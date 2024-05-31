QQ注册: 如何使用Undetectable 和 2Captcha

抓住中国受众提供的巨大商机，但需要克服由于中国封闭的数字生态系统而带来的独特挑战。了解如何使用！556565！和服务住宅代理2captcha在中国平台如QQ上注册。

中国的观众是一个巨大的市场，进入这个市场可以为公司带来可观的利润，然而，进入中国市场并不同于进入欧洲市场。中国在历史上一直是一个更封闭的国家，标准的推广方法并不奏效。谷歌服务在中国不可用，没有Facebook和YouTube。但有许多中国服务可以很好地替代这些服务。

中国现实简介

他们有自己的搜索引擎 - 百度，自己的WhatsApp - 微信和QQ（中国人也使用WhatsApp，但只能通过VPN，因为WhatsApp属于Facebook，在中国被禁止），等等。也就是说，中国人为所有被禁止的东西都想出了类似品（甚至用哔哩哔哩视频托管代替YouTube）。

要访问大多数中国服务，您不需要太多的变通方法 - 您可以查看出版物并无障碍地使用百度搜索引擎。但是，如果您想完全沉浸在这些服务中（比如注册帐户并访问高级功能），您将不得不费尽心思。当然，除非您在中国。

最近，在中国的服务上注册，尤其是在像QQ这样的通讯工具上，变得非常困难，不是每个人第一次都能成功通过，但是有机会，本文将告诉您其中一种有效的方法。

准备注册

要在QQ服务上注册，我们需要向这个信使证明（谁会想到我们需要向一个无灵魂的服务证明什么）我们在中国。为了做到这一点，我们需要使用Undetectable antidetect浏览器和2captcha住宅代理服务。

首先，我们需要在官方Undetectable网站和2captcha服务上注册。

注册后，安装官方浏览器客户端并登录。

接下来，我们需要进行一些小浏览器配置，并安装一个代理（当然，是中国的代理）。我们建议使用住宅代理，因为它们是最安全的，在99%的情况下，服务会将您视为真正的中国用户。

在2captcha个人帐户中，转到代理标签页。

在右侧边栏中，选择中国地区（如果需要，也可以选择特定城市），然后点击“生成”。

您需要复制用户名、密码、IP地址和端口。

在Undetectable浏览器中，转到代理选项卡，然后选择“添加代理”。

然后，您将在上一步中复制的数据粘贴到相应的字段中，并单击“保存”按钮。

要验证代理设置是否正确，请单击带有箭头图标的图标。如果一切配置正确，您将看到您选择的国家的国旗（在我们的例子中是中国）。

一切都准备就绪，您可以开始使用浏览器了。

在中国的通讯软件上注册

为了确保我们作为中国用户实际上在线，我们可以尝试在Google中输入任何搜索查询。

正如预期的那样，这并没有给出结果，因为谷歌在中国被封锁了。因此，我们去百度.com搜索腾讯QQ通讯软件。

我们前往官方网站，然后点击右上角的这个按钮 - "登录"

接下来，在打开的窗口中，点击中间的按钮“注册账号”。

您将被带到账户注册表单，您需要在那里指定您的昵称、密码和一个电话号码，激活码将发送到该电话号码。在这个阶段，您将需要一个中国号码和标准服务与虚拟号码不适用于此任务。在这里我们需要更强大的东西，至少是一个旅游者电子SIM卡，可以在网站three.com.hk购买（您可以在这里获得一个真正的旅游者SIM卡，将被QQ接受用于注册）。

请注意，您可以尝试使用其他国家的虚拟号码，例如美国，有一些互联网指南称QQ也允许使用美国电话号码进行注册。然而，我尝试使用美国电话号码注册账号时失败了，以下是我收到的主要错误信息："您的号码不安全，请使用移动应用程序"。而在移动应用程序中，我已被封禁，无法通过验证码识别进入。

所以，如果你做对了一切，输入了中国电话号码（在我们这种情况下是香港的一个），通过了验证码 - 你将被带到激活屏幕，你需要输入来自短信的6位数字（标准程序）。输入短信中的代码后，你将进入下一轮，但这已经可以被视为一个巨大的成功，现在你有了一个账户。