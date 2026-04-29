Space Proxy - обзор прокси сервиса

Space Proxy - сервис приватных прокси для арбитража, SMM и онлайн-игр

В поиске надежных прокси пользователи часто сталкиваются с выбором: либо дорого, либо нестабильно.

Space Proxy ломает этот стереотип, предлагая гибкую систему аренды, где даже один качественный IP-адрес обходится в символическую сумму. Сервис ориентирован на тех, кто ценит автоматизацию и не хочет переплачивать за лишние дни аренды, когда задача требует всего неделю работы.

В этом материале мы разберем технические преимущества сервиса, выясним, почему их выбирают специалисты разных ниш, и как получить максимальную выгоду при покупке.

Технические возможности и инфраструктура

Главное отличие Space Proxy от конкурентов — максимальная автоматизация процессов. Здесь не нужно ждать ответа оператора или ручной модерации заказа: активация адресов происходит мгновенно.

Производительность и протоколы

Все серверы Space Proxy базируются на современном оборудовании в дата-центрах. Это обеспечивает пропускную способность каналов до 100 Мбит/с и минимальные задержки Сервис не ограничивает объем трафика, что позволяет использовать его для парсинга мультимедийного контента, стриминга или высокочастотных запросов.

Важные технические особенности для профессионалов:

Универсальный стек — каждый купленный IP поддерживает одновременную работу по протоколам HTTP(S) и SOCKS5. Протокол MTProto — сервис предлагает выделенные MTProto-прокси. Это специализированное решение для обхода самых сложных блокировок, гарантирующее моментальную доставку сообщений и стабильность работы ботов. Стабильность потоков — сервис поддерживает до 2000 параллельных потоков на одну покупку, что делает его фаворитом среди разработчиков парсеров и софта для автоматизации.

Глобальный охват и управление пулами

География сервиса охватывает более 50 стран, включая Украину, США, страны Евросоюза и Азию.

Space Proxy предоставляет доступ к 400+ уникальным подсетям.

Для профессионалов доступна функция ручного выбора IP: в личном кабинете вы можете самостоятельно отфильтровать адреса по городам или конкретным подсетям, что критично для диверсификации рисков при массовом ведении аккаунтов.

Ассортимент адресов: решения под любой бюджет

Space Proxy сегментировал свои услуги так, чтобы каждый нашел решение под свой кошелек:

Индивидуальные IPv4 — флагманский продукт. IP выдается строго в одни руки. Это обязательный инструмент для арбитражников (Facebook, Google Ads), работы с маркетплейсами (Amazon, eBay) и управления бизнес-профилями. Экономичные IPv6 — если ваш целевой ресурс поддерживает новую версию протокола (например, Instagram, YouTube или Google), вы можете снизить расходы в 5–10 раз, сохраняя при этом приватность и скорость. Общие (Shared) IPv4 — оптимальный выбор для задач с ограниченным бюджетом. IP делится максимум между тремя пользователями.

Сценарии использования: где Space Proxy показывает лучший результат?

Благодаря своей гибкости, сервис закрывает потребности сразу нескольких категорий специалистов:

Арбитраж трафика и SMM — чистые серверные прокси позволяют создавать и «фармить» аккаунты без мгновенных банов по IP. Поддержка популярных антидетект-браузеров гарантирует бесшовную интеграцию;

— чистые серверные прокси позволяют создавать и «фармить» аккаунты без мгновенных банов по IP. Поддержка популярных антидетект-браузеров гарантирует бесшовную интеграцию; Парсинг данных и SEO — высокая скорость отклика и поддержка SOCKS5 позволяют быстро собирать данные из поисковой выдачи, мониторить цены конкурентов или проводить технический аудит сайтов;

— высокая скорость отклика и поддержка SOCKS5 позволяют быстро собирать данные из поисковой выдачи, мониторить цены конкурентов или проводить технический аудит сайтов; E-commerce и Dropshipping — работа на международных площадках требует локальных IP. Space Proxy помогает управлять десятками магазинов, избегая связок между профилями;

— работа на международных площадках требует локальных IP. Space Proxy помогает управлять десятками магазинов, избегая связок между профилями; Гейминг — геймеры используют индивидуальные прокси для доступа к закрытым бета-тестам, обхода региональных ограничений в Steam/Epic Games и создания мультиаккаунтов в MMORPG для добычи ресурсов.

Выгода и экономия: промокоды и партнерка

Space Proxy — один из самых доступных сервисов в сегменте, но продуманная система бонусов делает его еще привлекательнее.

Скидка по купону — на этапе оформления заказа обязательно используйте поле для промокода. Специальный купон OPTOMSALE100 снижает итоговую сумму в корзине на более 100 адресов. Уникальные сроки аренды — в отличие от большинства конкурентов, требующих оплаты за месяц, здесь можно купить прокси на срок от 5 дней. Это избавляет от лишних трат, если вам нужно выполнить разовую задачу. Партнерская программа 10% — у сервиса прозрачная система вознаграждений. Вы получаете 10% от всех платежей ваших рефералов пожизненно. Накопленные средства можно вывести на банковские карты, электронные кошельки или в криптовалюту (USDT, BTC).

Прозрачность и поддержка пользователей

Space Proxy выстраивает доверительные отношения с клиентами:

Гарантированный возврат — в течение 48 часов с момента покупки вы имеете право на автоматическую замену адреса или полный возврат средств. Это страховка на случай, если IP оказался в «черном списке» конкретного нишевого сайта. Круглосуточный Live-чат — техподдержка на связи 24/7. Специалисты помогут прописать настройки в браузере, прокси-чекерах или профессиональном софте. Полнофункциональный API — позволяет полностью автоматизировать жизненный цикл прокси: покупку, продление, смену протокола и экспорт списков в формате TXT или CSV.

Space Proxy — это сбалансированная экосистема, которая одинаково эффективна как для одиночных пользователей, так и для крупных команд. Наличие MTProto, гибкие сроки аренды и поддержка в гривнах делают его одним из самых рациональных решений на рынке в 2026 году.

Хотите проверить скорость? Переходите на Spaceproxy.net, активируйте свой купон и получите надежные прокси в течение пары минут!