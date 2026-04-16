Spy.House - обзор spy-сервиса
Spy.House - сервис для анализа и мониторинга рекламных креативов в форматах TikTok и Facebook, Push, Inpage.
В сфере CPA-маркетинга заимствование рабочих подходов — стандартная практика. Многие байеры берут за основу идеи конкурентов, адаптируют их и получают отличный профит. Главный вопрос: где отслеживать чужие наработки? Для этих целей существуют spy-сервисы.
Как говорил Пабло Пикассо: «Хорошие художники копируют, великие — воруют». В арбитраже трафика, где спрос на свежие креативы не иссякает, этот принцип становится основой выживания и успеха.
Что такое spy-сервис
Spy-сервис - специальная программа для поиска и мониторинга рекламных кампаний и креативов конкурентов. С его помощью рекламодатель может определить следующие элементы связки:
- Креативы
- Офферы
- Время запуска
- Актуальные связки
- Целевые страницы
Spy.House — spy-сервис мониторинга и анализа рекламных креативов TikTok и Facebook, Push, Inpage, разработанный арбитражниками для арбитражников.
Преимущества Spy.House:
- Глобальный охват: Анализируем рекламу в 185+ странах. Мы видим всё и постоянно расширяем границы.
- Миллионы идей под рукой: База из 12 млн креативов, которая обновляется ежедневно. Экономьте бюджет, внедряя уже проверенные связки.
- Умная фильтрация: Находите нужное в пару кликов с помощью 16+ точных фильтров (ГЕО, устройства, площадки).
- Все вертикали в одном месте: От гемблинга и дейтинга до нутры и E-com. Ваша ниша уже здесь.
- Ежедневное пополнение рекламной базы.
- Доступность: Тарифы под любой кошелек — от $29 до $199.
- Попробуйте бесплатно: Дарим 7 дней тестового периода для новых пользователей.
- Быстрая регистрация и поддержка от менеджера.
Spy.House помогает быстро найти идеи для рекламы без лишних усилий. Вы сможете подсмотреть, что сейчас популярно в разных направлениях, и использовать эти примеры для создания своих объявлений. Это отличный источник вдохновения и готовых образцов для работы.
С помощью Spy.House вы сможете определить:
- Ищите профитные связки: Наши алгоритмы сами найдут креативы с бешеным трафиком, которые приносят конкурентам деньги.
- Следите за трендами: Фильтруйте выдачу по датам, чтобы понимать, на какие офферы «льют» прямо сейчас.
- Изучайте путь клиента: Кликните по иконке креатива и увидите всю подноготную: от стратегии продвижения до ссылки на ленд.
- Забирайте себе: Понравился креатив или лендинг? Скачивайте их напрямую через сервис.
- Масштабируйтесь на нужные страны: Система подсветит ГЕО, на которые запущены чужие кампании.
- Оптимизируйте таргет: Узнайте, откуда идет основной трафик конкурентов — с десктопа или мобильных устройств.
Возможности Spy.House и кому он подходит
Хотите знать, что прямо сейчас заходит у конкурентов? Spy-сервис сделает всю грязную работу за вас: найдет лучшие подходы, тексты и картинки. Инструмент будет полезен всем, кто работает с трафиком, и, что самое крутое, разобраться в нем сможет даже новичок.
Хотите находить только рабочие креативы? С Spy.House это проще простого! Используйте поиск по ключам и отслеживайте время жизни объявлений — так вы сразу увидите, что приносит результат конкурентам, а что «сливает» бюджет.
Настраивайте выдачу под свои задачи: Сортируйте базу по популярности, ГЕО, устройствам или рекламным сетям. Всё под контролем — от типа браузера до операционной системы.
Узкая специализация:
- Для Facebook: выбирайте между статикой и видео.
- Для TikTok: фильтруйте ролики по длительности (короткие, средние или длинные).
Также Spy.House дает возможность скачивать лендинги конкурентов.
Spy.House позволяет определить:
Хотите знать, на чем сейчас делает деньги рынок? С Spy.House вам не нужно гадать — вы просто берете готовые рабочие связки.
Сервис покажет:
- Трендовые офферы: что «льют» прямо сейчас и какие товары в топе.
- Путь пользователя: на какие лендинги и преленды попадает аудитория.
- Настройки таргета: активные ГЕО и типы устройств (Mobile/Desktop).
- Лучшие креативы: находите самые конвертящие и прибыльные подходы.
- Источники: выбирайте рекламные сети с максимально горячим трафиком.
Spy.House — это ваш легальный чит-код в конкурентной борьбе. Анализируйте чужие инсайты, внедряйте проверенные подходы и масштабируйте свой профит.
ТАРИФЫ
Бесплатный триал на 7 дней!
ИТОГ
Чтобы не сливать бюджет впустую, обязательно дорабатывайте найденные связки: полное копирование чужих промо снижает их эффективность.
