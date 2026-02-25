TIGER SMS — Виртуальные номера для SMS-верификации

В эпоху массовой цифровизации и роста онлайн-сервисов регистрация аккаунтов в соцсетях, мессенджерах, маркетплейсах и игровых платформах стала повседневной задачей. Однако почти везде требуется подтверждение по SMS-коду, а использование личного номера несёт риски: спам, утечка данных, блокировка аккаунтов по связке с одним номером.

TIGER SMS — один из лидеров рынка виртуальных номеров, который уже более 5 лет помогает миллионам пользователей безопасно и анонимно регистрироваться на любых платформах. Сервис предлагает временные мобильные номера из более чем 200 стран мира (кроме России) для получения одноразовых кодов верификации (OTP).

Как работает TIGER SMS — основные возможности

Более 100 000 онлайн-номеров в реальном времени

Интеграция с API: автоматизируйте прием SMS с помощью нашего API-ключа, идеально подходящего для массовых регистраций.

Низкие цены

Автоматический и мгновенный приём SMS

Прием мульти-SMS

Гибкие способы оплаты: выбирайте банковские карты, платежные системы или криптовалюту для удобного пополнения счета.

Индивидуальные условия для оптовых покупателей

Подробная статистика всех покупок и использованных номеров

24/7 поддержка (Telegram + чат на сайте)

Политика честных возвратов — нерабочие номера заменяются, повторно не продаются

Подключение собственных SIM-карт для поставщиков (заработок на приёме SMS)

Почему выбирают TIGER SMS

Проверенный опыт и надёжность

За годы работы платформа обслужила миллионы пользователей и выстроила прямые партнёрства с проверенными поставщиками SIM-карт. Это гарантирует стабильную работу и минимальный процент нерабочих номеров.

Глобальное покрытие

Номера доступны из 200+ стран — от США, Великобритании, Германии и Канады до Индонезии, Индии, Вьетнама, Филиппин, Турции, Бразилии и многих других. Это позволяет регистрироваться на региональных сервисах без потери качества.

Гибкие сценарии использования с прокси

TIGER SMS идеально сочетается с прокси-серверами и антидетект-браузерами, что делает его незаменимым инструментом для профессионалов:

Массовые регистрации — создавайте сотни чистых аккаунтов в Instagram, TikTok, Telegram, Facebook, WhatsApp, Shopee и других платформах с разными IP и отпечатками устройств.

Арбитраж трафика — запускайте рекламные кампании с чистыми аккаунтами.

SMM и боты — автоматизируйте постинг, инвайтинг, рассылки и прогрев аккаунтов через API TIGER SMS.

Тестирование и разработка — проверяйте приложения, боты и софт на разных гео без риска для личных данных.

Коммерческое использование — реселлеры и разработчики софта авторегистрации получают специальные условия, white label и API-доступ.

Гибкие сценарии использования

Розничная торговля — идеально подходит для личной регистрации, когда вам нужно от 1 до 10 учетных записей.

Массовая регистрация — интеграция API обеспечивает полную автоматизацию (идеально подходит для разработчиков программного обеспечения для автоматической регистрации, ботов, парсеров).

— интеграция API обеспечивает полную автоматизацию (идеально подходит для разработчиков программного обеспечения для автоматической регистрации, ботов, парсеров). White Label — возможность запустить собственный сервис под своим брендом для реселлеров.

Финансовые преимущества

Платите только за полученный SMS. Если код не пришёл — номер отменяется, деньги возвращаются автоматически.

Минимальные комиссии при пополнении.

Программа лояльности — скидки и бонусы для постоянных клиентов.

Реферальная программа — 5% от трат привлечённых пользователей.

Как начать работу с TIGER SMS: от регистрации кабинета до создания аккаунта

Регистрация личного кабинета Перейдите на официальный сайт TIGER SMS Нажмите кнопку «Регистрация» (в правом верхнем углу). Введите любой актуальный email и придумайте надёжный пароль. Подтвердите регистрацию — обычно занимает 10–15 секунд. После этого вы автоматически войдёте в личный кабинет.

Пополнение баланса В личном кабинете нажмите «Пополнение» (Recharge). Выберите удобный способ: банковская карта, криптовалюта, электронные кошельки или другие варианты. Внесите небольшую сумму (от 50–100 рублей достаточно для начала). Баланс зачисляется мгновенно.

Выбор и покупка номера Перейдите в раздел «Покупка номеров» или используйте поиск. Для Telegram введите «Telegram» в поиск — откроется специальная страница https://tiger-sms.com/cn/services/telegram. Выберите страну (например, Индонезия +62, США +1 или любую другую). Нажмите «Получить номер» — система мгновенно выдаст временный номер. Скопируйте его.

Регистрация аккаунта Telegram Откройте приложение Telegram → «Начать общение» → «Зарегистрироваться». Вставьте скопированный номер из TIGER SMS. Нажмите «Далее» — Telegram отправит код подтверждения. Вернитесь в личный кабинет TIGER SMS → раздел «Мои номера» или «Полученные SMS». Код появится автоматически во временом промежутке от нескольких секунд до нескольких минут. Скопируйте его и введите в Telegram. Готово! Новый аккаунт создан.

Если код не пришёл в течение нужного времени — нажмите «Отменить» рядом с номером. Деньги вернутся на баланс автоматически, и вы сможете купить новый номер.

Контакты и поддержка

Telegram поддержка: @Tigers_sms

Telegram-бот для покупки номеров: @TigerSMSofficial_bot

Официальный сайт: https://tiger-sms.com

Если вы занимаетесь SMM, арбитражем трафика, разработкой ботов, массовой регистрацией или просто хотите безопасно создавать новые аккаунты — TIGER SMS станет для Вас надёжным инструментом.

Регистрируйтесь и получайте максимум возможностей без риска для личных данных.