仲裁员的顶级神经网络服务：文本、图片、视频

基于神经网络的仲裁者的实用服务
基于神经网络的服务可以用于创建各种类型的创意：文本、图像、视频。还有一些神经网络可以帮助网站管理员在SEO方面，创建用于仲裁的网站和门户。一些神经网络还可以编写Android Webview应用程序的代码。
图像
DALLE-2。根据文本描述绘制图像。可以指定特定风格的艺术作品。
Imagen。创建高精度图像。需要提供描述以获得结果。
Midjourney。绘制高质量的创意图像。为了使图像尽可能准确，可以使用其他神经网络（例如ChatGPT）准备提示（描述）。
Wonder。改善照片，添加效果，甚至可以从零开始创建图像。
Neural.Love。将照片和视频的质量提升到最高。
Dream by WOMBO。根据指定的参数创建图像。
Craiyon。根据描述提供多个创意选项，对于测试非常有用。
Simplified。基于神经网络的图形编辑器。可以删除背景，改变大小，根据描述创建图像等等。
视频
Synhtesia。可以创建带有播音员的视频，支持120种语言。
RunwayML。视频编辑器，可以在几分钟内完成通常需要几个小时的编辑工作。还有照片编辑器。
Descript。可以录制、编辑视频和播客，创建剪辑，录制屏幕。
Fliki。将文本转换为视频，在2分钟内从博客帖子、脚本等创建视频，并添加视觉效果和语音。
Phenaki。根据文本提示创建动画视频。
Steve.ai。根据文本创建视频，仅需几分钟。
配音
Wellsaid。将文本转换为声音，创建有说服力的配音。
Resemble。将文本转换为语音，可以将语音从一种声音转换为另一种声音，几秒钟内为视频创建配音。
Play ht。将文本转换为声音，结果可以下载为mp3或wav格式。
Murf。将文本转换为语音，提供广泛的真实声音库。
AudioLM。生成声音，可以续写音乐曲目。
Aflorithmic。根据文本描述创建音频，提供100种声音设计和30种效果。
创意文本、网站文章和SEO
Cohere.ai。可以编写多种类型的文本：产品描述、博客帖子、广告信息。
Writesonic。根据70种不同的场景创建文本，包括落地页、标题、文章、Quora的回答。
Chibi.ai。为博客、广告信息编写文本，也可用于故事叙述。
Copy.ai。根据所需的语气创建内容：邮件、帖子、广告。
CopySmith。编写广告和SEO文本，产品描述。
Jasper.ai。多语言文本生成服务：文章、YouTube视频脚本、SEO文本。
Frase。可以分析网站，提供SEO和关键字建议，创建文本并优化其以供搜索引擎使用，研究竞争对手的内容。
GPT 3 x Image Captions。为图像创建alt标签，识别图像内容并编写SEO标题。
应用程序
ChatGPT。神经网络可以编写Android Webview应用程序的代码。这远非其唯一或主要功能。OpenAI的新神经网络还可以编写帖子、SEO文本、创意和Facebook广告系列的文本，编写YouTube视频脚本，编写转化率高的标题和生成创意。
Inferkit。编写针对应用程序和ASO的文本。可以指定文本长度、关键字和其他参数。
Amazom CodeWhisperer。用于编码和应用程序开发的服务，提供编码建议。
Laika。适用于游戏应用程序，帮助编写游戏脚本、制定情节和角色。
结论
神经网络目前还无法完全取代人类。例如，编写文本和帖子的神经网络生成的结果需要进行编辑、修正，离完美还有一段距离。但基于神经网络的服务可以自动化许多例行程序。人工智能可以帮助节省时间，将精力集中在更具战略性的任务上。