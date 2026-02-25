White Link - обзор сервиса white pages

White Link: стабильные White pages

Ручное создание вайтпейджей для Google, Meta, TikTok, Bing и других сервисов — разработано для прохождения модерации с первой попытки.

White Link — это профессиональный сервис по разработке белых страниц для медиабайеров и партнерских команд. Вайты создаются индивидуально для каждой ниши и гео зоны, а алгоритмы обновляются ежедневно, чтобы соответствовать меняющимся правилам платформы.

Что такое White Link?

White Link — это сервис по созданию whitepages вручную, разработанный для обеспечения стабильности кампаний на строгих платформах, таких как Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads и Bing Ads. Каждый вайтпейдж создается индивидуально с учетом вашей ниши, гео положения и правил платформы, а затем тестируется и дорабатывается, чтобы обеспечить предсказуемость одобрений.

Почему это важно

Стратегии обновляются ежедневно в соответствии с политикой. Белые страницы проходят модерацию с минимальным риском. Написано вручную для каждого GEO и платформы. Алгоритмы, настроенные для Google, Meta, TikTok, Bing и всех остальных источников трафика. 99% одобрение с первой попытки.

Это делает White Link ключевым элементом любой масштабируемой, долгосрочной рекламной кампании, где соблюдение нормативных требований и стабильность являются обязательными условиями.

Почему тебе нужен White page

В случае серых или чувствительных офферов вайт пейдж защищает вашу воронку продаж во время модерации и продлевает срок действия рекламного аккаунта. Без качественного вайта эффективность становится непредсказуемой.

Безопасно пройти модерацию.

Защищает реальный оффер с помощью клоакинга.

Стабилизирует объем трафика в разных гео регионах

Продлевает срок действия рекламного аккаунта

Поддерживаемые рекламные платформы

White Link адаптирует каждую сборку вайта к правилам вашего источника трафика. Сообщите службе поддержки, где вы планируете проводить рекламные кампании, и команда согласует тематику, структуру и технические настройки.

Google Ads

Telegram Ads

TikTok Ads

Bing Ads

Meta Ads

Другие рекламные сети.

Быстрый запуск рекламных кампаний

Планы WordPress включают все необходимое для быстрого запуска. Структура предварительно настроена, поэтому вы можете подключить клоаку и сразу же начать направлять трафик на White Page.

Что включено в тарифные планы WordPress

Домен с трастом.

Подключение к Cloudflare.

Структура вайта, готовая к прохождению модерации.

1 год хостинга.

Панель администратора WP + доступ к FTP

Все данные хранятся на серверах White Link, поэтому большие команды могут сосредоточиться на кампаниях, а не на хостинге или устранении неполадок DNS и закупкой доменов.

Основные особенности White Link

Рост доходов

Средний рост доходов на 80% благодаря более высоким спендам и стабильности. Каждый вайт адаптирован к вашей нише и ключевым словам.

Простая интеграция клоакинга

WordPress + FTP-доступы упрощают подключение вашего клоакинга без необходимости заниматься настройкой DNS или хостинга.

99% одобрение модерации

Ручная сборка и настроенные алгоритмы помогают всем вайтам пройти проверку с первой попытки на всех рекламных платформах.

Скидки для команд

Команды, заказывающие более 500 вайтпейджей в неделю, получают индивидуальные цены и первоклассную поддержку.

Проверенная эффективность

Более 10 000 созданных белых страниц и более 150 медиабаинговых команд по всему миру.

Как работают платежи (только криптовалюта)

Простой процесс покупки вайтов от White Link:

Выберите тариф и нажмите «Купить White page». Введите контактные данные и примените промокод, если он доступен. Выберите криптовалюту, сеть и отправьте средства на указанный адрес. Вставьте хэш транзакции. Подтвердите оплату и дождитесь сообщения от менеджера.

Почему пользователи выбирают White Link

Длительный срок действия кампаний;

Стабильный спенд;

Отзывчивая служба поддержки;

Стабильные показатели одобрения рекламных кампаний;

Меньше блокировок аккаунтов;

19 из 20 вайтов проходят модерацию.

