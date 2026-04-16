Spy.House - обзор spy-сервиса

Spy.House - сервис для анализа и мониторинга рекламных креативов в форматах TikTok и Facebook, Push, Inpage.

В сфере CPA-маркетинга заимствование рабочих подходов — стандартная практика. Многие байеры берут за основу идеи конкурентов, адаптируют их и получают отличный профит. Главный вопрос: где отслеживать чужие наработки? Для этих целей существуют spy-сервисы.

Как говорил Пабло Пикассо: «Хорошие художники копируют, великие — воруют». В арбитраже трафика, где спрос на свежие креативы не иссякает, этот принцип становится основой выживания и успеха.

Что такое spy-сервис

Spy-сервис - специальная программа для поиска и мониторинга рекламных кампаний и креативов конкурентов. С его помощью рекламодатель может определить следующие элементы связки:

Креативы

Офферы

Время запуска

Актуальные связки

Целевые страницы

Spy.House — spy-сервис мониторинга и анализа рекламных креативов TikTok и Facebook, Push, Inpage, разработанный арбитражниками для арбитражников.

Преимущества Spy.House:

Глобальный охват: Анализируем рекламу в 185+ странах . Мы видим всё и постоянно расширяем границы.

Анализируем рекламу в . Мы видим всё и постоянно расширяем границы. Миллионы идей под рукой: База из 12 млн креативов , которая обновляется ежедневно. Экономьте бюджет, внедряя уже проверенные связки.

База из , которая обновляется ежедневно. Экономьте бюджет, внедряя уже проверенные связки. Умная фильтрация: Находите нужное в пару кликов с помощью 16+ точных фильтров (ГЕО, устройства, площадки).

Находите нужное в пару кликов с помощью (ГЕО, устройства, площадки). Все вертикали в одном месте: От гемблинга и дейтинга до нутры и E-com. Ваша ниша уже здесь.

От гемблинга и дейтинга до нутры и E-com. Ваша ниша уже здесь. Ежедневное пополнение рекламной базы .

. Доступность: Тарифы под любой кошелек — от $29 до $199 .

Тарифы под любой кошелек — от . Попробуйте бесплатно: Дарим 7 дней тестового периода для новых пользователей.

Дарим для новых пользователей. Быстрая регистрация и поддержка от менеджера.

Spy.House помогает быстро найти идеи для рекламы без лишних усилий. Вы сможете подсмотреть, что сейчас популярно в разных направлениях, и использовать эти примеры для создания своих объявлений. Это отличный источник вдохновения и готовых образцов для работы.

С помощью Spy.House вы сможете определить:

Ищите профитные связки: Наши алгоритмы сами найдут креативы с бешеным трафиком, которые приносят конкурентам деньги.

Наши алгоритмы сами найдут креативы с бешеным трафиком, которые приносят конкурентам деньги. Следите за трендами: Фильтруйте выдачу по датам, чтобы понимать, на какие офферы «льют» прямо сейчас.

Фильтруйте выдачу по датам, чтобы понимать, на какие офферы «льют» прямо сейчас. Изучайте путь клиента: Кликните по иконке креатива и увидите всю подноготную: от стратегии продвижения до ссылки на ленд.

Кликните по иконке креатива и увидите всю подноготную: от стратегии продвижения до ссылки на ленд. Забирайте себе: Понравился креатив или лендинг? Скачивайте их напрямую через сервис.

Понравился креатив или лендинг? Скачивайте их напрямую через сервис. Масштабируйтесь на нужные страны: Система подсветит ГЕО, на которые запущены чужие кампании.

Система подсветит ГЕО, на которые запущены чужие кампании. Оптимизируйте таргет: Узнайте, откуда идет основной трафик конкурентов — с десктопа или мобильных устройств.

Возможности Spy.House и кому он подходит

Хотите знать, что прямо сейчас заходит у конкурентов? Spy-сервис сделает всю грязную работу за вас: найдет лучшие подходы, тексты и картинки. Инструмент будет полезен всем, кто работает с трафиком, и, что самое крутое, разобраться в нем сможет даже новичок.

Хотите находить только рабочие креативы? С Spy.House это проще простого! Используйте поиск по ключам и отслеживайте время жизни объявлений — так вы сразу увидите, что приносит результат конкурентам, а что «сливает» бюджет.

Настраивайте выдачу под свои задачи: Сортируйте базу по популярности, ГЕО, устройствам или рекламным сетям. Всё под контролем — от типа браузера до операционной системы.

Узкая специализация:

Для Facebook: выбирайте между статикой и видео.

выбирайте между статикой и видео. Для TikTok: фильтруйте ролики по длительности (короткие, средние или длинные).

Также Spy.House дает возможность скачивать лендинги конкурентов.

Spy.House позволяет определить:

Хотите знать, на чем сейчас делает деньги рынок? С Spy.House вам не нужно гадать — вы просто берете готовые рабочие связки.

Сервис покажет:

Трендовые офферы: что «льют» прямо сейчас и какие товары в топе.

что «льют» прямо сейчас и какие товары в топе. Путь пользователя: на какие лендинги и преленды попадает аудитория.

на какие лендинги и преленды попадает аудитория. Настройки таргета: активные ГЕО и типы устройств (Mobile/Desktop).

активные ГЕО и типы устройств (Mobile/Desktop). Лучшие креативы: находите самые конвертящие и прибыльные подходы.

находите самые конвертящие и прибыльные подходы. Источники: выбирайте рекламные сети с максимально горячим трафиком.

Spy.House — это ваш легальный чит-код в конкурентной борьбе. Анализируйте чужие инсайты, внедряйте проверенные подходы и масштабируйте свой профит.

ТАРИФЫ

Бесплатный триал на 7 дней!

ИТОГ

Чтобы не сливать бюджет впустую, обязательно дорабатывайте найденные связки: полное копирование чужих промо снижает их эффективность. Хотите протестировать функционал? Заведите аккаунт на Spy.House, воспользовавшись кнопкой «Регистрация» вверху страницы.

