TradeProxy - обзор прокси сервиса

TradeProxy.net — Надёжная платформа по продаже официальных прокси от ведущих мировых брендов
Мы — TRADE PROXY, официальный партнёр, уполномоченный распространять прокси от крупнейших мировых поставщиков. Все прокси на сайте — оригинальные, сертифицированные, работают стабильно и заслуживают доверия.
Интерфейс системы покупки на TradeProxy.net прост и удобен в использовании
Популярные бренды прокси, доступные на TRADE PROXY по цене до 3 раз ниже оригинальной:
№1 – 9Proxy:
Резидентские прокси с ротацией IP, высокой стабильностью и быстрой скоростью подключения. Отлично подходят для работы с соцсетями, e-commerce и управления множеством аккаунтов. Поддержка протоколов HTTP/S и SOCKS5, uptime до 99.99%.
Оригинальная цена от $0.025/IP — на TradeProxy всего около трети этой стоимости.
№2 – ABC Proxy:
Высокое качество, чистые IP, поддержка более 190 стран, лёгкий выбор региона и оператора. Поддержка различных типов прокси: статические резидентские, мобильные и др.
Оригинальная цена около $0.7/GB — на TradeProxy действует большая скидка при оптовой покупке.
№3 – 922 Proxy:
Мощные SOCKS5-прокси, совместимы с Windows, Android, iOS. Более 200 миллионов резидентских IP, uptime 99.9%, скорость от 20 до 50 Мбит/с, поддержка whitelist IP.
Бизнес-тариф от $0.045/IP — на TradeProxy.net цена намного выгоднее.
№4 – Luna Proxy:
Резидентские и мобильные прокси высокой производительности, идеальны для автоматизации и web scraping. Uptime более 99.9%, удобный выбор IP по стране или городу.
Цена от $0.77/GB — при покупке через TradeProxy экономия до 70%.
№5 – Pia Proxy:
Гибкий прокси-сервис, поддержка HTTP/S и SOCKS5, высокая безопасность, лёгкая интеграция в ПО. Более 350 миллионов IP, поддержка session persistence и плановой ротации.
Тариф SOCKS5 от $0.05/IP — при покупке через TradeProxy цена меньше трети от оригинальной.
Мы постоянно обновляем склад прокси в соответствии с рыночными тенденциями и предлагаем выбор по странам, регионам, ASN, провайдерам — под любые задачи.
Гибкая оплата — мгновенное получение CDKey
Поддерживаются платежи в криптовалютах: USDT, ETH, BTC и других
Прокси доставляются мгновенно по электронной почте или отображаются в истории заказов на Trade Proxy
Как пополнить прокси с помощью CDKey на Trade Proxy
Процесс пополнения очень простой и позволяет мгновенно активировать прокси всего за несколько шагов
Шаг 1: После покупки вы получите CDKey (код пополнения) на email или в разделе «История заказов» на TradeProxy.net
Шаг 2: Перейдите на официальный сайт бренда прокси, который вы приобрели, войдите в ранее созданный вами аккаунт и используйте функцию «Пополнить» (Top-Up), чтобы ввести ваш CDKey.
Создавать новый аккаунт не нужно, просто используйте уже существующий.
Важно: У каждого бренда свой процесс пополнения — внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Реальный пример — Почему стоит выбрать Trade Proxy для покупки 9Proxy
9Proxy — это надёжный международный бренд ротационных прокси, предлагающий стабильные и быстрые резидентские IP для масштабного управления аккаунтами, автоматизации, массовой регистрации, продвижения, тестирования продуктов и других задач. Прокси поддерживают протоколы HTTP/S и SOCKS5, что обеспечивает гибкость и лёгкую интеграцию.
Цена при покупке напрямую на официальном сайте 9Proxy:
20 USD / 100 IP - то есть около 0.2 USD за IP при покупке в розницу или напрямую с сайта 9Proxy.
Цена при покупке через Trade Proxy:
Всего от 5 USD / 100 IP — то есть 0.05 USD за IP, что в 4 раза дешевле по сравнению с официальной ценой
Ключевые отличия:
- Вы получаете те же IP с той же платформы 9Proxy
- Никаких отличий в скорости, производительности или стабильности
- Единственное отличие — значительно более низкая стоимость
С Trade Proxy вы экономите до 75% бюджета — это особенно выгодно для компаний и частных пользователей, управляющих крупными системами с большим количеством чистых IP
Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться с инструкцией по пополнению 9Proxy через TRADE PROXY
После покупки 9Proxy через Trade Proxy вы получите CDKey (код пополнения) по email или в истории заказов. Этот CDKey содержит количество IP, которое вы приобрели
IP не имеют ограничений по времени — трафик списывается только во время активного подключения. Обычно один IP остаётся активным в течение нескольких часов и может работать до 24 часов, в зависимости от удачи.
Инструкция по активации 9Proxy через программное обеспечение:
Если у вас ещё нет аккаунта, перейдите по ссылке и зарегистрируйтесь на 9proxy
Скачайте программу 9proxy: Windows | MacOS | Linux
Шаг 1: Откройте программу 9proxy и войдите в свой аккаунт
Шаг 2: После входа выберите опцию «Use Share Code»
Шаг 3: Перейдите на вкладку «Use Code» и введите CDKey, как показано на изображении
Пожизненная гарантия
Покупая прокси через Trade Proxy, вы получаете прозрачную и надёжную гарантию
- Все прокси имеют пожизненную гарантию на весь срок использования
- Система автоматически заменяет неработающие IP в течение 30 секунд
- Важно: гарантия не действует при нарушении условий использования или использовании прокси в запрещённых целях
Как подтвердить, что Trade Proxy — официальный партнёр
Вы можете легко убедиться, что TradeProxy.net — официальный реселлер, отправив запрос на подтверждение по email брендам:
9Proxy: support@9proxy.com
Luna Proxy: support@lunaproxy.com
922 Proxy: support@922proxy.com
Pia Proxy: support@piaproxy.com …
