White Link - обзор сервиса white pages

White Link: стабильные White pages
Ручное создание вайтпейджей для Google, Meta, TikTok, Bing и других сервисов — разработано для прохождения модерации с первой попытки.
White Link — это профессиональный сервис по разработке белых страниц для медиабайеров и партнерских команд. Вайты создаются индивидуально для каждой ниши и гео зоны, а алгоритмы обновляются ежедневно, чтобы соответствовать меняющимся правилам платформы.
Что такое White Link?
White Link — это сервис по созданию whitepages вручную, разработанный для обеспечения стабильности кампаний на строгих платформах, таких как Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads и Bing Ads. Каждый вайтпейдж создается индивидуально с учетом вашей ниши, гео положения и правил платформы, а затем тестируется и дорабатывается, чтобы обеспечить предсказуемость одобрений.
Для пользователей Undetectable действует промокод на скидку -10% – UNDETECTABLE
Почему это важно
- Стратегии обновляются ежедневно в соответствии с политикой. Белые страницы проходят модерацию с минимальным риском.
- Написано вручную для каждого GEO и платформы.
- Алгоритмы, настроенные для Google, Meta, TikTok, Bing и всех остальных источников трафика.
- 99% одобрение с первой попытки.
Это делает White Link ключевым элементом любой масштабируемой, долгосрочной рекламной кампании, где соблюдение нормативных требований и стабильность являются обязательными условиями.
Почему тебе нужен White page
В случае серых или чувствительных офферов вайт пейдж защищает вашу воронку продаж во время модерации и продлевает срок действия рекламного аккаунта. Без качественного вайта эффективность становится непредсказуемой.
- Безопасно пройти модерацию.
- Защищает реальный оффер с помощью клоакинга.
- Стабилизирует объем трафика в разных гео регионах
- Продлевает срок действия рекламного аккаунта
Поддерживаемые рекламные платформы
White Link адаптирует каждую сборку вайта к правилам вашего источника трафика. Сообщите службе поддержки, где вы планируете проводить рекламные кампании, и команда согласует тематику, структуру и технические настройки.
- Google Ads
- Telegram Ads
- TikTok Ads
- Bing Ads
- Meta Ads
- Другие рекламные сети.
Быстрый запуск рекламных кампаний
Планы WordPress включают все необходимое для быстрого запуска. Структура предварительно настроена, поэтому вы можете подключить клоаку и сразу же начать направлять трафик на White Page.
Что включено в тарифные планы WordPress
- Домен с трастом.
- Подключение к Cloudflare.
- Структура вайта, готовая к прохождению модерации.
- 1 год хостинга.
- Панель администратора WP + доступ к FTP
Все данные хранятся на серверах White Link, поэтому большие команды могут сосредоточиться на кампаниях, а не на хостинге или устранении неполадок DNS и закупкой доменов.
Основные особенности White Link
Рост доходов
Средний рост доходов на 80% благодаря более высоким спендам и стабильности. Каждый вайт адаптирован к вашей нише и ключевым словам.
Простая интеграция клоакинга
WordPress + FTP-доступы упрощают подключение вашего клоакинга без необходимости заниматься настройкой DNS или хостинга.
99% одобрение модерации
Ручная сборка и настроенные алгоритмы помогают всем вайтам пройти проверку с первой попытки на всех рекламных платформах.
Скидки для команд
Команды, заказывающие более 500 вайтпейджей в неделю, получают индивидуальные цены и первоклассную поддержку.
Проверенная эффективность
Более 10 000 созданных белых страниц и более 150 медиабаинговых команд по всему миру.
Как работают платежи (только криптовалюта)
Простой процесс покупки вайтов от White Link:
- Выберите тариф и нажмите «Купить White page».
- Введите контактные данные и примените промокод, если он доступен.
- Выберите криптовалюту, сеть и отправьте средства на указанный адрес.
- Вставьте хэш транзакции.
- Подтвердите оплату и дождитесь сообщения от менеджера.
Почему пользователи выбирают White Link
- Длительный срок действия кампаний;
- Стабильный спенд;
- Отзывчивая служба поддержки;
- Стабильные показатели одобрения рекламных кампаний;
- Меньше блокировок аккаунтов;
- 19 из 20 вайтов проходят модерацию.
Уточнить больше деталей о вайтах можно через support - https://t.me/white_link_sup
Telegram канал White Link - https://t.me/+rimt4uxNbO9iNWNi