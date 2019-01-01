SOAX – обзор прокси сервиса – Партнер Undetectable Браузера

SOAX – обзор прокси сервиса – Партнер Undetectable БраузераПерейти на сайт партнёра
SOAX — отмеченный наградами прокси-провайдер с большой глобальной сетью IP-адресов. SOAX завоевал несколько наград с момента своего создания в 2019 году и неизменно получает высокие оценки пользователей на таких сайтах, как Trustpilot и [G2](https:/ /www.g2.com/products/soax/reviews).
SOAX предлагает жилые, мобильные, центры обработки данных и прокси-серверы интернет-провайдеров с IP-адресами в 195 странах. Прокси-серверы SOAX в основном используются для мониторинга цен, исследований рынка и очистки веб-сайтов, хотя они предлагают гибкую и удобную панель управления и доступ к API для настройки управления прокси-сервером в соответствии с вашими потребностями.
Преимущества SOAX
Хотя SOAX существует меньше времени, чем некоторые другие провайдеры прокси, мы обнаружили, что они являются серьезным конкурентом более авторитетным брендам. SOAX имеет ряд преимуществ перед другими поставщиками.
- Диапазон типов прокси - мобильный, резидентный, ISP и datacenter прокси доступны с большим количеством IP-адреса для каждого
- Быстрые и надежные соединения с вероятностью успеха 99,5%.
- Точный геотаргетинг позволяет выбрать не только страну, но также город и провайдера вашего прокси-соединения.
- Удобная панель управления, позволяющая настроить использование прокси-сервера.
- Настраиваемые параметры для выбора между ротацией IP-адресов или закрепленными сеансами.
- Широкая сеть прокси-серверов, охватывающая 195 стран.
- IP-адреса, полученные с соблюдением этических норм: SOAX сотрудничает с WEDF и стремится соблюдать нормативные требования.
- Поддержка клиентов осуществляется командой экспертов с высокой скоростью ответа — вы можете связаться со службой поддержки SOAX через чат, электронную почту, телефон или Telegram.
- Прокси-сервис с высоким рейтингом: рейтинг 4,9/5 на G2 и 4,4 на Trustpilot.
Недостатки SOAX
- В отличие от некоторых других провайдеров прокси-серверов, SOAX не имеет расширения для браузера или мобильного приложения.
- Клиенты могут столкнуться с более медленным соединением при использовании прокси-серверов в отдаленных регионах некоторых регионов Африки.
- SOAX дороже, чем у некоторых других провайдеров: их планы начинаются от 99 долларов в месяц, хотя мы также обнаружили, что у SOAX более простая и прозрачная ценовая политика, чем у других провайдеров.
Заключение
Хотя SOAX, возможно, не самый дешевый поставщик прокси на рынке, их прокси хорошо работают для предприятий, которым требуется надежный парсинг веб-страниц с минимальными перебоями и для которых соблюдение законодательства (например, GDPR) не подлежит обсуждению.
Всего за несколько лет SOAX превратился в одного из ведущих поставщиков прокси-серверов, даже по сравнению с более авторитетными конкурентами. SOAX — хороший выбор для тех, кто ищет резидентные прокси с высокой точностью и стабильностью геотаргетинга.