети стала приоритетом для большего количества людей. Именно поэтому мы стремимся предоставить лучшее качество прокси и бесперебойную работу. Для управления несколькими аккаунтами в социальных сетях, тестирования рекламы и простого использования интернета прокси с хорошим антидетект-браузером лучшее решение.