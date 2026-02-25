Logo
White Link - обзор сервиса white pages

Ручное создание вайтпейджей для Google, Meta, TikTok, Bing и других сервисов — разработано для прохождения модерации с первой попытки.

White Link — это профессиональный сервис по разработке белых страниц для медиабайеров и партнерских команд. Вайты создаются индивидуально для каждой ниши и гео зоны, а алгоритмы обновляются ежедневно, чтобы соответствовать меняющимся правилам платформы.

White Link — это сервис по созданию whitepages вручную, разработанный для обеспечения стабильности кампаний на строгих платформах, таких как Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads и Bing Ads. Каждый вайтпейдж создается индивидуально с учетом вашей ниши, гео положения и правил платформы, а затем тестируется и дорабатывается, чтобы обеспечить предсказуемость одобрений.

Для пользователей Undetectable действует промокод на скидку -10% – UNDETECTABLE

Почему это важно

  1. Стратегии обновляются ежедневно в соответствии с политикой. Белые страницы проходят модерацию с минимальным риском.
  2. Написано вручную для каждого GEO и платформы.
  3. Алгоритмы, настроенные для Google, Meta, TikTok, Bing и всех остальных источников трафика.
  4. 99% одобрение с первой попытки.

Это делает White Link ключевым элементом любой масштабируемой, долгосрочной рекламной кампании, где соблюдение нормативных требований и стабильность являются обязательными условиями.

Почему тебе нужен White page

В случае серых или чувствительных офферов вайт пейдж защищает вашу воронку продаж во время модерации и продлевает срок действия рекламного аккаунта. Без качественного вайта эффективность становится непредсказуемой.

  • Безопасно пройти модерацию.
  • Защищает реальный оффер с помощью клоакинга.
  • Стабилизирует объем трафика в разных гео регионах
  • Продлевает срок действия рекламного аккаунта

Поддерживаемые рекламные платформы

White Link адаптирует каждую сборку вайта к правилам вашего источника трафика. Сообщите службе поддержки, где вы планируете проводить рекламные кампании, и команда согласует тематику, структуру и технические настройки.

  • Google Ads
  • Telegram Ads
  • TikTok Ads
  • Bing Ads
  • Meta Ads
  • Другие рекламные сети.

Быстрый запуск рекламных кампаний

Планы WordPress включают все необходимое для быстрого запуска. Структура предварительно настроена, поэтому вы можете подключить клоаку и сразу же начать направлять трафик на White Page.

Что включено в тарифные планы WordPress

  • Домен с трастом.
  • Подключение к Cloudflare.
  • Структура вайта, готовая к прохождению модерации.
  • 1 год хостинга.
  • Панель администратора WP + доступ к FTP

Все данные хранятся на серверах White Link, поэтому большие команды могут сосредоточиться на кампаниях, а не на хостинге или устранении неполадок DNS и закупкой доменов.

Рост доходов

Средний рост доходов на 80% благодаря более высоким спендам и стабильности. Каждый вайт адаптирован к вашей нише и ключевым словам.

Простая интеграция клоакинга

WordPress + FTP-доступы упрощают подключение вашего клоакинга без необходимости заниматься настройкой DNS или хостинга.

99% одобрение модерации

Ручная сборка и настроенные алгоритмы помогают всем вайтам пройти проверку с первой попытки на всех рекламных платформах.

Скидки для команд

Команды, заказывающие более 500 вайтпейджей в неделю, получают индивидуальные цены и первоклассную поддержку.

Проверенная эффективность

Более 10 000 созданных белых страниц и более 150 медиабаинговых команд по всему миру.

Как работают платежи (только криптовалюта)

Простой процесс покупки вайтов от White Link:

  1. Выберите тариф и нажмите «Купить White page».
  2. Введите контактные данные и примените промокод, если он доступен.
  3. Выберите криптовалюту, сеть и отправьте средства на указанный адрес.
  4. Вставьте хэш транзакции.
  5. Подтвердите оплату и дождитесь сообщения от менеджера.
  • Длительный срок действия кампаний;
  • Стабильный спенд;
  • Отзывчивая служба поддержки;
  • Стабильные показатели одобрения рекламных кампаний;
  • Меньше блокировок аккаунтов;
  • 19 из 20 вайтов проходят модерацию.

