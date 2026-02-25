TIGER SMS — Виртуальные номера для SMS-верификации
TIGER SMS — Виртуальные номера для SMS-верификации: розничные и оптовые решения
В эпоху массовой цифровизации и роста онлайн-сервисов регистрация аккаунтов в соцсетях, мессенджерах, маркетплейсах и игровых платформах стала повседневной задачей. Однако почти везде требуется подтверждение по SMS-коду, а использование личного номера несёт риски: спам, утечка данных, блокировка аккаунтов по связке с одним номером.
TIGER SMS — один из лидеров рынка виртуальных номеров, который уже более 5 лет помогает миллионам пользователей безопасно и анонимно регистрироваться на любых платформах. Сервис предлагает временные мобильные номера из более чем 200 стран мира (кроме России) для получения одноразовых кодов верификации (OTP).
Как работает TIGER SMS — основные возможности
- Более 100 000 онлайн-номеров в реальном времени
- Интеграция с API: автоматизируйте прием SMS с помощью нашего API-ключа, идеально подходящего для массовых регистраций.
- Низкие цены
- Автоматический и мгновенный приём SMS
- Прием мульти-SMS
- Гибкие способы оплаты: выбирайте банковские карты, платежные системы или криптовалюту для удобного пополнения счета.
- Индивидуальные условия для оптовых покупателей
- Подробная статистика всех покупок и использованных номеров
- 24/7 поддержка (Telegram + чат на сайте)
- Политика честных возвратов — нерабочие номера заменяются, повторно не продаются
- Подключение собственных SIM-карт для поставщиков (заработок на приёме SMS)
Почему выбирают TIGER SMS
Проверенный опыт и надёжность
За годы работы платформа обслужила миллионы пользователей и выстроила прямые партнёрства с проверенными поставщиками SIM-карт. Это гарантирует стабильную работу и минимальный процент нерабочих номеров.
Глобальное покрытие
Номера доступны из 200+ стран — от США, Великобритании, Германии и Канады до Индонезии, Индии, Вьетнама, Филиппин, Турции, Бразилии и многих других. Это позволяет регистрироваться на региональных сервисах без потери качества.
Гибкие сценарии использования с прокси
TIGER SMS идеально сочетается с прокси-серверами и антидетект-браузерами, что делает его незаменимым инструментом для профессионалов:
- Массовые регистрации — создавайте сотни чистых аккаунтов в Instagram, TikTok, Telegram, Facebook, WhatsApp, Shopee и других платформах с разными IP и отпечатками устройств.
- Арбитраж трафика — запускайте рекламные кампании с чистыми аккаунтами.
- SMM и боты — автоматизируйте постинг, инвайтинг, рассылки и прогрев аккаунтов через API TIGER SMS.
- Тестирование и разработка — проверяйте приложения, боты и софт на разных гео без риска для личных данных.
- Коммерческое использование — реселлеры и разработчики софта авторегистрации получают специальные условия, white label и API-доступ.
Гибкие сценарии использования
- Розничная торговля — идеально подходит для личной регистрации, когда вам нужно от 1 до 10 учетных записей.
- Массовая регистрация — интеграция API обеспечивает полную автоматизацию (идеально подходит для разработчиков программного обеспечения для автоматической регистрации, ботов, парсеров).
- White Label — возможность запустить собственный сервис под своим брендом для реселлеров.
Финансовые преимущества
- Платите только за полученный SMS. Если код не пришёл — номер отменяется, деньги возвращаются автоматически.
- Минимальные комиссии при пополнении.
- Программа лояльности — скидки и бонусы для постоянных клиентов.
- Реферальная программа — 5% от трат привлечённых пользователей.
Как начать работу с TIGER SMS: от регистрации кабинета до создания аккаунта
- Регистрация личного кабинета Перейдите на официальный сайт TIGER SMS Нажмите кнопку «Регистрация» (в правом верхнем углу). Введите любой актуальный email и придумайте надёжный пароль. Подтвердите регистрацию — обычно занимает 10–15 секунд. После этого вы автоматически войдёте в личный кабинет.
- Пополнение баланса В личном кабинете нажмите «Пополнение» (Recharge). Выберите удобный способ: банковская карта, криптовалюта, электронные кошельки или другие варианты. Внесите небольшую сумму (от 50–100 рублей достаточно для начала). Баланс зачисляется мгновенно.
- Выбор и покупка номера Перейдите в раздел «Покупка номеров» или используйте поиск. Для Telegram введите «Telegram» в поиск — откроется специальная страница https://tiger-sms.com/cn/services/telegram. Выберите страну (например, Индонезия +62, США +1 или любую другую). Нажмите «Получить номер» — система мгновенно выдаст временный номер. Скопируйте его.
- Регистрация аккаунта Telegram Откройте приложение Telegram → «Начать общение» → «Зарегистрироваться». Вставьте скопированный номер из TIGER SMS. Нажмите «Далее» — Telegram отправит код подтверждения. Вернитесь в личный кабинет TIGER SMS → раздел «Мои номера» или «Полученные SMS». Код появится автоматически во временом промежутке от нескольких секунд до нескольких минут. Скопируйте его и введите в Telegram. Готово! Новый аккаунт создан.
Если код не пришёл в течение нужного времени — нажмите «Отменить» рядом с номером. Деньги вернутся на баланс автоматически, и вы сможете купить новый номер.
Контакты и поддержка
- Telegram поддержка: @Tigers_sms
- Telegram-бот для покупки номеров: @TigerSMSofficial_bot
- Официальный сайт: https://tiger-sms.com
Если вы занимаетесь SMM, арбитражем трафика, разработкой ботов, массовой регистрацией или просто хотите безопасно создавать новые аккаунты — TIGER SMS станет для Вас надёжным инструментом.
Регистрируйтесь и получайте максимум возможностей без риска для личных данных.