TradeProxy - обзор прокси сервиса

TradeProxy.net — Надёжная платформа по продаже официальных прокси от ведущих мировых брендов

Мы — TRADE PROXY, официальный партнёр, уполномоченный распространять прокси от крупнейших мировых поставщиков. Все прокси на сайте — оригинальные, сертифицированные, работают стабильно и заслуживают доверия.

Интерфейс системы покупки на TradeProxy.net прост и удобен в использовании

Популярные бренды прокси, доступные на TRADE PROXY по цене до 3 раз ниже оригинальной:

№1 – 9Proxy:

Резидентские прокси с ротацией IP, высокой стабильностью и быстрой скоростью подключения. Отлично подходят для работы с соцсетями, e-commerce и управления множеством аккаунтов. Поддержка протоколов HTTP/S и SOCKS5, uptime до 99.99%.

Оригинальная цена от $0.025/IP — на TradeProxy всего около трети этой стоимости.

№2 – ABC Proxy:

Высокое качество, чистые IP, поддержка более 190 стран, лёгкий выбор региона и оператора. Поддержка различных типов прокси: статические резидентские, мобильные и др.

Оригинальная цена около $0.7/GB — на TradeProxy действует большая скидка при оптовой покупке.

№3 – 922 Proxy:

Мощные SOCKS5-прокси, совместимы с Windows, Android, iOS. Более 200 миллионов резидентских IP, uptime 99.9%, скорость от 20 до 50 Мбит/с, поддержка whitelist IP.

Бизнес-тариф от $0.045/IP — на TradeProxy.net цена намного выгоднее.

№4 – Luna Proxy:

Резидентские и мобильные прокси высокой производительности, идеальны для автоматизации и web scraping. Uptime более 99.9%, удобный выбор IP по стране или городу.

Цена от $0.77/GB — при покупке через TradeProxy экономия до 70%.

№5 – Pia Proxy:

Гибкий прокси-сервис, поддержка HTTP/S и SOCKS5, высокая безопасность, лёгкая интеграция в ПО. Более 350 миллионов IP, поддержка session persistence и плановой ротации.

Тариф SOCKS5 от $0.05/IP — при покупке через TradeProxy цена меньше трети от оригинальной.

Мы постоянно обновляем склад прокси в соответствии с рыночными тенденциями и предлагаем выбор по странам, регионам, ASN, провайдерам — под любые задачи.

Гибкая оплата — мгновенное получение CDKey

Поддерживаются платежи в криптовалютах: USDT, ETH, BTC и других

Прокси доставляются мгновенно по электронной почте или отображаются в истории заказов на Trade Proxy

Как пополнить прокси с помощью CDKey на Trade Proxy

Процесс пополнения очень простой и позволяет мгновенно активировать прокси всего за несколько шагов

Шаг 1: После покупки вы получите CDKey (код пополнения) на email или в разделе «История заказов» на TradeProxy.net

Шаг 2: Перейдите на официальный сайт бренда прокси, который вы приобрели, войдите в ранее созданный вами аккаунт и используйте функцию «Пополнить» (Top-Up), чтобы ввести ваш CDKey.

Создавать новый аккаунт не нужно, просто используйте уже существующий.

Важно: У каждого бренда свой процесс пополнения — внимательно ознакомьтесь с инструкцией

Реальный пример — Почему стоит выбрать Trade Proxy для покупки 9Proxy

9Proxy — это надёжный международный бренд ротационных прокси, предлагающий стабильные и быстрые резидентские IP для масштабного управления аккаунтами, автоматизации, массовой регистрации, продвижения, тестирования продуктов и других задач. Прокси поддерживают протоколы HTTP/S и SOCKS5, что обеспечивает гибкость и лёгкую интеграцию.

Цена при покупке напрямую на официальном сайте 9Proxy:

20 USD / 100 IP - то есть около 0.2 USD за IP при покупке в розницу или напрямую с сайта 9Proxy.

Цена при покупке через Trade Proxy:

Всего от 5 USD / 100 IP — то есть 0.05 USD за IP, что в 4 раза дешевле по сравнению с официальной ценой

Ключевые отличия:

Вы получаете те же IP с той же платформы 9Proxy

Никаких отличий в скорости, производительности или стабильности

Единственное отличие — значительно более низкая стоимость

С Trade Proxy вы экономите до 75% бюджета — это особенно выгодно для компаний и частных пользователей, управляющих крупными системами с большим количеством чистых IP

Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться с инструкцией по пополнению 9Proxy через TRADE PROXY

После покупки 9Proxy через Trade Proxy вы получите CDKey (код пополнения) по email или в истории заказов. Этот CDKey содержит количество IP, которое вы приобрели

IP не имеют ограничений по времени — трафик списывается только во время активного подключения. Обычно один IP остаётся активным в течение нескольких часов и может работать до 24 часов, в зависимости от удачи.

Инструкция по активации 9Proxy через программное обеспечение:

Если у вас ещё нет аккаунта, перейдите по ссылке и зарегистрируйтесь на 9proxy

Скачайте программу 9proxy: Windows | MacOS | Linux

Шаг 1: Откройте программу 9proxy и войдите в свой аккаунт

Шаг 2: После входа выберите опцию «Use Share Code»

Шаг 3: Перейдите на вкладку «Use Code» и введите CDKey, как показано на изображении

Пожизненная гарантия

Покупая прокси через Trade Proxy, вы получаете прозрачную и надёжную гарантию

Все прокси имеют пожизненную гарантию на весь срок использования

Система автоматически заменяет неработающие IP в течение 30 секунд

Важно: гарантия не действует при нарушении условий использования или использовании прокси в запрещённых целях

Как подтвердить, что Trade Proxy — официальный партнёр

Вы можете легко убедиться, что TradeProxy.net — официальный реселлер, отправив запрос на подтверждение по email брендам:

9Proxy: support@9proxy.com

Luna Proxy: support@lunaproxy.com

922 Proxy: support@922proxy.com

Pia Proxy: support@piaproxy.com …

Скидка

Промокод: UNDETECTABLE

Используйте этот код, чтобы получить скидку 2% на заказ прокси на сайте TradeProxy.net.

На этапе оплаты просто введите этот код UNDETECTABLE в поле для купона — и скидка 2% будет автоматически применена к вашему заказу.

Перейдите прямо сейчас: https://tradeproxy.net

Свяжитесь с нами: support@tradeproxy.net

Испытайте настоящие прокси — настоящую скорость — настоящий результат!