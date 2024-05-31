QQ Регистрация: Как использовать Undetectable и 2Captcha

Доступ к китайской аудитории открывает огромные возможности для бизнеса, но требует преодоления уникальных вызовов из-за закрытой цифровой экосистемы Китая. Узнайте, как зарегистрироваться на китайских платформах типа QQ при помощи Undetectable и сервиса резидентских прокси 2капча.

Китайская аудитория это огромный рынок, доступ к которому сулит немалые прибыли для компаний, однако, выйти на рынок Китая, не одно и тоже, что и выйти на рынок Европейских стран. Китай исторически является более закрытой страной, где не работают стандартные методы продвижения. В Китае не работают сервисы Гугл, тут нет Фейсбука и Ютуба. Но есть масса китайских сервисов, которые с лихвой заменяют указанные сервисы.

Краткое введение в китайские реалии

Свой поисковик - Байду, свой Ватсап - Wechat и QQ (Ватсап там тоже есть и китайцы им пользуются, но только из под ВПН, так как ватсап принадлежит Фейсбуку, а он в Китае запрещен) и так далее. То есть, китайцы придумали аналоги для всего, что запретили (даже вместо Ютуба, у них вполне себя неплохо чувствует видеохостинг BiliBili.

Для многих китайских сервисов не понадобится танцев с бубнами, для получения простого доступа к ним - просматривать публикации вы сможете без проблем, пользоваться поисковиком Байду, также сможете без проблем, но если захочется в полной мере окунуться в в эти сервисы (регистрация аккаунта с доступом к расширенному функционалу) - придется изрядно попотеть. Если вы конечно не находитесь в Китае.

В последнее время регистрация на китайских сервисах, в особенности в мессенджерах типа QQ стала сильно сложной, и пройти ее с первого раза получается далеко не у всех, но шанс есть, и один из рабочих методов расскажем в этой статье.

Подготовка к регистрации

Для регистрации на сервисе QQ нам понадобиться доказать мессенджеру (кто бы мог подумать, что мы будем что-то доказывать бездушному сервису) что вы находитесь в Китае. Для этого нам понадобиться антидетект браузер Undetectable и сервис резидентских прокси 2капча.

Для начала необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Undetectable и на сервисе 2captcha

После регистрации устанавливаете официальный клиент браузера и авторизируетесь в нем.

Далее, нам потребуется произвести небольшую настройку браузера и установить прокси (естественно Китайские). Мы рекомендуем использовать резидентные прокси, так как они наиболее безопасны и в 99% случаев сервис будет видеть в вас настоящего китайского юзера.

В личном кабинете 2captcha переходите на вкладку Прокси

В правом Сайдбаре устанавливаете регион Китай (можете выбрать до города включительно, если это необходимо) и жмете сгенерировать.

Копируете Логин, пароль ip адрес и порт.

В браузере Undetectable переходите во вкладку Прокси и выбираете добавить прокси

Вставляете скопированные на предыдущем шаге данные в одноименные поля и нажимаете на кнопку сохранить

Для проверки корректности настройки прокси нажмите на значок со стрелочками, и если все настроено корректно, вы увидите флаг той страны, который вы настроили (в нашем случае это Китай).

Все готово и можно запускать браузер.

Регистрация в китайском мессенджере

Для того чтобы убедиться, что мы действительно зашли в интернет, как китайский пользователь попробуем ввести любой поисковый запрос в Гугл.

Ожидаемо - результата это не дало, так как Гугл в Китае заблокирован, что же, переходим на baidu.com и ищем мессенджер QQ

Переходим на официальный сайт и в правом верхнем углу нажимаем на эту кнопку - "登录"

Далее в открывшемся окне на среднюю кнопку "注册账号 "

Вы попадете на форму регистрации аккаунта, где нужно указать ваш Ник, пароль и номер телефона, на который придет код активации аккаунта. На этом этапе вам понадобиться китайский номер и стандартные сервисы с виртуальными номерам, увы, для этой задачи не подойдут, тут нужно нечто помощнее, как минимум туристическая e-sim ее можно приобрести, например на сайте three.com.hk (тут вы получите настоящую туристическую симку, которую принимает для регистрации QQ)

Обратите внимание, вы можете пойти по пути использования виртуальных номеров других стран, например США, в интернете есть несколько гайдов, которые рассказывают что с американским номером телефона QQ также пропускает регистрацию, однако у меня не получилось зарегистрировать аккаунт на американский номер, вот основные ошибки, которые я получал - Ваш номер небезопасен, перейдите в мобильное приложение, а уже в мобильном приложении меня банили и не пропускали дальше распознавания капчи).

Итак, если вы все сделали правильно, ввели китайский (в нашем случае гонконгский номер), прошли капчу - вы попадете на экран активации, где понадобится ввести 6 цифр из СМС (стандартная процедура). После ввода кода из СМС вы проходите в следующий тур, но это можно считать огромным успехом, аккаунт у вас появился.